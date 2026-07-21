Meliá cesa por completo sus operaciones en Cuba este viernes

La hotelera atribuye la decisión a las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras las medidas de presión de Estados Unidos

Madrid/La hotelera española Meliá cesará este viernes, 24 de julio, toda su actividad en la Isla ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras las medidas de presión de Estados Unidos, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La compañía informa que su filial portuguesa, Ilha Bela, ha decidido cesar, con efecto a partir del 24 de julio de 2026, la prestación de sus servicios de gestión y marketing hotelero en relación con todos sus establecimientos en Cuba. Esta decisión también se extiende al uso de marcas con licencia, servicios de turismo receptivo y la cadena de suministro local asociada al suministro de los establecimientos mencionados, cuyas operaciones también se interrumpirán", afirma la empresa de la familia Escarrer en un comunicado remitido a la CNMV.

En un comunicado enviado a 14ymedio, la compañía ha desmentido tajantemente que su consejero delegado, Gabriel Escarrer, haya viajado recientemente a Cuba, como ha sostenido Cubanet en una información publicada este lunes en la que adelantaba la decisión de la hotelera balear. Por lo demás, se remite íntegramente al comunicado difundido.

La compañía ha desmentido tajantemente que su consejero delegado, Gabriel Escarrer, haya viajado recientemente a Cuba, como ha sostenido 'Cubanet' en una información publicada este lunes

"La compañía está trabajando para asegurar una transición ordenada y responsable, minimizando en la medida de lo posible el impacto sobre los distintos grupos de interés vinculados a la operación, incluidos colaboradores, clientes, proveedores y socios locales, manteniendo en todo momento una comunicación transparente con todos ellos, e igualmente se encuentra, en aplicación del principio de prudencia, evaluando los impactos financieros de esta decisión", señala.

La empresa, primera hotelera extranjera en aterrizar en Cuba para la gestión de los establecimientos propiedad del Estado, cierrra el comunicado expresando "su agradecimiento a todas las personas y entidades que han formado parte de su trayectoria en Cuba a lo largo de los años, así como el respeto y consideración de la compañía hacia el país".

Meliá llegó a Cuba en 1990 –celebró el 35 aniversario en mayo del pasado año, momento en que sus directivos dijeron aspirar a "otros 50 más creciendo conjuntamente"–, de la mano del fundador de la empresa mallorquina y padre de su actual consejero delegado, Gabriel Escarrer Juliá, quien trabó una buena amistad con Fidel Castro. El entonces presidente había sido reacio al turismo, al que consideraba íntimamente ligado al capitalismo, pero no le quedó otra opción, tras la caída de la URSS, que ceder ante la idea de rentabilizar el único recurso gratis de la Isla: su entorno natural.

Aquel primer hotel, el Sol Palmeras, en Varadero, fue el inicio de una aventura que llegó hasta este 2026. Meliá tenía contratos con Gran Caribe y Cubanacán para la gestión de 19 establecimientos, mientras con Gaviota, del conglomerado militar Gaesa, la cifra era de 15. En total, 34 hoteles con unas 14.000 habitaciones que, en los últimos años, habían generado rendimientos ínfimos.

Para Meliá, en todo caso, no suponía un gran problema. La enorme cantidad de beneficios que la hotelera tiene en todo el mundo le permitía mantener lazos con Cuba a la espera de que la dinámica cambiara, pero en mayo todo eso empezó a cambiar.

Ya en febrero, con la suspensión de la mayoría de vuelos internacionales y, en consecuencia, la caída a mínimos de turistas, la hotelera se vio obligada a modificar su estrategia, reagrupando a sus clientes en algunos establecimientos y cerrando cerca de la mitad. Pero a partir de la orden ejecutiva de Donald Trump, firmada en mayo, mediante la que cualquier empresa que mantuviera lazos con Gaesa corría el riesgo de ser sancionada, las cosas se aceleraron.

El 3 de junio, la empresa comunicó oficialmente que abandonaba todos los hoteles de Gaviota que gestionaba

El 3 de junio, la empresa comunicó oficialmente que abandonaba todos los hoteles de Gaviota que gestionaba, quedándose por el momento con la administración de los 19 restantes. Gabriel Escarrer, empeñado personalmente en permanecer en Cuba, había declarado en las últimas semanas que todo estaba sujeto a cualquier eventualidad que ocurriera en la Isla y que, como empresa cotizada en bolsa, en última instancia tomaría la decisión que debiera, por responsabilidad con sus accionistas.

A pesar de la desbandada de empresas hoteleras extranjeras que han dejado casi la totalidad de establecimientos que tenían en Cuba ante la amenaza estadounidense, pocos expertos vaticinaban que Meliá acabaría dejando por completo la Isla. La mayoría de especialistas, que ha expresado su seguridad en que Trump tiene sus ojos puestos en el sector, creía que algunas hoteleras –como la malloquina, en mente de todos– permanecerían para aportar su experiencia y rentabilizar los muchos años que llevaba sobre el terreno. Por alguna razón, no ha sido así.