Todas las hoteleras extranjeras, incluyendo la rusa, se retiran de Cuba, pero queda un recalcitrante

El Gran Muthu La Habana es el único hotel de Gaesa que se mantiene hoy gestionado por una entidada extranjera en Cuba.

La Habana/Concluido este jueves el plazo fijado por EE UU para que las empresas extranjeras rompieran sus vínculos con Gaesa y su rama turística Gaviota, varias de las principales cadenas hoteleras presentes en Cuba, incluyendo el único grupo ruso en la Isla, ya se han plegado a las exigencias de Washington. Sin embargo, un operador internacional aún se resiste y se expone así a las sanciones de la Administración de Trump.

El hotel Sierra Cristal, en Holguín, propiedad de Gaviota, administrado por el ruso Cosmos Hotel Group, ha dejado de aceptar reservas a través de sus canales oficiales. Aunque la compañía no ha anunciado oficialmente su salida de la Isla ni ha informado sobre el futuro del establecimiento, ya no se puede hacer nuevas solicitudes de alojamiento. Sin embargo, es probable que la razón principal de la salida de ese grupo se deba a la anulación de todos los vuelos procedentes de Rusia.

En cambio, la cadena india MGM Muthu Hotels mantiene abiertos al menos dos hoteles en la Isla. El Gran Muthu La Habana, propiedad de Gaviota, continúa operando parcialmente y aceptando reservas.

Durante una visita al establecimiento, 14ymedio constató que una parte continuaba abierta, aunque con escasa presencia de clientes, la mayoría cubanos. La denominada Torre Gran Muthu del hotel permanece cerrada por la crisis energética y la escasez de visitantes. Los comentarios de los trabajadores giraban en torno a un eventual cierre total del hotel, que para los empleados podría ocurrir a inicios de la próxima semana.

Captura de pantalla de la página oficial de Gran Muthu La Habana, donde todavía se permite reservar alojamiento. / 14ymedio

El otro hotel de la cadena india que continúa abierto –según confirmó a este diario el servicio de atención al cliente de la compañía– es el Gran Muthu Almirante Beach, en Holguín, propiedad de Cubanacán, otra empresa estatal que, a diferencia de Gaviota, no está incluida en la lista de las nuevas sanciones decretadas por EE UU.

Los restantes hoteles de Muthu están cerrados. Preguntada por la situación de sus establecimientos en Cuba, la compañía atribuyó los cierres a la crisis energética que atraviesa la Isla. La empresa no hizo referencia a las sanciones estadounidenses ni ha emitido hasta ahora ningún comunicado oficial sobre el impacto en sus operaciones.

Por su parte, aunque la compañía catalana Axel Hotels había declarado que permanecería en Cuba, según el medio catalán Crónica Global, unas horas más tarde retiró de su página oficial el único alojamiento que gestiona en la Isla. El hotel LGTB que administra esta cadena en La Habana Vieja, el Telégrafo Axel, ha cerrado sitio web y actualmente no puede reservarse. El alojamiento pertenece a Gaviota, lo que lo sitúa en una posición similar a la de otros hoteles afectados por las medidas estadounidenses.

Roc Hotels administraba cinco establecimientos en Cuba, pero únicamente uno de ellos, el Roc Casa del Mar, estaba vinculado a Gaviota. Este hotel ha desaparecido de los motores de búsqueda de la compañía y no puede reservarse actualmente. Los otros cuatro, sí disponibles, pertenecen a entidades estatales no incluidas en las sanciones estadounidenses: tres a Gran Caribe y uno a Cubanacán.

Aunque otras cadenas extranjeras vinculadas a Gaviota no han anunciado su retirada de Cuba, los hoteles que administran han dejado de admitir reservas a través de sus canales habituales

Otro caso es el de Barceló Hotel Group. Sus dos establecimientos en Cuba –Barceló Solymar y Occidental Arenas Blancas– pertenecen a Gran Caribe y no mantienen acuerdos conocidos con Gaviota, lo que los sitúa fuera del núcleo principal de las restricciones anunciadas por Washington.

