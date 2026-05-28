La canadiense Blue Diamond reabre tres hoteles en Varadero para atraer cubanoamericanos

La Habana/La cadena hotelera canadiense Blue Diamond reabrió esta semana tres resorts frente a las playas de Varadero, pese a la estrepitosa caída del turismo (un 55,8% menos en los cuatro primeros meses de 2026 que en el mismo período del año anterior). El anuncio en primera instancia fue difundido de forma escueta por la agencia Havanatur y retomado por el medio oficial Sol de Cuba, que señaló que el 22 de mayo reinició operaciones el Royalton Hicacos-Varadero, un hotel de 5 estrellas todo incluido, con habitaciones con vista al mar y programas de buceo.

Las otras dos instalaciones que volvieron a entrar en funciones son el Resonance Musique, un 4 estrellas que tiene, además de la playa, canchas deportivas y amplia oferta gastronómica temática, concebido para grupos y familias, y que reabrió el pasado lunes, mismo día en el que volvió a trabajar el Resonance Blu Varadero, también 4 estrellas, “con acceso directo a la playa" y otros servicios. El medio especializado Reportur señala al respecto este miércoles que la medida apuntaría a captar a los turistas nacionales.

“Estamos preparando nuevos incentivos para incrementar los arribos de los cubanos residentes en el exterior, queremos potenciar ese mercado”, destacó en abril Lessner Gómez, director general de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo.

“Estamos preparando nuevos incentivos para incrementar los arribos de los cubanos residentes en el exterior, queremos potenciar ese mercado”

En una entrevista con Sol de Cuba, dijo que la apuesta era potenciar el sector en la etapa de vacaciones en el país. “Hemos hecho un trabajo importantísimo para crear todas las facilidades para el cubano residente en el exterior y también para sus familias”, adelantó.

Informó además que el ministerio diseñó programas especiales en La Habana, Pinar del Río y Varadero, que incluyen desde renta de autos hasta servicios hoteleros adaptados a las necesidades de quienes viajan para reencontrarse con sus familias en la isla.

Sobre el turismo internacional, el funcionario negó que el colapso en el sector, muy por debajo de las cifras previas a la pandemia del covid-19, responda a problemas de calidad. Al contrario, aprovechó el espacio para culpar a “las leyes y las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos” ha impuesto a Cuba. “Si no, hoy tendríamos una temporada alta superior a la del año anterior, que era como se venía mostrando el comportamiento en el mes de enero”.

Su optimismo, no obstante, se estrella con la frialdad de los números del propio Gobierno cubano. En 2025, la Isla cerró con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, el peor registro desde 2002, si se excluyen los años de la pandemia. La tasa de ocupación hotelera cayó al 21,5% en el primer semestre y los principales mercados emisores, Canadá y Rusia, también retrocedieron. Muy lejos quedan los 4,7 millones de turistas alcanzados en 2018, durante el deshielo con Estados Unidos.

De los visitantes internacionales el año pasado, 754.000 fueron canadienses, la principal fuente de viajeros extranjeros a Cuba, lo que representó un 12,4% menos que en 2024

De los visitantes internacionales el año pasado, 754.000 fueron canadienses, la principal fuente de viajeros extranjeros a Cuba, lo que representó un 12,4% menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Las instalaciones de Blue Diamond, junto a otras grandes cadenas hoteleras, comenzaron a cerrar, en febrero pasado, debido a la escasez “crítica de queroseno” para los aviones que viajaban a Cuba, lo que provocó que las aerolíneas de Canadá, el origen de la mayor parte de sus clientes, suspendieran sus vuelos a la Isla.

Tanto Blue Diamond como las principales empresas extranjeras que gestionan instalaciones en la Isla se vieron obligadas a cerrar la mayoría de sus hoteles, ya semivacíos pese a ser temporada alta, y a concentrar los recursos en solo algunos de ellos.