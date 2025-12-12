España recomienda no viajar a Cuba “si no se está vacunado contra el chikunguña, dengue y hepatitis A"

El derrumbe del turismo en los últimos cinco años ha llevado el Gobierno a reducir sus inversiones en ese sector, que hasta ahora era prioritario

La Habana/El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha publicado este viernes un alerta sanitaria en la que señala que "Cuba padece en estos momentos una grave epidemia, con brotes simultáneos de diversas enfermedades víricas trasmitidas por mosquitos". En consecuencia, se recomienda abstenerse de viajar a la Isla si no se está vacunado contra el chikungunya , dengue y hepatitis A".

Esta advertencia llega en el peor momento posible para el Gobierno cubano, en plena temporada alta del turismo y a punto de finalizar un año catastrófico en que la cifra de viajeros internacionales no alcanzará ni la mitad de los cuatro millones registrados en 2016.

Las nuevas indicaciones de Madrid se difundieron este miércoles, después de comprobar que la situación en Cuba ha empeorado de forma notable. La acumulación de basura y el creciente número de horas sin electricidad –dos factores que golpean directamente las condiciones higiénicas– explican, según fuentes consultadas por Confidencial Digital, la actualización de la alerta.

Según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), entre enero y septiembre de 2025 viajaron a Cuba 36.788 turistas españoles, lo que representa una caída del 27,1% respecto al mismo período de 2024. Canadá –tradicionalmente el principal mercado emisor hacia Cuba– también ha reducido drásticamente su presencia en la Isla durante este año. En los primeros siete meses de 2025, los turistas canadienses que viajaron a Cuba sumaron 478.388, cifra inferior a los 622.204 registrados en el mismo período de 2024.

El régimen convirtió la industria turística en su tótem económico y su apuesta más arriesgada

La emergencia sanitaria que ahora aleja a los turistas es hija directa del abandono de los servicios básicos. Y ese abandono, a su vez, proviene de una política de inversiones que durante años privilegió al turismo por encima de la agricultura, la energía, la salud y la infraestructura.

Durante la última década, el régimen convirtió la industria turística en su tótem económico y su apuesta más arriesgada. El resultado en 2025 son hoteles de lujo vacíos en ciudades donde el agua puede tardar hasta semanas en llegar, destinos de playa con más habitaciones que alimentos en los mercados y un sistema sanitario sin personal, recursos ni insumos.

Las cifras oficiales de inversiones hasta 2024 lo confirman. Mientras la agricultura recibió apenas el 3% del total y la salud pública un escuálido 1,9%, los hoteles y restaurantes absorbieron 10,8%, y los llamados “servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler” –categoría donde se agrupa buena parte del gasto hotelero– acapararon un abultado 26,6%. Es decir, más de un tercio de la inversión nacional estaba destinada a levantar o remodelar la infraestructura turística.

La paradoja es que, justo ahora que España recomienda vacunarse antes de visitar la Isla e incluso llevar un botiquín completo porque los hospitales carecen de medicamentos, el Gobierno cubano parece haber descubierto –tarde, muy tarde– que quizás debía invertir más en servicios básicos.

Las autoridades cubanas pueden impedirles salir del país si queda alguna factura médica pendiente

Los datos de enero a octubre de 2025 muestran un giro. Las partidas destinadas al turismo descienden a 5,2% y el sector inmobiliario-empresarial baja a 17,1%, mientras que el suministro de los servicios esenciales para la población en general –electricidad, gas y agua– salta del 12,6% al 36,7%, convirtiéndose en el principal receptor de inversiones. También el transporte –clave para mover mercancías y personas en un país semiparalizado– crece de 8,5% a 10,7%.

Pero la pregunta inevitable es: ¿será suficiente ese cambio a estas alturas? Porque las cifras también revelan lo que el Gobierno sigue sin convertir en prioridad. En 2025, las inversiones destinadas a la agricultura –base de la seguridad alimentaria– representan apenas el 2,1% del total, en 2024. La educación cae a 0,4%, la ciencia e innovación también a 0,4%, y la salud pública a 1,3%, porcentajes que apenas alcanzan para mantener edificios en pie, mucho menos para modernizarlos o abastecerlos.

El Gobierno de España advierte también a los viajeros que, pese a que el personal sanitario cubano suele ser competente, “las instalaciones médicas sufren una grave falta de insumos” y distan mucho de los estándares españoles. Además, puntualiza que los extranjeros están obligados a pagar cualquier atención de forma inmediata y que las autoridades cubanas pueden impedirles salir del país si queda alguna factura médica pendiente. La alerta añade la necesidad de llevar agua embotellada por el riesgo de Hepatitis A.

Hoy, con varios países –incluyendo a Estados Unidos, Rusia y México– aconsejando pensar dos veces antes de viajar a Cuba, el régimen intenta corregir el rumbo. Pero las inversiones son como los ciclos económicos, sus efectos tardan años en notarse. Lo que se dejó de financiar en 2015 o 2018 es lo que ahora explota en forma de apagones, epidemias y escasez. Y lo que se empieza a financiar en 2025 quizá llegue demasiado tarde para evitar que la Isla siga perdiendo –entre muchas otras cosas– una de sus principales fuentes de divisas.