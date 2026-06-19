Air Europa aumenta sus vuelos a Cuba en medio del retiro de aerolíneas españolas

Desde febrero pasado, los Boeing 787 de Air Europa han tenido que hacer escala en Punta Cana para repostar, en vez de hacerlo en Santo Domingo.

La compañía elevará a cuatro sus frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, aunque advierte de que ajustará la programación según la demanda

La Habana/La aerolínea Air Europa sumará a partir de julio un nuevo vuelo entre Madrid y La Habana, con lo que tendrá cuatro viajes por semana entre España y Cuba. Con esta decisión, la empresa de Juan José Hidalgo se mantiene como la única española que opera traslados aéreos a la Isla tras el retiro de Iberia, World2Fly y Plus Ultra.

Sin embargo, la empresa advirtió a la agencia Europa Press que la programación está sujeta al “seguimiento continuo de la evolución de la ruta, analizando tanto el comportamiento de la misma como la demanda existente”.

Si los números le son favorables, Air Europa contempla “elevar las frecuencias a seis en noviembre”, según el diario Preferente, pero ha insistido en que “la planificación inicial podría ser ajustada en función de diversos factores”. En la web de la aerolínea, hay disponibilidad de vuelos el 20 de julio con un costo de 905 dólares y el ticket más económico es para el 27 del mismo mes en 785 dólares.

La compañía se consolida en el mercado de traslados desde España –segundo país de procedencia de los viajeros cubanos que residen en el exterior–. Aunque resulta sorpresiva la apuesta en medio de la crisis económica, apagones y escasez de combustible que vive Cuba. Además, desafía al Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha presionado a las compañías que mantienen actividad en la Isla, dado que Air Europa cuenta con vuelos a Miami y Nueva York.

Si los números le son favorables, Air Europa contempla “elevar las frecuencias a seis en noviembre”, según el diario 'Preferente'

A ello hay que agregar que desde febrero pasado, debido a la presión estadounidense sobre los suministros de combustible, el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, ha sufrido la escasez de queroseno, por lo que los Boeing 787 de Air Europa han tenido que hacer escala en Punta Cana para repostar, en vez de hacerlo en Santo Domingo.

La apuesta de Air Europa se da seis meses después de que Juan José Hidalgo entrara en sociedad con Turkish Airlines e IAG. El acuerdo, dijo el empresario español, le dio “un descanso total” y pudo pagar las deudas tras las negociaciones con la alemana Lufthansa. “Querían gobernar la empresa, pero mientras viva y esté sano y esté bien, no dejaré a nadie más que yo que gobierne Air Europa”.

La decisión de Air Europa es contraria a la de Delta Airlines, que esta semana canceló su ruta directa entre La Habana y Atlanta debido a la reducción de la demanda de viajes a la Isla. Por su parte, Southwest Airlines mantiene un vuelo diario desde Tampa a La Habana.

Entre las otras empresas internacionales que aún tienen vuelos a Cuba está Copa Airlines, desde Panamá, con vuelos diarios a La Habana, Santa Clara y Holguín; además de Air China, que opera la ruta Pekín–Madrid–La Habana.

También quedan en mucha menor medida Aeroméxico, Conviasa, Wingo, Caribbean Airlines, InterCaribbean Airways, Cayman Airways, TAAG Angola Airlines, Bahamasair, Rutaca, Aruba Airlines, Fly All Ways, Sky High y Neos, además de vuelos chárter desde Estados Unidos y el Caribe.