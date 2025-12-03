Un epidemiólogo ruso insta a sus compatriotas a no viajar a Cuba ante el riesgo de contagio

Un niño jugando en las playas de Varadero, uno de los destinos más visitados por turistas rusos

Otros expertos minimizan el riesgo para “turistas sanos”, especialmente si se hospedan en zonas costeras y hoteles con controles sanitarios

La Habana/“No nos enfermamos, pero muchos a nuestro alrededor sí”, cuenta a 14ymedio Timur, un moscovita de 38 años que acaba de regresar de unas vacaciones en Varadero con su familia. “En nuestro grupo, tres personas llegaron a Rusia con fiebre, y por lo que pude hablar, de los trabajadores del hotel muchos estuvieron o estaban aún enfermos”.

En los primeros días de diciembre, varios medios rusos han reaccionado con alarma a la epidemia en Cuba, alertando a los potenciales turistas y cuestionando la seguridad de viajar a la Isla.

El medio Life.ru citando al epidemiólogo Guennadi Onishchenko, de la Academia de Ciencias, instó a los rusos a devolver sus paquetes de viajes al extranjero, recomendando pasar las próximas vacaciones de fin de año “cerca de Moscú, en lugar de arriesgarse al contagio en zonas tropicales”.

Por su parte, el portal turístico Tourdom publicó que los “rusos en la isla” podrían estar en el “epicentro de la epidemia” y algunos canales de Telegram como Mash informan de que ya hay rusos contagiados.

El diario Gazeta también califica la situación de “crítica” y afirma que en las zonas de mayor propagación se calcula que hay “alrededor de 1.500 turistas rusos” en este momento, y que entre ellos, al menos “catorce ya pasaron la enfermedad de forma leve” durante sus vacaciones en noviembre.

Pese a eso, y aunque los síntomas pueden ser muy molestos (fiebre alta, erupciones, dolores articulares intensos), algunos expertos citados por esos medios minimizan el riesgo para “turistas sanos”, especialmente si se hospedan en zonas costeras y hoteles con controles sanitarios.

Una agente turística local entrevistada por Tourdom, Elena Lapina, afirma que “no hay brotes masivos entre turistas”, ya que las zonas de resort como Varadero o Cayo Coco, donde suelen alojarse los rusos, están relativamente aisladas de los focos urbanos de la epidemia. Por su parte, la aseguradora Euroins aseveró que hasta la fecha no han recibido reportes de viajeros enfermos de dengue o chikungunya.

Desde Moscú, Yulia, agente de viajes, aseguró a 14ymedio que está muy al tanto de la situación epidemiológica de la Isla, aunque en estos momentos no tiene turistas allí.

“Varios colegas sí tienen clientes actualmente e intercambiamos información. En general los viajes se mantienen, aunque estamos algo preocupados. Por lo que sabemos, están fumigando dos veces al día en los hoteles contra los mosquitos, así que espero que la epidemia se mantenga bajo control”, afirma.

Sin embargo, que haya turistas rusos que ya enfermaron demuestra que el riesgo existe,a pesar de las recomendaciones de que se hospeden en resorts, se cuiden con repelentes y eviten zonas urbanas para “sortear” la epidemia.

El contraste entre la advertencia sanitaria y la versión de tranquilidad por parte del sector turístico es evidente. En este contexto, el viajero promedio se lo piensa dos veces antes de comprar pasajes a Cuba, lo que amenaza con convertirse en un nuevo golpe al turismo ruso, ya de capa caída dentro del frágil sector turístico cubano.

Los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) confirman que hasta octubre de 2025 la Isla recibió 1.477.892 visitantes, una cifra que representa una caída del 20% respecto al mismo período de 2024. Este balance negativo se debe en parte a una caída del 36,2% de los viajeros rusos (99.908 para los diez primeros meses de este año, en lugar de 156.614 en 2024).

Esta tendencia no parece que vaya a modificarse con la medida tomada por un operador turístico ruso, que tenía previsto redirigir a Cuba a los veraneantes que debían viajar a Venezuela, tras el anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano por parte del presidente de EE UU, Donald Trump, ya que hasta el momento no se están produciendo cancelaciones masivas por este motivo. Los comentarios de veraneantes rusos en las redes sociales dejan ver que no todos están dispuestos a cambiar Isla Margarita por Varadero.