Turkish Airlines reanudará el 25 de octubre su ruta Moscú-La Habana para traer a turistas rusos a Cuba

Las nuevas rutas de la aerolínea turca ya forman parte de la oferta de agencias rusas de viajes y turismo

Madrid/Una nueva conexión entre Moscú y La Habana, con escala en Estambul, estará disponible desde el próximo 25 de octubre a través de Turkish Airlines, que retoma así una ruta suspendida en marzo pasado por la crisis de combustible en Cuba y el desplome de la demanda de viajes.

La reanudación se produce en un momento crítico para el turismo cubano –la peor crisis de visitantes en más de tres décadas– y, en particular, para el mercado ruso, afectado por la suspensión de las conexiones aéreas con la Isla. Artur Muradián, vicepresidente de la Asociación de Turoperadores de Rusia, reconoció este viernes el impacto de esa interrupción en declaraciones a Sputnik: “Debido a la suspensión del tráfico aéreo, Cuba perdió el 70% del flujo turístico ruso en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025”.

Antes de su suspensión, la compañía turca era una de las principales opciones para los turistas de Rusia que viajaban a la Isla. La suspensión de marzo afectó a uno de los períodos de mayor movimiento de turistas rusos hacia Cuba y obligó a las empresas del sector a devolver el dinero de algunos clientes o buscar destinos alternativos.

Las nuevas rutas de Turkish Airlines ya forman parte de la oferta de agencias rusas de viajes y turismo, muestra del peso de ese mercado para las operaciones de la compañía en Cuba.

“Debido a la suspensión del tráfico aéreo, Cuba perdió el 70% del flujo turístico ruso en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025”

Turkish Airlines no fue la única compañía afectada por la falta de combustible en los aeropuertos cubanos, que durante meses ha dificultado las operaciones de las agencias internacionales. En 2026, numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba, reducido frecuencias o modificado sus operaciones debido a la escasez de combustible y la caída de la demanda. Algunas han tenido que incorporar escalas técnicas en terceros países para repostar antes de continuar hacia la Isla.

La crisis de conectividad aérea ha coincidido con la retirada de las principales cadenas hoteleras extranjeras que operaban en Cuba, en medio de la caída de la demanda, la crisis energética y las sanciones de Washington contra las empresas extranjeras que mantengan vínculos con el régimen cubano.

El deterioro del turismo cubano se refleja en las cifras oficiales. Entre enero y junio de 2026, la Isla recibió 387.591 turistas extranjeros, apenas el 39,3% de los registrados en el mismo período del año anterior. Solo 28.100 viajeros internacionales llegaron a Cuba en junio. Aunque ese mes suele estar entre los de menor afluencia del año, la cifra fue incluso inferior a la registrada durante algunos de los peores momentos de la pandemia.

Al menos once aerolíneas suspendieron sus operaciones en Cuba, entre ellas Air Canada, Air France, WestJet, Sunwing, Air Transat, Iberia, y LATAM Perú, causado mayormente por la crisis del combustible, la caída del turismo y la presión derivada de las sanciones estadounidenses.

Rusia había llegado a convertirse en uno de los principales emisores de turistas hacia Cuba, pero la interrupción de las conexiones turcas había dejado al mercado sin su principal puerta de entrada a la Isla

La recuperación de la conexión con Moscú supone para La Habana un intento de rescatar uno de los mercados que más había crecido en los últimos años y que este año quedó seriamente golpeado. Rusia había llegado a convertirse en uno de los principales emisores de turistas hacia Cuba, pero la interrupción de las conexiones turcas había dejado al mercado sin su principal puerta de entrada a la Isla.

Hasta ahora, Turkish Airlines llevaba a los pasajeros hasta La Habana haciendo escala en Panamá, donde debían cambiar de avión y de compañía. La nueva conexión vía Estambul elimina ese transbordo y facilita el trayecto.