EE UU sanciona a Gaesa, su presidenta y la minera estatal del níquel

Imagen de las minas de níquel en Moa, Holguín, compartida por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al criticar las nuevas sanciones de EE UU.

La lista se enmarca en la orden ejecutiva de Trump de hace seis días, que determina sanciones para los "responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional" del país norteamericano

Madrid/El Departamento de Estado puso nombres y apellidos este jueves a nuevos sancionados por Estados Unidos dentro del régimen cubano. Son el todopoderoso Grupo de Administración Empresarial (Gaesa); su presidenta, Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa estatal asociada a la canadiense Sherritt International que opera en las minas holguineras, Moa Nickel S.A.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, explica que designó a esos “sujetos” en virtud de la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 1 de mayo, que determinaba imponer sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

El conglomerado militar Gaesa está en la lista, se lee en el documento, “por operar o haber operado en el sector de los servicios financieros de la economía cubana” y su presidenta, “por ser o haber sido líder, funcionaria, oficial ejecutiva principal o miembro de la junta directiva de Gaesa”. En cuanto a Moa Nickel, es sancionado “por operar o haber operado en el sector metalúrgico y de minería de la economía cubana”.

Este mismo jueves, y esgrimiendo precisamente la orden de Trump del 1 de mayo, el socio internacional de la minera estatal cubana, Sherritt, anunció la suspensión de sus actividades en la Isla y la repatriación inmediata de sus empleados, incluidos los cubanos que tiene empleados en Canadá.

Es en este marco en el que se explica la estampida de la canadiense Sherritt de las minas de níquel en Moa

Las sanciones implican, detalló Rubio, que “todas las propiedades e intereses” de los designados “están bloqueados” y “deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro”. Cualquier entidad o individuo, prosigue el comunicado, “que tenga propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más por ellas o con otras personas bloqueadas, también están bloqueadas”.

Se prohíben también las transacciones de estadounidenses, dentro del país o incluso en tránsito, que impliquen cualquier propiedad o interés de los sancionados, a menos, puntualiza, que esté autorizada por una licencia de la Ofac.

De igual manera, se advierte que “las personas extranjeras que participen en transacciones con personas designadas” o “que operen en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metalúrgico y minería, servicios financieros, o el sector de seguridad de la economía cubana” se arriesgan a ser “objeto de sanciones”. Es en este marco en el que se explica la estampida de la canadiense Sherritt de las minas de níquel en Moa.

El régimen ha reaccionado de inmediato a las nuevas sanciones por la vía habitual, la cuenta de X del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. “Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el gobierno de EE UU confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país”, expresó el canciller, sin mencionar por nombre a ninguno de los sancionados, pero adjuntando una imagen de la explotación holguinera.