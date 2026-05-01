Trump amplía las sanciones contra el régimen cubano y sus redes de apoyo

La Casa Blanca sostiene que las políticas y acciones del Gobierno cubano son “repugnantes” para los valores de las sociedades libres y democráticas.

La orden ejecutiva autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios, empresas estatales y entidades vinculadas a la represión, la corrupción y sectores estratégicos de la Isla

La Habana/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el Gobierno cubano y autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios, empresas estatales, entidades financieras y personas vinculadas a la represión, la corrupción o sectores estratégicos de la economía de la Isla.

La medida, fechada este 1 de mayo de 2026, se apoya en la emergencia nacional declarada por Washington en enero de este año, cuando la Casa Blanca afirmó que las acciones del Gobierno cubano representaban una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Con la nueva orden, la Administración estadounidense refuerza ese marco legal y abre la puerta a nuevas designaciones contra personas y entidades relacionadas con La Habana.

El texto establece que quedarán bloqueados todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos, entren en ese país o estén bajo control de ciudadanos, residentes o empresas estadounidenses. En la práctica, los sancionados no podrán mover fondos, recibir pagos, vender activos ni realizar transacciones dentro del sistema financiero de ese país.

La orden apunta directamente a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad de la economía cubana. También permite al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, añadir otros sectores si lo considera necesario.

Entre los posibles afectados figuran altos cargos del Gobierno, directivos de empresas, miembros de juntas administrativas, agencias estatales y entidades controladas por La Habana

El alcance de la medida no se limita a funcionarios visibles del régimen. También podrán ser sancionadas personas o entidades que sean propiedad del Gobierno cubano, estén controladas por él o actúen en su nombre, directa o indirectamente. La orden incluye además a quienes presten apoyo financiero, material o tecnológico, o proporcionen bienes y servicios al Estado cubano o a personas ya sancionadas.

Entre los posibles afectados figuran altos cargos del Gobierno, directivos de empresas, miembros de juntas administrativas, agencias estatales y entidades controladas por La Habana. El documento también menciona a personas responsables o cómplices de abusos graves de derechos humanos en Cuba, así como a implicados en actos de corrupción, incluida la malversación de bienes públicos, la expropiación de propiedades privadas para beneficio personal o político y el soborno.

Una de las disposiciones más amplias permite sancionar a familiares adultos de personas incluidas en la lista. La orden precisa que no será necesario avisar con antelación a los afectados antes de bloquear sus bienes, para evitar que transfieran activos o retiren fondos antes de que la medida entre en vigor.

La entrada en Estados Unidos también queda suspendida para quienes cumplan los criterios de sanción. La prohibición se aplicará tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, aunque el secretario de Estado podrá autorizar excepciones cuando considere que la admisión de una persona responde al interés nacional estadounidense.

Una de las disposiciones más amplias permite sancionar a familiares adultos de personas incluidas en la lista

La orden contiene además un mensaje para bancos y entidades financieras fuera de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro podrá imponer sanciones a instituciones extranjeras que faciliten transacciones significativas para personas o entidades sancionadas. Las medidas pueden ir desde restricciones para mantener cuentas corresponsales en bancos estadounidenses hasta el bloqueo total de bienes bajo jurisdicción de EE UU.

Ese punto puede tener un impacto más allá de las fronteras estadounidenses. Muchas operaciones internacionales pasan por bancos corresponsales o utilizan el dólar, por lo que entidades de terceros países podrían evitar vínculos con empresas o funcionarios cubanos para no exponerse a sanciones.

El documento mantiene vigentes las actividades autorizadas bajo las regulaciones estadounidenses sobre Cuba, incluida la parte 515 del Código de Regulaciones Federales. Esto significa que ciertas operaciones permitidas por licencias generales o específicas podrán continuar, siempre que no entren en conflicto con las nuevas restricciones.

La aplicación de la orden quedará en manos de los departamentos de Estado –encabezado por el cubanoamericano Marco Rubio–, y del Tesoro, que podrán emitir regulaciones, directrices y licencias para ponerla en práctica. El secretario del Tesoro también deberá presentar informes periódicos al Congreso sobre la emergencia nacional relacionada con Cuba.

La Casa Blanca sostiene que las políticas y acciones del Gobierno cubano son “repugnantes” para los valores de las sociedades libres y democráticas. El texto acusa a La Habana de mantener prácticas que perjudican a Estados Unidos y de representar una amenaza de origen externo para la seguridad nacional y la política exterior del país.