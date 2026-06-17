Delta suspende sus vuelos desde Atlanta y reduce un 50% la frecuencia de Miami a La Habana

Por el momento, American Airlines –además de Southwest Airlines– sigue con cinco vuelos diarios a la capital cubana y conecta con cuatro ciudades más en la Isla

Madrid/Delta Airlines ha anunciado la cancelación de su ruta directa entre La Habana y Atlanta debido a la reducción de la demanda de viajes a Cuba. La compañía afirma que “las condiciones actuales del mercado de aviación simplemente no justifican el volumen de asientos asignado previamente” y ha solicitado al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) una exención temporal de inactividad.

La concesión permite a la compañía no perder definitivamente sus derechos de vuelo, que puede reactivar en cualquier momento si las condiciones cambian. La aerolínea mantiene a partir de ahora solo los vuelos directos y con una frecuencia diaria entre Miami y La Habana, por lo que si se desea llegar a la Isla desde otra ciudad será obligatorio hacer escala en Florida.

Delta ha asegurado que su decisión es centrarse en los viajes de cubanoamericanos, que se han convertido últimamente en el grupo más importante de visitantes a la Isla desde que se desplomó el turismo internacional. Sin embargo, la aerolínea reduce la frecuencia de vuelos a la mitad. Queda por detrás de American Airlines (AA), que es en este momento la compañía con mayor conectividad a la Isla desde EE UU.

Delta ha asegurado que su decisión es centrarse en los viajes de cubanoamericanos, que se han convertido últimamente en el grupo más importante de visitantes

Según los últimos datos, este junio AA mantiene sus cinco vuelos diarios entre Miami y La Habana, además de uno al día a Holguín (aeropuerto Frank País) y Santa Clara (Abel Santamaría). A ellos se suman cuatro semanales de Miami a Varadero (Juan Gualberto Gómez) y Santiago de Cuba (Antonio Maceo Grajales), pero no hay rutas programadas a Camagüey.

La otra aerolínea estadounidense que sigue volando con regularidad a Cuba es Southwest Airlines, que este junio sigue con un vuelo diario desde Tampa a La Habana.

De acuerdo con el último informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), correspondiente al mes de mayo, 4.491 estadounidenses viajaron a Cuba en el mes de mayo. Junto con ellos conviene tomar en cuenta a los 14.701 cubanos en el exterior que visitaron la Isla el mismo mes, muchos de los cuales llegan desde EE UU, aunque no se conoce el número con precisión.

El primer trimestre del año la cantidad de estadounidenses que fueron a Cuba fue de 17.034, el 56,8% menos que en el mismo período del año anterior. En cuanto a cubanos en el exterior, la cantidad se situó en 34.233, un 42,8% menos que de enero a marzo de 2025. En ese informe sí se puede separar a los exiliados por aeropuertos de origen, documento que permite constatar que casi el 90% procede de EE UU. En concreto, hasta este marzo vinieron desde el país vecino 10.072 cubanos.

En cuanto a cubanos en el exterior, la cantidad se situó en 34.233, un 42,8% menos que de enero a marzo de 2025

La cancelación de todas las aerolíneas canadienses y rusas, además de la disminución de rutas de otros países, incluyendo España –segundo país de origen de los viajeros cubanos que residen en el exterior–, ha supuesto que en estos momentos los estadounidenses y los exiliados se hayan convertido en el principal mercado del turismo para la Isla.

Entre las otras empresas internacionales que aún tienen vuelos a Cuba está Copa Airlines, desde Panamá, con vuelos diarios a La Habana, Santa Clara y Holguín. Desde España, Air Europa es la única que va directa a la Isla, además de Air China, que opera la ruta Pekín–Madrid–La Habana.

También quedan en mucha menor medida Aeroméxico, Conviasa, Wingo, Caribbean Airlines, InterCaribbean Airways, Cayman Airways, TAAG Angola Airlines, Bahamasair, Rutaca, Aruba Airlines, Fly All Ways, Sky High y Neos, además de vuelos chárter desde Estados Unidos y el Caribe.