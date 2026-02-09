Air Canada cancela sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible

La Habana/La aerolínea Air Canada suspendió este lunes sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez crítica de queroseno que enfrenta el país. A través de un comunicado, la compañía canadiense indicó que la medida impactará directamente a alrededor de 3.000 pasajeros que se encuentran varados en la Isla, por lo que enviará vuelos vacíos para transportarlos de regreso a su país.

“Air Canada tomó esta decisión tras los avisos emitidos (Notam) sobre la falta de fiabilidad del suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, señala el comunicado. La firma dijo que, a partir del 10 de febrero, el combustible de aviación ya no estará disponible para su compra en los aeropuertos de la Isla. “Para los vuelos restantes, Air Canada transportará combustible adicional y realizará paradas técnicas para reabastecerse en el trayecto de regreso si es necesario”, expone.

El mensaje de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. Las nueve terminales aéreas afectadas son el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos, el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín , el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Ante ello, la aerolínea informó que los vuelos a Holguín y Santa Clara quedan cancelados “por el resto de la temporada”, mientras que los vuelos a Varadero y Cayo Coco, que operan todo el año, están actualmente suspendidos “con un reinicio tentativo, pendiente de revisión, el 1 de mayo”.

En total, Air Canada opera, en promedio, 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba, desde Toronto (cuatro vuelos semanales a Cayo Coco, dos a Holguín, cuatro a Varadero y un vuelo por semana a Santa Clara) y Montreal (tres vuelos semanales a Cayo Coco y dos a Varadero).

Otras aerolíneas canadienses han emitido sus propias alertas de viaje o han implementado opciones de cancelación más flexibles. Air Canada, WestJet, Air Transat y Sunwing anunciaron opciones de reprogramación o cancelación sin penalización. WestJet, en su aviso, citó “cortes de electricidad” como motivo para la alerta de todos los vuelos hacia y desde Cuba desde el domingo hasta el 26 de febrero de 2026.

Desde España, Iberia y Air Europa informaron este lunes que sus vuelos que viajen desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana. La medida replica lo que ha sucedido en situaciones similares previas en Cuba –tanto en el Período Especial en los años 90 como en “cuellos de botella” temporales en los últimos meses–, cuando las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la Isla con escalas extra para repostar en México o Dominicana.

No obstante, las medidas que han tomado desde Canadá son las que más golpean al país y podrían terminar por sucumbir uno de los sectores al cual se aferra el Gobierno. El turismo desde ese país, el primer emisor histórico de viajeros a la Isla, ha mejorado ligeramente en los últimos meses, pero sigue registrando considerables pérdidas con respecto al pasado. En 2025 llegaron 754.010 visitantes canadienses, un 12,4% menos que el año anterior, y una tragedia si se toma como referente el 1,3 millones de 2015. El caso es relativamente similar al de Rusia, donde se hizo un enorme despliegue publicitario para lograr los 200.000 viajeros después del éxito de los últimos años y que se ha quedado en una paupérrima cantidad: 131.882, un 29% menos que en 2024.

Cuba cerró 2025 con apenas 1.810.663 de visitantes internacionales, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y peor aún si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado.

El asedio petrolero de Estados Unidos ha provocado también que Gobiernos de América y Europa emitan advertencias a sus potenciales viajeros. Los mensajes siguen un mismo patrón y hacen un llamado a tener precaución debido al empeoramiento de la escasez de electricidad, combustible y necesidades básicas, incluidos alimentos, agua y medicinas, que también puede afectar a los centros turísticos.

Esos anuncios se dan en medio de denuncias en redes sociales de que son varios los hoteles los que han sido cerrados y sus huéspedes reubicados en otros establecimientos.

Ante tal escenario, este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y señaló que hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos. “Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que “la situación en Cuba es realmente crítica”.