La escalada de tensiones con EE UU motiva nuevas alertas para viajeros a Cuba

La Habana/La escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y el asedio petrolero de Washington tienen al país en su peor crisis en décadas, lo que ha llevado a Gobiernos de América y Europa a lanzar advertencias a sus potenciales viajeros, amenazando un sector clave para la economía de la Isla.

Países entre los principales emisores de turistas a Cuba, como Canadá, Estados Unidos y España, han señalado en las últimas semanas la crítica situación que atraviesa el país. Otros, como Argentina, recomendaron directamente “evitar o posponer viajes turísticos” ante el déficit de combustible, alimentos y agua, y los prolongados cortes eléctricos.

El Gobierno de Canadá, por otra parte, avisó a sus ciudadanos en su página oficial que la situación actual en Cuba es “impredecible y podría deteriorarse, alterando la disponibilidad de vuelos en poco tiempo”.

El país, el principal emisor de turistas a la Isla durante décadas, advirtió que “se debe ejercer un alto grado de precaución en Cuba debido al empeoramiento de la escasez de electricidad, combustible y necesidades básicas, incluidos alimentos, agua y medicinas, que también puede afectar a los centros turísticos”.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también alertó a sus viajeros sobre los apagones, asegurando que pueden superar las 24 horas consecutivas y que pueden impactar en los servicios básicos.

Reino Unido indicó asimismo que la falta de combustible puede cancelar o retrasar los planes turísticos sin previo aviso.

La embajada de EE UU en La Habana advirtió en su web que la red eléctrica cubana “es cada vez más inestable” y que los efectos de los apagones son transversales, por lo que pidió precaución.

Otras sedes diplomáticas, como las de España y Ucrania, también han divulgado alertas a sus ciudadanos por la actual crisis energética y las recientes medidas de Estados Unidos contra la Isla.

La española ahondó en “la debilidad de su sistema de generación y distribución de energía eléctrica”, pero también en la aún presente epidemia de chikunguña, que inició en el país en la segunda mitad del año pasado.

La embajada de Ucrania en la capital cubana también avisó a sus ciudadanos a través de las redes sociales sobre el empeoramiento de la situación económica y las implicaciones de este deterioro en la isla. En concreto les instó a evitar viajar a Cuba, adoptar precauciones adicionales si ya se encontraban en el país y contactar inmediatamente la línea consular de guardia ante cualquier situación urgente.

Esos anuncios se dan en medio de denuncias en redes sociales de que son varios los hoteles los que han sido cerrados y sus huéspedes reubicados en otros establecimientos.

Así, el asedio petrolero, además de paralizar poco a poco al país –que solo produce un tercio de sus necesidades energéticas–, mina el potencial de uno de sus principales sectores económicos, tanto por ingresos como por generación de divisas.

El turismo, sin embargo, llevaba ya varios años de capa caída por la conjunción de las sanciones estadounidenses, la pandemia y la crisis económica nacional, que lastra el servicio y la calidad de la oferta.

Si en 2018 Cuba logró atraer 4,7 millones de turistas, su récord histórico, la Isla cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y peor aun si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado. Además, la tasa de ocupación hotelera registró un descenso anual de siete puntos porcentuales (21,5%).

Estados Unidos puso fin a los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro, y la semana pasada amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la Isla.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen” .

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano ha puesto en marcha desde este sábado de un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”. Ello ha llevado a que se registre una falta crítica de medicamentos básicos, paralización de cirugías y suspensión del traslado de pacientes ambulatorios.

“Todas las cirugías y la transportación de enfermos de otros municipios se encuentran canceladas por falta de petróleo”, refirió una trabajadora de salud a este medio, pidiendo guardar el nombre del hospital en el que trabaja, en el que rige la “contingencia”.

Otro sector paralizado es el transporte púbico, que prácticamente ha desaparecido. La ausencia casi total de guaguas empuja a la población hacia el transporte privado, hoy casi el único medio disponible, pero eso ha disparado los precios.

El impacto de las actuales restricciones no se limita a la movilidad. La crisis del transporte ya empieza a reflejarse también en los precios de los productos básicos. Un pequeño comerciante de Regla informó a 14ymedio de que sus proveedores aumentaron 20 pesos el precio de todos los panes “por el tema del combustible”, y teme que lo mismo ocurra con el resto de los alimentos.