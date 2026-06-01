Iberostar sigue los pasos de Blue Diamond y deja los hoteles de Gaesa

El Grand Packard, en La Habana, es uno de los hoteles de Gaviota de los que Iberostar se retira.

La cadena española se mantiene activa en Cuba en seis establecimientos que pertenecen a Cubanacán y Gran Caribe

La Habana/Este lunes, la hotelera española Iberostar se desvinculó de Gaviota, la cadena hotelera controlada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), y dejó de administrar los doce hoteles asociados a esa entidad. La compañía mantendrá su presencia en Cuba a través de establecimientos cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al conglomerado militar, entre ellos Cubanacán y Gran Caribe.

La decisión se ha dado a conocer cerca de la fecha límite impuesta por el Departamento de Estado de EE UU, en el marco de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que determinaba imponer sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Unos días después, el decreto comenzaba a concretarse con las sanciones específicas a Gaesa, su presidenta, Ania Guillermina Lastres, y Moa Nickel S.A.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estableció el 5 de junio de 2026 como plazo para que estas compañías interrumpan sus operaciones, bajo riesgo de quedar expuestas a las sanciones.

"A partir del 1 de junio de 2026, estos establecimientos dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar"

Este lunes, 14ymedio comprobó que varios hoteles que hasta ahora eran gestionados por Iberostar y cuya propiedad corresponde a Gaesa continúan operativos, aunque ahora bajo la administración directa de Gaviota, como ya ocurrió en el caso de la retirada de Blue Diamond Resorts el pasado sábado.

Desde el hotel Grand Packard se explicó que "si intenta reservar un hotel de Iberostar en La Habana a través de las agencias, lo que le va a salir es el Parque Central, que sí sigue gestionado por esa empresa. Con nosotros tienen que reservar aquí o a través de Gaviota”. Por el contrario, desde el hotel Parque Central –propiedad de Cubanacán– confirman a 14ymedio que "los directivos de Iberostar están trabajando hoy sin ningún problema y la compañía se mantiene en este hotel".

Iberostar continúa operando el Selection Parque Central, propiedad de Cubanacán. / 14ymedio

La retirada de Iberostar fue comunicada a través del touroperador argentino Sudameria. En el comunicado de la compañía se señala que, “como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional” y con el propósito de preservar sus estándares de calidad, cumplimiento y gestión, Iberostar Cuba Hotels & Resorts “dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”.

La compañía señaló que la medida implica el cese de cualquier vinculación comercial, operativa o de marca entre Iberostar Cuba Hotels & Resorts y los establecimientos incluidos en la decisión.

Entre los 12 hoteles de los que Iberostar se retira y cuya propiedad se vincula a Gaesa se encuentran el Hotel Grand Packard, en la Avenida del Prado; el Iberostar Selection Habana –situado en la polémica Torre K y hoy cerrado por la crisis–; el Iberostar Selection Ensenachos, en Cayo Santa María; el Iberostar Origin Bella Vista Varadero; y el Iberostar Selection Esmeralda, entre otros.

“A partir del 1 de junio de 2026, estos establecimientos dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar”, reza el comunicado. Ahora pasarán a ser gestionados directamente por Gaviota.

Aunque Cubanacán figura en la lista de entidades sancionadas por la Ofac, no pertenece al conglomerado Gaesa, al que el EE UU sancionó directamente el pasado 7 de mayo

A través de la página de Iberostar Cuba únicamente pueden reservarse actualmente los hoteles que no mantenían vínculos con Gaesa, como el Hotel Inglaterra y el Iberostar Selection Parque Central, propiedades de Cubanacán, en La Habana, así como el Iberostar Origin Daiquiri, en Cayo Guillermo, y el Iberostar Origin Taínos, en Varadero, ambos propiedad de Gran Caribe.

Aunque Cubanacán figura en la lista SDN de la Ofac y está sancionada por el organismo, no pertenece al conglomerado Gaesa, al que el Departamento de Estado sancionó directamente el pasado 7 de mayo.

Las sanciones, no obstante, podrían extenderse también a las entidades estatales Cubanacán, Gran Caribe e Islazul si así lo determinaran el Departamento de Estado y la Ofac, dado que la Orden Ejecutiva 14400 contempla como criterio de vinculación con el Gobierno de Cuba la “propiedad, el control o la dirección directa de las entidades”.

Iberostar le sigue los pasos a la hotelera canadiense Blue Diamond Resorts, uno de los principales operadores extranjeros del sector turístico cubano durante la última década, que cesó sus operaciones en la Isla “con efecto inmediato” el pasado sábado.

La cadena hotelera Meliá, que opera entre 32 y 35 establecimientos en Cuba, se encuentra también bajo la posibilidad de sanciones y afronta una presión cada vez mayor para definir su postura antes del plazo establecido por el Departamento de Estado.