Iberostar confirma que “ya no opera” ningún hotel en Cuba el mismo día que Meliá anuncia su retirada

Madrid/La cadena española Iberostar ha confirmado este martes que ya “no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba”. Se lo ha dicho al medio especializado Hosteltur, pocas horas después de que la también española Meliá hiciera público que a partir de este mismo viernes, cesa toda operación en la Isla.

En el caso de Iberostar, no han dado detalles sobre cuándo se hizo efectiva esta retirada. El pasado 1 de junio, la hotelera se desvinculó de Gaviota, la cadena controlada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), recién sancionado entonces por Estados Unidos, y dejó de administrar los doce hoteles asociados a esa entidad. Entre ellos, el Hotel Grand Packard, en la Avenida del Prado, o el Iberostar Selection Habana, situado en la polémica Torre K y cerrado por la crisis desde hacía tiempo. La compañía anunció sin embargo que mantendría su presencia en Cuba a través de seis establecimientos cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al conglomerado militar, entre ellos Cubanacán y Gran Caribe.

Dos días después, hacía lo mismo Meliá. La empresa comunicaba que abandonaba todos los hoteles de Gaviota que gestionaba y se quedaba con la administración de los 19 restantes. Gabriel Escarrer, empeñado personalmente en permanecer en Cuba, había declarado en las últimas semanas que todo estaba sujeto a cualquier eventualidad que ocurriera en la Isla y que, como empresa cotizada en bolsa, en última instancia tomaría la decisión que debiera, por responsabilidad con sus accionistas.

Aquellas decisiones se dieron a conocer cerca de la fecha límite impuesta por el Departamento de Estado de EE UU, en el marco de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que determinaba imponer sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Unos días después, el decreto comenzaba a concretarse con las sanciones específicas a Gaesa, su presidenta, Ania Guillermina Lastres, y Moa Nickel S.A.

Desde entonces, tanto Meliá como Iberostar han estado en la mira de las presiones estadounidenses

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estableció el 5 de junio de 2026 como plazo para que estas compañías interrumpan sus operaciones, bajo riesgo de quedar expuestas a las sanciones.

Desde entonces, tanto Meliá como Iberostar han estado en la mira de las presiones estadounidenses, si bien sus directivos habían asegurado meses antes que no se irían de Cuba.

A través de un comunicado que hizo llegar a 14ymedio este martes, Meliá informó de que cesará el 24 de julio toda su actividad en la Isla ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras las medidas de presión de Estados Unidos, según comunicó también hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La compañía informa que su filial portuguesa, Ilha Bela, ha decidido cesar, con efecto a partir del 24 de julio de 2026, la prestación de sus servicios de gestión y marketing hotelero en relación con todos sus establecimientos en Cuba. Esta decisión también se extiende al uso de marcas con licencia, servicios de turismo receptivo y la cadena de suministro local asociada al suministro de los establecimientos mencionados, cuyas operaciones también se interrumpirán", afirmó la empresa de la familia Escarrer.

En el mismo texto, la compañía desmentía que su consejero delegado, Gabriel Escarrer, hubiera viajado recientemente a Cuba, como ha sostenido Cubanet en una información publicada este lunes en la que adelantaba la decisión de la hotelera balear. Por lo demás, se remite íntegramente al comunicado difundido.

"La compañía está trabajando para asegurar una transición ordenada y responsable, minimizando en la medida de lo posible el impacto sobre los distintos grupos de interés vinculados a la operación, incluidos colaboradores, clientes, proveedores y socios locales, manteniendo en todo momento una comunicación transparente con todos ellos, e igualmente se encuentra, en aplicación del principio de prudencia, evaluando los impactos financieros de esta decisión", señala.

La empresa, primera hotelera extranjera en aterrizar en Cuba para la gestión de los establecimientos propiedad del Estado, cerraba el comunicado expresando "su agradecimiento a todas las personas y entidades que han formado parte de su trayectoria en Cuba a lo largo de los años, así como el respeto y consideración de la compañía hacia el país".

De las hoteleras españolas, solo queda Barceló, pero por poco tiempo. La compañía ya anunció, el pasado junio, que prevé su salida definitiva de la Isla una vez concluyan los contratos que tiene vigentes con Gran Caribe, en 2027. En su caso, solo mantenía la gestión del Barceló Solymar y del Occidental Arenas Blancas, ambos ubicados en Varadero, aunque este último está cerrado desde hace meses por la caída del turismo.