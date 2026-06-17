La hotelera española Barceló perfila su salida total de Cuba para 2027

La empresa, que no gestiona sus instalaciones con Gaviota, sino con Gran Caribe, no renovará su contrato

La Habana/Barceló Hotel Group prevé su salida definitiva de la Isla una vez concluyan los contratos que tiene vigentes con Gran Caribe, en 2027. La decisión fue comunicada este miércoles por el consejero delegado de la empresa para Europa, Oriente Medio y África, Raúl González, en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en Madrid reportada por el diario español El Economista.

La compañía actualmente mantiene la gestión del Barceló Solymar y del Occidental Arenas Blancas, ambos ubicados en Varadero, aunque este último está cerrado desde hace meses por la caída del turismo, que en mayo registró números desoladores: solo 30.883 visitantes, de los cuales más de la mitad llegaron de Estados Unidos, sobre todo miembros de la comunidad cubana en el exterior.

De acuerdo con Raúl González, los contratos que tiene Barceló expiran el próximo año y la intención es no prolongarlos más allá de su vencimiento. El motivo para dejar atrás su estancia en el país es la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos a todas aquellas compañías internacionales presentes en Cuba y vinculadas al grupo estatal Gaviota, el conglomerado turístico dependiente del todopoderoso Gaesa, que controla buena parte de la oferta hotelera de la Isla.

Aunque los hoteles bajo gestión de Barceló están vinculados al grupo Gran Caribe, lo que les ha permitido seguir operando, sin consecuencias, el consejero de la empresa dijo que van “a respetar la normativa marcada desde Estados Unidos; no queremos asumir ningún riesgo ni polémica”.

El consejero de la empresa dijo que van “a respetar la normativa marcada desde Estados Unidos; no queremos asumir ningún riesgo ni polémica”

Con la decisión, la firma pondrá fin a una etapa que arrancó en 2001 con la gestión del Solymar, que cuenta con 525 habitaciones. El actual contrato de gestión fue renovado por última vez en 2017, por un plazo de 10 años, junto al Occidental Arenas Blancas, de 358 estancias.

La salida de la Isla ha llevado a la empresa a mirar otros horizontes. La apuesta ahora apunta Oriente Medio, una región que la compañía considera estratégica para su crecimiento durante los próximos años. La hotelera tiene prevista la apertura de un establecimiento en Riad, Arabia Saudita. “Si todo va bien, estamos barajando firmar seis contratos en las próximas semanas”, detalló Raúl González.

Además, Barceló tiene previstas aperturas en Estambul y El Cairo, junto al Gran Museo Egipcio, mientras que en 2027 abrirá un nuevo Royal Hideaway en Maldivas.

Asimismo, prepara nuevas aperturas en Cabo Verde y estudia operaciones corporativas en África subsahariana para acelerar su crecimiento. Además, analiza oportunidades en destinos menos tradicionales, como Benín, Etiopía, Kazajistán o Uzbekistán, mercados que considera con potencial de crecimiento a largo plazo.

Analiza oportunidades en destinos menos tradicionales, como Benín, Etiopía, Kazajistán o Uzbekistán

Las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump a Gaesa y la presidenta del conglomerado militar, Ania Guillermina Lastres Morera, además de la cúpula gobernante, ha provocado una desbandada de empresas que operaban en la Isla. En el sector hotelero, Barceló seguirá los pasos que ya dieron las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la asiática Aston, aunque la mayoría de estas empresas sí mantienen la gestión de los establecimientos que pertenecen a Gran Caribe y Cubanacán.

Además, el cerco energético, que ha causado la paralización de la mayoría de vuelos al país, más los apagones y llas dificultades para transportar a los turistas ante la falta de combustible, más los llamados y alertas de varios países para evitar viajar a la Isla, han rematado una de las pocas fuentes de divisas no solo para el Estado, sino para cientos de miles de personas que viven del sector en negocios privados, desde restaurantes a tiendas de artesanía y comercio o las simples ventas callejeras.