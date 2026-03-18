Alemania desaconseja "de forma apremiante" viajar a Cuba

La falta de combustible, dice el Gobierno germano, tiene "efectos para todos los ámbitos de la vida"

Berlín/Madrid/El Gobierno alemán endureció este miércoles las advertencias a sus ciudadanos con respecto a Cuba y a partir de hoy desaconseja "de forma apremiante" los desplazamientos al país caribeño debido a la crisis recrudecida por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

"Cuba se encuentra en una aguda crisis energética, que se encuentra con una infraestructura energética ya en gran parte deteriorada. La falta de suministros de crudo y combustible del extranjero produce deficiencias significativas en el abastecimiento de energía y carburante, con efectos para todos los ámbitos de la vida", afirmó el Ministerio de Exteriores alemán en un boletín.

El Gobierno germano, que ya había publicado una alerta de seguridad para los viajes a la Isla desde finales de 2024, resaltó las restricciones en la atención médica y en la operatividad de los aeropuertos, así como los cortes de luz diarios con efectos para el abastecimiento de agua y alimentos.

En caso de viajes que no se puedan evitar, recomendó a los viajeros estar preparados para todo tipo de limitaciones, evitar manifestaciones y aglomeraciones de gente

En caso de viajes que no se puedan evitar, recomendó a los viajeros estar preparados para todo tipo de limitaciones, evitar manifestaciones y aglomeraciones de gente y, en caso de enfermedad, llevar suficientes reservas de medicamentos para cubrir la estancia.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió este miércoles de que la escasez de combustible en Cuba, provocada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, está frenando la entrega de ayuda humanitaria y dificultando el acceso a la atención médica.

Para este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba preveía una afectación de 1.864 megavatios (MW) en el horario de máxima demanda (3.000 MW). Es decir, un 62% de déficit respecto a lo necesario para funcionar.

El Gobierno alemán abogó este miércoles por la vía del diálogo entre Washinton y La Habana para rebajar las tensiones, incrementadas por las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre una toma de la Isla, al tiempo que subrayó que Cuba es un Estado soberano. "Para nosotros, el camino correcto es que haya conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para resolver las tensiones que han surgido recientemente", declaró en una rueda de prensa ordinaria Josef Hinterseher, portavoz de Exteriores.

La advertencia de Alemania se suma, en cualquier caso, a la de otros países, el más notorio, Canadá, principal emisor de turistas a la Isla, que en febrero pidió "extremar las precauciones" para visitar Cuba. A finales del año pasado, varios países emitieron también alertas, como España o Rusia, en esa ocasión debido a la epidemia de arbovirosis que asolaba la Isla.