La española Blau Hotels & Resorts es otra cadena que corre la suerte de no sufrir las sanciones directas, puesto que sus tres hoteles en Cuba no están vinculados a Gaviota.

Después de su retirada parcial, Meliá todavía continúa administrando 19 hoteles en la Isla: son aquellos no vinculados a Gaesa, entre los que figuran el Meliá Habana y el Meliá Cohíba. Por su parte, Iberostar se desligó de 12 hoteles, pero conserva la gestión de seis que tampoco tienen relación con el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran el Iberostar Parque Central, propiedad de Cubanacán.

Aunque otras cadenas extranjeras vinculadas a Gaviota no han anunciado oficialmente su retirada de Cuba, los hoteles que administran han dejado de admitir reservas a través de sus canales habituales, sin que las compañías hayan ofrecido explicaciones públicas sobre la situación.

Es el caso de la italiana Domina Hotels. Su establecimiento en Cuba, Marina Varadero –también vinculado a Gaviota– no admite actualmente reservas a través de los canales consultados. El portal de la cadena en la Isla, dominacaribe.com, no se encuentra operativo en estos momentos y muestra el mensaje “Este sitio ya no está disponible”. Tampoco consta, por el momento, ninguna comunicación oficial de la empresa sobre su situación en Cuba ni sobre el impacto de las sanciones estadounidenses.

Este mismo viernes, el grupo canadiense Sunwing Vacations Group anunció la suspensión indefinida de sus paquetes turísticos en Cuba

En cuanto a la española Valentin Hotels & Resorts, los tres hoteles que administra en la Isla tampoco permiten actualmente realizar reservas directas en los canales consultados. Cuba ha desaparecido, además, de la lista de destinos visible en su página oficial. Sin embargo, la cadena no ha anunciado oficialmente su retirada ni la cancelación de sus contratos de gestión.

Un caso similar es el de los cuatro hoteles en Cuba gestionados por la cadena portuguesa Vila Galé, pertenecientes al mismo grupo turístico de Gaesa, tampoco pueden reservarse en su web corporativa, aunque la empresa no se ha pronunciado al respecto.

La cadena turca ATG sí anunció oficialmente su retirada este jueves, sumándose a la ola de hoteleras que han abandonado la gestión en Cuba. Meliá, Iberostar, Blue Diamond y la indonesia Archipelago International (Aston), entre otras, han abandonado la gestión de hoteles pertenecientes a la filial turística de Gaesa.

El Aston Panorama Hotel, otro de los hoteles cerrados desde que su operador extranjero, Archipelago International se desvinculó de Gaesa. / 14ymedio

En una nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE UU incluyó este jueves en su lista de entidades restringidas a cinco cubanas: la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.; el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; los Comités de Defensa de la Revolución; el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Minera La Victoria S.A.

En la misma lista de sancionados de este jueves figuran el gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, el hijo de esta, Manuel Anido Cuesta, así como Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín.

En una nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE UU incluyó este jueves en su lista de entidades restringidas a cinco cubanas

Este mismo viernes, el grupo canadiense Sunwing Vacations Group anunció la suspensión indefinida de sus paquetes turísticos en Cuba, una medida que afecta a las marcas Sunwing Vacations, WesJet Vacations y WestJet Vacations Québec. La compañía no precisó las razones concretas de la decisión en su comunicado, indicando que la medida fue tomada tras una revisión de su programa en Cuba y las actuales condiciones operativas del país.

El pasado abril, el grupo canadiense había anunciado el cierre de la temporada de verano, pero justo cuando se vence el plazo dado por Washington para que las entidades extranjeras se desvinculen de Gaesa ha indicado que la suspensión permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”.

“Reconocemos que esta noticia puede resultar decepcionante para los clientes y agentes de viajes, especialmente dada la fuerte conexión que muchos canadienses tienen con Cuba y su gente”, afirmó la compañía.

Canadá seguía siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. En 2025 llegaron a la Isla unos 754.000 visitantes canadienses, aunque la cifra representaba un 12,4% menos que el año anterior, según datos oficiales cubanos. Este deterioro se había acelerado en 2026. Entre enero y abril, la llegada de visitantes extranjeros cayó un 55,8% respecto al mismo período del año anterior.