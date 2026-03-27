En febrero, Cuba perdió más de la mitad de los turistas del año pasado

Madrid/La estocada para el turismo cubano, ya esperada, se ha confirmado este viernes con la publicación de los datos del mes de febrero, el primero con los vuelos internacionales suspendidos por la falta de combustible. La Isla registró apenas 77.663 viajeros internacionales en un mes que forma parte de la temporada alta y nunca ha sido desastroso. El pasado año, ya con cifras estrepitosamente negativas, llegaron 178.263, un 56,4% más que ahora.

El total también empieza a ser de infarto. Si se suman los datos de enero y febrero, solo viajaron a la Isla 262.496 personas, frente a las 374.267 del mismo período del año anterior. La caída es del 30%, con el agravante de que hace un año también el dato había caído un 30% con respecto a 2024.

Los números se veían venir desde el recrudecimiento de la crisis tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior amenaza con aranceles a los países que enviaran petróleo a la Isla. A principios de febrero, el régimen decretó medidas de emergencia que incluían la “compactación” de hoteles, o sea, el cierre de unos establecimientos y la concentración de turistas en los que permanecerían abiertos.

Poco a poco casi todas las aerolíneas fueron confirmando que detenían sus operaciones mientras la situación se mantuviera

Entonces, aún había turistas en Cuba. Fue el día 10 de ese mes cuando las autoridades aeroportuarias notificaron que no había queroseno para repostar en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales para, al menos, un mes. Esa situación llevó a tomar medidas a las aerolíneas de manera desigual y escalonada. En los primeros días, la mayoría mostró su intención de hacer escala en República Dominicana para mantener los trayectos, pero poco a poco casi todas fueron confirmando que detenían sus operaciones mientras la situación se mantuviera.

En apenas una semana, todas las compañías aéreas de Canadá y Rusia, los principales países emisores de turistas a la Isla, cancelaron todas sus rutas a la Isla y comenzaron a realizar solamente vuelos de repatriación. Los viajeros que se encontraban en ese momento en la Isla se marcharon tan pronto como terminaban sus vacaciones y les ofrecían un puesto para abandonar, a pesar de que muchos no tenían ninguna prisa por irse.

La disminución de visitantes extranjeros es notoria hasta en los lugares tradicionalmente más turísticos, como el centro de La Habana o incluso Varadero, y es impactante la clausura de hoteles de lujo, especialmente el polémico Iberostar Selection La Habana, que ocupa el rascacielos situado en la céntrica avenida 23 conocido como Torre K.

Un caso paradigmático es el de España, cuya caída supera el 32%

Rusia es uno de los países que aportó datos de la repatriación y que sirven para poner en perspectiva el aciago futuro. Según el Ministerio de Turismo, el 22 de febrero –a solo seis días de que acabara el mes– concluyó la evacuación de los 4.300 nacionales que permanecían en la Isla. Ese mes, según los datos publicados hoy, 20.668 rusos en total viajaron a Isla en lo que va de año, 7.314 en febrero.

En cuanto a Canadá, se estima –sin datos oficiales– que unos 10.000 nacionales fueron llamados a salir de Cuba a mediados de febrero, de los 24.559 que llegaron en todo el mes –frente a casi 100.000 en enero–. Con estos datos se ve mejor que el segundo mes del año ha sido aún relativamente bueno si se tiene en cuenta la situación y que habrá que esperar a marzo, cuando ya la paralización del sector se puede considerar casi total.

Los datos acumulados estos dos primeros meses del año vuelven a dejar claras caídas formidables en casi todos los orígenes si se compara con los dos primeros meses del año anterior. Casi un 8% los rusos, un 30% en el caso de Canadá, un 40% los cubanos en el exterior y un 54% los estadounidenses.

En los dos primeros meses del año llegaron a la Isla 10.590 argentinos, frente a 7.842 del mismo período del año anterior

Un caso paradigmático es el de España, que mantuvo –y así ha continuado– sus vuelos a la Isla, aunque con alguna reducción de frecuencia según la compañía. Ni con eso ha salvado unas pérdidas que, por otra parte, han sido constantes en un país socio tanto en lo cultural como en lo económico. La caída supera el 32%.

Apenas dos países dejan todavía un saldo positivo, aunque habrá que esperar a marzo, cuando el vacío sea más evidente, para ver la evolución.

En los dos primeros meses del año llegaron a la Isla 10.590 argentinos, frente a 7.842 del mismo período del año anterior. El aumento, logrado tras una intensa campaña del sector para atraer a ese público, es del 35%, pero con el fin de las vacaciones de verano en el país austral, se sospecha que el idilio solo puede terminar.

Por su parte, China también deja un aumento de flujo, del 20%, con 5.429 turistas. Ambos países representan en todo caso una porción muy exigua del pastel del sector, una de las pocas fuentes de divisas que llegaban al Estado.

Varios países han desaconsejado, estas semanas atrás, viajar a Cuba, entre ellos Alemania y Canadá.

Los aeropuertos de la Isla mantienen la alerta de falta de combustible hasta el próximo 11 de abril –después de prorrogarlo un mes–, pero las negociaciones con EE UU no parecen avanzar muy rápido y es previsible que haya que volver a ampliar el plazo. Si esas conversaciones no prosperan y el régimen no logra levantar la situación en los meses anteriores a la temporada alta, el turismo cubano parece herido de muerte.