Meliá insiste en que no se irá de Cuba: “Nos sentimos muy cómodos”

Madrid/“No es nuestra intención ningún tipo de retirada en Cuba. Nos sentimos muy cómodos con la estructura operativa que tenemos en el país y con nuestra posición de liderazgo allí”. Son declaraciones de Gabriel Escarrer, presidente de Meliá, este jueves, en un encuentro virtual con la prensa española que ha dejado alguna sorpresa más.

El empresario mallorquín ha asegurado que hace más de un año que preparan un plan de contingencia para amortiguar “el impacto de las políticas de Trump”, lo que ha dejado un impacto “limitado” en las previsiones, aunque admitió que “ahora el problema se ha agravado mucho”.

Las declaraciones tienen un marco muy concreto: la presentación, este miércoles, de resultados de la empresa en 2025. A la compañía le ha ido más que bien y por primera vez en su historia superó el beneficio neto de 200 millones de euros. “De los 545 millones de Ebitda (beneficio bruto de explotación) que logramos el pasado ejercicio, Cuba contribuye con 11 millones (solo un 2%), por lo que el impacto ha sido limitado”, subrayó.

En estas condiciones, parece que al hotelero no le importe demasiado afrontar los malos datos de la Isla, con la que le une un vínculo casi personal, dada la amistad de su padre y fundador de la empresa, Gabriel Escarrer Juliá, con el propio Fidel Castro, quien le abrió las puertas de Cuba hace casi 36 años. Pero además, Escarrer Jaume tampoco considera malos los datos de Meliá en la Isla. “Tanto en el último trimestre del año pasado como en enero de 2026, la evolución de Cuba ha sido muy positiva en comparación con el ejercicio anterior”.

No le falta razón. La ocupación hotelera quedó en un 40,2%, un resultado muy pobre si se compara con todas las zonas restantes de sus establecimientos: España (73,4%), Europa y el Mediteráneo (70%), América (60%) y Asia (54,8%). Sin embargo, también es la que más crece (2,1 puntos) comparado con el año anterior, cuando se quedó en el 37%.

En el lado negativo queda la tarifa por habitación, que tuvo que rebajarse hasta los 74 euros, frente a los 83 del pasado año. Como consecuencia, también cayó el RevPAR (ingresos por habitación), que se quedaron en 29,7 euros, algo menos que los 30,5 del pasado año, a pesar de la subida de la ocupación.

De los datos por país, que la hotelera entrega de manera trimestral por ser empresa que cotiza en bolsa, se desprende que Cuba es uno de los destinos con peores rendimientos en general. Solo Venezuela, que tuvo una ocupación del 17,1% la supera en este apartado, ampliamente compensado –si se mira el grupo de América– por EE UU, con un 86%; República Dominicana (66%) y México (63%). Las bajas cifras en la Isla y el país sudamericano –entonces en alerta, previa a la captura de Nicolás Maduro– lastran el dato del continente en general, dejando en un 48,5% la ocupación promedio.

Cuba se queda segunda en cuanto a los precios más bajos, con solo China por delante (67,8 euros, 6,1 más barato que la Isla). En el otro extremo están los caros destinos europeos. Alojarse en un Meliá de Italia sale por 324,8 euros como promedio, y le siguen los establecimientos de Francia (214,4) y Reino Unido (200). Dentro del Caribe, los competidores directos también están muy por delante, ya que un hotel de la empresa mallorquina cuesta unos 152 euros en Dominicana y 165 en México.

No queda tan mal, en cambio, si se compara el RevPAR, ya que, aunque Cuba está en negativo comparada con el año anterior (-2,6%), Indonesia tiene un -44%, Venezuela un -36% y China un -13% que eclipsan el retroceso de la Isla.

Meliá se deshizo de un hotel en Cuba y posee ahora 34, con 14.053 habitaciones, frente a las 14.818 que tenía al cierre de 2024. Pero la determinación de la empresa de Escarrer es infinita, ya que en 2026 va a abrir dos más, para un total de 14.509 habitaciones, menos en todo caso que dos años atrás.

En el informe, la empresa considera que “la tendencia de recuperación iniciada en el trimestre anterior se mantuvo hasta el final del año”, pero persisten “dificultades en el destino, destacando las restricciones impuestas o la situación energética entre otras. Las campañas de desestímulo en redes sociales han contribuido al clima de mayor tensión”, insisten, en línea con informes anteriores.

“De todas formas, el respaldo energético de nuestros hoteles junto con los esfuerzos en construir y mantener cadenas de suministro sólidas nos ha permitido garantizar la estabilidad y calidad en los servicios, manteniendo una cuota de mercado superior y diferenciadora en relación a los competidores del destino”, añade el documento. La firma española cuenta con su propia empresa importadora, Mesol, con la que se asegura, desde 2024, la provisión de alimentos, menaje de cocina, productos de aseo y todo tipo de artículos para vender en sus establecimientos. En más de una ocasión, 14ymedio ha tratado de obtener información sobre esta empresa contactando con el servicio de prensa de la hotelera, que no ha querido responder.

Hacia el mes de mayo, Meliá dará a conocer los datos del primer trimestre, en los que previsiblemente el desplome de Cuba sea mucho mayor. Las previsiones de la compañía indicaban que “el inicio del año ha sido alterado tras los eventos geopolíticos ocurridos en la región. En ese sentido, las buenas perspectivas existentes antes del final de 2025 se han visto afectadas, incrementando el número de cancelaciones. Sin embargo, por el momento, se espera un crecimiento marginal con respecto al 2025 aunque ese periodo se encontraba afectado por la situación general del país”.

La empresa, que se ha acogido al plan de “compactación” del Gobierno para reubicar a sus clientes cerrando tres hoteles por el momento, insiste en mantener la calma en un sector que en pocos días ha tenido que desdecirse de decisiones adoptadas previamente. Entre ellas están varias compañías aéreas que esperaban mantener su plan de vuelos y han ido cancelando o reduciendo operaciones. Por eso, Meliá admite que “la situación seguirá supeditada a los eventos geopolíticos y al desarrollo de acontecimientos”.