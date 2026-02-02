En diciembre, Cuba recibió 180.944 turistas versus los 551.371 del mismo mes de 2017

Además de Canadá, principal fuente de viajeros a la Isla, otros Gobiernos advierten sobre la escasez generalizada y la profunda crisis económica que vive el país

Madrid/Aunque el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, ya había dejado las expectativas bajas, la realidad ha sido aún peor de lo esperado. Cuba ha cerrado el año con apenas 1.810.663 de visitantes internacionales, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y peor aún si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado.

La información se ha dado a conocer este domingo, con el último informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), correspondiente al cierre del año. La hecatombe es estratosférica, puesto que en diciembre, uno de los mejores meses tradicionalmente –junto con enero– apenas viajaron a la Isla 180.944 personas. Si se mira de manera retrospectiva, solo hubo dos diciembres peores: el de 2020 y 2021, lo peor de la pandemia de covid.

Si se compara con el dato de hace una década, la pérdida de turistas superó el 50%, ya que en diciembre de 2015 visitaron Cuba 383.342. Aunque peor parada sale la cifra si la referencia es 2017, el mejor año para el sector en la Isla. Esa vez fueron 551.371 viajeros internacionales los que eligieron el país en el último mes del año, un 67% más que ahora.

Los datos ponen en evidencia lo que los cubanos llevan meses viviendo en carne propia. Hoteles vacíos, cafés y restaurantes sin público y negocios privados sin clientes llevan tiempo dando la voz de alerta y con la certeza de que es absolutamente imposible que el panorama mejore a corto plazo. Solo en los últimos días hubo tres países que actualizaron sus alertas de viaje a Cuba.

Lo hizo este domingo Ucrania, que publicó en la cuenta de Facebook de su Embajada en Cuba un mensaje pidiendo a sus compatriotas que eviten ir a la Isla. “Advertimos de que la situación económica en la República de Cuba se ha deteriorado drásticamente. En este contexto, la situación de seguridad también podría empeorar. Por ello, le rogamos encarecidamente que, si es posible, se abstenga de visitar Cuba a corto plazo. Le informaremos oportunamente sobre la evolución de la situación”, alerta el mensaje, que continúa con algunas recomendaciones para quienes, pese a ello, persistan en su decisión.

Algo similar ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, que subraya los eternos cortes eléctricos –con interrupciones superiores a 24 horas– y sus repercusiones sobre el agua o las telecomunicaciones. Además, la escasez de combustible –con perspectivas negativas tras conocerse la intención de EE UU de sancionar a cualquier país que lo suministre– pone, indican, en riesgo logístico a los hoteles y centros turísticos, que suplen las carencias con generadores a los que no se sabe muy bien cómo se podrá alimentar si las cosas continúan así.

El turismo inglés ya se había perdido en los últimos años de manera alarmante. Tanto es así que ni siquiera aparece ya en los resúmenes mensuales de la Onei, donde se destaca a los principales emisores. Sin embargo, un país que desde hace poco más de un año está dejando saldos positivos de viajeros es Argentina, que ha aumentado un 13,6% en comparación con el año pasado.

El país sudamericano –junto con Colombia (+8%), el único que evolucionó a mejor– ha logrado colocarse como sexto mercado emisor, por delante de España, pero este viernes el Gobierno publicó una “alerta consular” que podría afectar a la situación. “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación. Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Canadá también actualizó sus avisos precisamente este lunes. La Isla sigue estando en nivel amarillo (segundo de los cinco que existen, aunque hasta octubre de 2023 había conservado históricamente el verde), pero este cambio varía el motivo, que en los últimos meses había sido sanitario por la epidemia de arbovirosis y ahora vuelve a ser plenamente económico. “Mucha cautela”, avisa, con la tipografía en negrita. “Tengan mucha cautela en Cuba debido a la escasez de necesidades básicas, incluyendo alimentos, agua, medicinas, electricidad y combustible, que también pueden afectar a los centros turísticos”.

Con todo, el turismo canadiense ha mejorado ligeramente en los últimos meses, pero sigue registrando considerables pérdidas con respecto al pasado. El primer emisor histórico de viajeros a la Isla cerró 2025 con 754.010, un 12,4% menos que el año anterior y un drama si se toma como referente el 1,3 millones de 2015. El caso es relativamente similar al de Rusia, donde se hizo un enorme despliegue publicitario para lograr los 200.000 viajeros después del éxito de los últimos años y que se ha quedado en una paupérrima cantidad: 131.882, un 29% menos que en 2024.

Con todo, las hoteleras han reducido relativamente los precios en los últimos tiempos, pero aún resulta más rentable viajar a otros destinos, como la Riviera Maya, en términos absolutos, y República Dominicana, en los relativos. Si se consulta en la página de viajes del turoperador español Iberojet, un viaje del 9 al 16 de febrero con vuelo y hotel todo incluido en las playas del Caribe mexicano sale por unos 2.221 euros, mientras que un viaje a Varadero en igual fecha y condiciones, sube a 3.052. Más caro es ir –con el mismo tipo de búsqueda– a Punta Cana: 3.930 euros. Pero no cabe duda de que, al menos, habrá luz.