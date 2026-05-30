La canadiense Blue Diamond deja Cuba y devuelve a Gaviota la gestión de sus hoteles

Madrid/La hotelera canadiense Blue Diamond Resorts, uno de los principales operadores extranjeros del sector turístico cubano durante la última década, cesará sus operaciones en la Isla “con efecto inmediato” según un comunicado oficial difundido este sábado por el touroperador mayorista Sudameria Travel. Al mismo tiempo, se comenta en los círculos vinculados a la industria del viaje que la española Iberostar está sometida a fuertes presiones de EE UU para suspender sus actividades en Cuba para evitar sanciones de Washington.

“A partir de esta fecha [30 de mayo], las futuras reservas, consultas y coordinaciones serán gestionadas directamente por los respectivos propietarios de los hoteles y/o las entidades operativas locales correspondientes”, reza la publicación.

Las instalaciones pasarán a ser administradas por Gaviota, empresa que forma parte del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado militar cubano controlado por las Fuerzas Armadas. Así lo ha comprobado 14ymedio al contactar con varios de los hoteles habaneros que hasta ahora gestionaba Blue Diamond a través de diferentes marcas: el Royalton Habana Paseo del Prado, el Inglaterra y el Regis Mystique. En este último, el personal no pudo confirmar que el establecimiento continuará abierto.

La medida afecta a todas las operaciones vinculadas a las marcas Blue Diamond Resorts Cuba, Blue Diamond Cuba, Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance, que dejarán de estar asociadas a la gestión y comercialización de establecimientos turísticos en la Isla. Las páginas oficiales de Blue Diamond Resorts, Memories Resorts, Royalton Resorts en Cuba permanecen inaccesibles.

"Blue Diamond Resorts Cuba ha decidido cesar sus operaciones y el uso de sus marcas en Cuba con efecto inmediato"

La empresa atribuye las razones de la retirada a “las actuales condiciones del mercado turístico cubano y a las persistentes limitaciones operativas que afectan al destino, incluyendo desafíos logísticos, de infraestructura y abastecimiento”.

Aunque la compañía no menciona en ningún momento las recientes sanciones estadounidenses contra el conglomerado militar Gaesa, la decisión aparece apenas tres semanas después de que Washington incluyera al grupo empresarial de las Fuerzas Armadas en una nueva ronda de sanciones económicas. El Departamento de Estado advirtió además que cualquier empresa extranjera que mantenga negocios con entidades sancionadas podría exponerse a medidas restrictivas.

Este mes había sido anunciada la reapertura de tres hoteles administrados por Blue Diamond en Varadero, donde la canadiense tiene la mayoría de sus 11.139 habitaciones en la Isla. La medida parecía apuntar a aprovechar la temporada y captar parte del mercado nacional y de los cubanos residentes en el exterior. El Royalton Hicacos Resort, el Resonance Musique y el Resonance Blue Varadero mantienen todavía sus ofertas abiertas durante el verano, pero ya no gestionadas por la empresa canadiense.

La decisión aparece apenas tres semanas después de que Washington incluyera al grupo empresarial de las Fuerzas Armadas en una nueva ronda de sanciones económicas

La decisión se produce semanas después de que Sunwing Vacations Group, propietario de la cadena hotelera, suspendiera temporalmente sus programas vacacionales hacia Cuba. El pasado 15 de abril, a raíz de la falta de queroseno en la Isla y la anulación de todos los vuelos procedentes de Canadá, la agencia había anunciado la suspensión de todos sus programas vacacionales hacia Cuba para la temporada de verano de 2026. La medida afectaba a las operaciones desde todos los aeropuertos canadienses hacia Varadero y Cayo Coco entre el 20 de junio y el 9 de octubre.

Blue Diamond no ha confirmado públicamente la decisión ni ha emitido hasta el momento un comunicado oficial dirigido a clientes o medios.

Canadá sigue siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. En 2025 llegaron a la Isla unos 754.000 visitantes canadienses, un 12,4% menos que el año anterior, según cifras oficiales cubanas. Este deterioro se ha acelerado en 2026. Entre enero y abril, la llegada de visitantes extranjeros cayó un 55,8% respecto al mismo período del año anterior. La crisis energética, los apagones, las dificultades de abastecimiento y la reducción de conexiones aéreas han obligado a numerosas cadenas hoteleras a cerrar instalaciones o concentrar sus operaciones en un número limitado de hoteles.

Blue Diamond había sido una de las pocas excepciones. Desde la pandemia amplió de manera sostenida su presencia en la Isla mediante acuerdos con Gaviota, Cubanacán y Gran Caribe. Obtubo incluso la gestión exclusiva del destino turístico de Cayo Largo del Sur, una posición sin precedentes para una empresa extranjera en Cuba. Estaba en negociación para gestionar más instalaciones y convertirse en el principal grupo hotelero en la Isla, por delante de Meliá, que gestiona 34 alojamientos de lujo y 14.000 habitaciones.