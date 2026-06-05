Las hoteleras se exponen a demandas de Cuba por romper contratos ante las amenazas de EE UU

Madrid/Consumada la ruptura de las hoteleras españolas con Gaviota, los expertos se plantean ahora si los problemas legales llegarán desde La Habana. La opción es tan plausible que el diario El País titula este viernes Meliá e Iberostar se enfrentan a demandas en Cuba por abandonar la gestión de los hoteles en una nota en la que un abogado explica esta derivada, que ya se había puesto sobre la mesa previamente.

Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen y director de Cuban Desk, advierte de que Cuba tiene dos opciones. “El primero es el acuerdo de socios. Los hoteles en Cuba, con carácter general, se gestionan a través de joint ventures en las que participan el Estado cubano, a través de diversas entidades, y el operador. Ante la salida unilateral de este último, Cuba podría argumentar que no encuentra base legal o contractual para rescindir el contrato y solicitará resolver la controversia ante terceros, siendo un mecanismo habitual el de acudir a arbitraje ante la Cámara de Comercio de Cuba o instituciones arbitrales en el extranjero, un mecanismo este último por el que opta pocas veces", indica.

El experto cree que el régimen cubano alegará que la amenaza de sanciones no obliga a romper contratos, ya que existen desde hace décadas, y sostiene que lo normal es que los contratos tengan una cláusula que indique que los cambios normativos en terceros países no son “fuerza mayor habilitante para rescindirlos”.

"Deberán alegar que están dejando su contrato por una razón estrictamente económica y no tanto ya únicamente por las sanciones norteamericanas"

Aparicio recomienda a las empresas españolas que centren su defensa en probar que, ante circunstancias “sobrevenidas extraordinarias e imprevisibles, se produce una alteración tan grave del equilibrio de las partes en el contrato que hace el cumplimiento imposible. Deberán alegar que están dejando su contrato por una razón estrictamente económica y no tanto ya únicamente por las sanciones norteamericanas, pues la ausencia de suministro eléctrico, de alimentos o de conectividad aérea han sido unas circunstancias sobrevenidas que les han dejado sin negocio, frustrando la finalidad de la asociación”, explica.

El diario expone que esto fue lo que hizo Blue Diamond, que en su comunicado de salida de la Isla mencionó que se debía a una “combinación de causas”, como la suspensión de vuelos y no “por acciones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos”. Sin embargo, tanto Meliá como Iberostar conservan un buen puñado de hoteles cada una, 19 en el caso de la primera y 6 la segunda, por lo que recurrir a ese argumento será un poco más complejo en su caso.

La posibilidad de que las autoridades cubanas demanden a las que han sido y siguen siendo sus socias es, en todo caso, discutible. En una entrevista concedida por Miguel Díaz-Canel al digital español elDiario.es, el mandatario se muestra incluso afectuoso con las empresas. “Han estado mucho tiempo apostando por Cuba, han trabajado a brazo partido con nuestras entidades turísticas, son empresarios a los cuales les tenemos mucho respeto y se están yendo en contra de su voluntad”, remarcó.

Díaz-Canel alude a un intercambio y aprendizaje mutuo que ha durado años y formado a miles de profesionales, aunque ahora abre la puerta a que haya un cambio de manos a favor de los empresarios cubanos en el exterior. “Estoy seguro de que muchos van a regresar a Cuba a seguir los negocios, pero no será nada fácil por la terquedad con que se ha manifestado la Administración norteamericana tratando de frenar el desarrollo turístico de Cuba, que sabe que es una fuente de ingreso”, señala, sin mencionar que muchos exiliados han manifestado su intención de lanzarse si hay un cambio político y económico, aunque sobre todo legal en la Isla.

La entidad, muy relajada, ha afirmado a la prensa catalana que sus actividades no tienen vínculo alguno con las estatales cubanas y no existe intención alguna de irse

Entre tanto, en España las empresas siguen organizando su situación. Una de las más observadas también era el banco Sabadell, toda vez que la orden ejecutiva del 1 de mayo apuntaba explícitamente al sector financiero. La entidad, muy relajada, ha afirmado a la prensa catalana que sus actividades no tienen vínculo alguno con las estatales cubanas y no existe intención alguna de irse.

“Banco Sabadell ha cumplido siempre la legislación vigente y las exigencias en materia de sanciones internacionales y lo seguirá haciendo”, manifestaron a ON Economía. Su oficina en La Habana tiene como única función respaldar a las empresas españolas presentes en la Isla y no desarrolla actividad bancaria minorista ni capta depósitos de clientes particulares.

La entidad se ha desplegado en Cuba a través de Financiera Iberoamericana, una sociedad participada al 50% con el estatal Banco Internacional de Comercio, que no aparece entre los sancionados. Pese a todo, el banco sostiene que estará pendiente, como no puede ser de otra manera, de adaptarse si las circunstancias cambian. La exposición económica del grupo en Cuba es mínima, como reflejan las cuentas de 2025. Su negocio en la Isla apenas aportó 4,2 millones de euros.

La nueva situación no ha hecho mella en el negocio de las grandes corporaciones españolas presentes en la Isla. Este jueves, Meliá Hotels International cerró la sesión con una subida en bolsa y ya se ha revalorizado un 41,51% solo en el último trimestre. Además, aunque sus ingresos en Cuba fueron irrisorias en 2025 –con 12,7 millones de euros–, la cifra apenas supone el 0,6% de lo que ingresa el gigante balear.