Rusia se suma a los gobiernos que advierten sobre los riesgos de viajar a Cuba por el brote de arbovirosis

La Habana/La situación epidemiológica en Cuba es tan grave, que hasta un aliado como Rusia se ha visto obligado a emitir una nueva alerta internacional para sus viajeros. La embajada en La Habana, citando un comunicado del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, ha recomendado a sus ciudadanos extremar las precauciones ante el repunte de casos de dengue y chikungunya. Entre las medidas sugeridas se incluyen el uso de repelente, ropa cerrada y de manga larga durante el período de mayor actividad de los mosquitos y evitar zonas con agua estancada.

La preocupación por la epidemia en Cuba se ha hecho notar en Rusia en los últimos días. La prensa ha reaccionado con creciente alarma, poniendo en duda la seguridad de viajar a la Isla durante las vacaciones de fin de año.

El epidemiólogo Guennadi Onishchenko, de la Academia de Ciencias de Rusia, aconsejó a los ciudadanos “devolver sus paquetes turísticos” y optar por destinos próximos a Moscú, al considerar que “arriesgarse a contraer una enfermedad infecciosa es, como mínimo, una imprudencia”.

El diario Gazeta definió la situación como “crítica” y estimó que en las zonas más afectadas se encuentran en estos momentos unos 1.500 turistas rusos, de los cuales al menos 14 habrían enfermado.

Las cifras reales de rusos contagiados parecen ser más altas. En las redes sociales aparecen con frecuencia casos de personas con el virus. En el grupo de Facebook Rusos en Cuba, la turista Anna Lynn contaba el caso de su marido, contagiado del virus en Holguín y con fiebre de 40º. “Llamamos al doctor y el diagnóstico fue chikungunya. Pero nos dijeron que no hay tratamiento, solo agua y descanso. Estoy muy preocupada”, decía.

La situación sanitaria en la Isla y la reciente alerta difundida por Moscú podrían incidir en el número de visitantes rusos que lleguen en las próximas semanas a Cuba, lo que acentuaría más la caída actual, del 36,2%, de los viajeros rusos para los primeros diez meses de este año (99.908, en lugar de 156.614 en 2024).

Otros países han alertado anteriormente. Uno de los primeros fue Estados Unidos, que desde septiembre emitió a través de su Embajada en La Habana una alerta de salud para todo aquel que quiera viajar a Cuba, debido al brote del chikungunya que registra toda la Isla. El riesgo lo determinaron entonces en Nivel 2, que requiere tomar “precauciones adicionales”.

El gobierno de Canadá mantiene vigente su advertencia de “ejercer un alto grado de precaución” al viajar a Cuba, actualizada el 25 de noviembre de 2025. En su nota se incluye explícitamente a Cuba como destino con riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos.

La Oficina de Exteriores del Reino Unido, en su guía de viajes a Cuba actualizada recientemente, informó de la epidemia declarada de arbovirosis en la isla y recomendó a los viajeros tomar precauciones para prevenir picaduras.

Varias de las alertas coinciden en señalar que el riesgo no solo proviene de las arbovirosis sino también de una infraestructura de salud en crisis, con escasez de medicamentos, suministro irregular de agua, y dificultades para el acceso a atención médica adecuada.