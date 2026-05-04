Los turistas rusos sustituyen Cuba por Egipto, Vietnam y China

Fueron 184.800 en visitar la Isla en 2023, pero la suspensión de los vuelos hizo que apenas 249 viajeros llegaron a la Isla en marzo de este año

Madrid/“Cuba, que figuraba entre los 10 destinos más buscados en 2025, prácticamente desapareció de las búsquedas en 2026”. Esta lapidaria frase aparece en un informe de la Asociación de Turoperadores de Rusia (Ator) en colaboración con Sletat, el principal servicio de búsqueda y reserva de viajes y hoteles del gigante euroasiático. A solo tres días del arranque de la Feria de Turismo internacional de La Habana FitCuba, el panorama no puede ser peor para la Isla en uno de sus mercados más importantes de los últimos años.

De acuerdo con el informe, la desaparición de Cuba y Emiratos Árabes Unidos entre los destinos favoritos de los rusos se debe a razones distintas –la primera, por la suspensión de vuelos, y la segunda, por los cierres aéreos por la guerra en Irán–, pero tienen como consecuencia un vuelco total en las preferencias de los viajeros. Egipto, Vietnam y China son los principales beneficiados de la situación, aunque surge un nuevo destino muy cercano: Bielorrusia, que aparece por primera vez en mayo de 2026 como uno de los diez más buscados.

La comparativa se ha realizado con mayo de 2025 como referente, momento en el que Cuba cerraba el top 10 de preferencias con un 1,6%

La comparativa se ha realizado con mayo de 2025 como referente, momento en el que Cuba cerraba el top 10 de preferencias con un 1,6%. Actualmente, no hay rastro de la Isla. Turquía repite a la cabeza y es el principal destino para los rusos, con un tercio de la demanda (un 35,5%, casi igual que el pasado año), y le sigue Egipto, que sí crece sustancialmente (del 20% al 26%), aunque repite posición. Sin embargo, el tercero en la lista es ahora Vietnam, con un 9,6%, mientras que hace un año estaba en séptima posición con menos de un 3%, convirtiéndose en la revelación.

China es otro país en el que se nota la subida, desde la novena posición en 2025 a la sexta, al ganar tres puntos hasta el 5,5%. Junto con Bielorrusia –el país vecino dirigido por un aliado de Putin–, Maldivas e Indonesia entran por primera vez en los diez favoritos. Y la pequeña república de Abjasia, junto al mar Negro, Tailandia y la propia Rusia se mantienen en el listado de favoritos.

Aunque Cuba se derrumba por completo, ya que no hay vuelos y por tanto la participación es el 0%, las caídas son más pronunciadas para los otros dos países que salen del top 10, pues ambas tenían mayor cuota. Es el caso de Túnez, que cae del 2,6% al 0,6% y Emiratos, que estaba en el 8,4%.

El análisis también incluye los deseos de la población, reflejados en las búsquedas frente a los datos reales de compras. El caso de Turquía es revelador, ya que el interés del cliente está por encima de las ventas finales. Un 43,2% de las búsquedas en el portal se centraron en las playas turcas, once puntos más de lo que se acabó comprando.

La incertidumbre con respecto al turismo ruso en Cuba es grande. Este es el único país que, junto con Canadá, suspendió casi de inmediato todos los vuelos a la Isla, nada más conocerse que no había combustible en los aeropuertos internacionales para abastecer a los aviones. Mientras las compañías de otras naciones han mantenido rutas y buscado alternativas, al menos hasta acabar la temporada alta –como Iberia–, Rossiya, Nordwind y las canadienses Air Canada o Air Transat anularon sus vuelos pocas horas después de emitirse el aviso de las autoridades aéreas cubanas.

Los rusos que había en aquel momento –10 de febrero– en la Isla fueron evacuados en diferentes naves hasta completar la salida de 4.300 turistas, de los 7.314 en total que hubo en ese mes. El resultado ha sido evidente: en marzo solo 249 rusos viajaron a Cuba.

Rusia y Cuba trabajaron muy estrechamente para fomentar el crecimiento del país euroasiático como mercado para la Isla. En los años del deshielo con EE UU,a partir de 2015, los mejores para el sector en Cuba, los rusos crecieron en altos porcentajes, duplicando incluso las cifras de etapas precedentes. Aunque en 2019 los viajeros procedentes de ese país empezaron a buscar en otros destinos del Caribe similares playas pero con mejores prestaciones, la pandemia y la invasión de Ucrania tuvieron el efecto inesperado de favorecer ese flujo.

Aunque en 2019 los viajeros procedentes de ese país empezaron a buscar en otros destinos del Caribe similares playas pero con mejores prestaciones, la pandemia y la invasión de Ucrania tuvieron el efecto inesperado de favorecer ese flujo

La Habana volvió a ver en el aislamiento a Moscú una oportunidad de crecimiento y, mediante conversaciones entre ambos Gobiernos que facilitaron el aumento de los vuelos, el turismo ruso se convirtió en la panacea para paliar la baja generalizada de los visitantes. En 2023 se llegó a hablar por primera vez de la construcción de un hotel centrado expresamente en el turismo ruso, durante una visita a La Habana de Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y hombre de confianza del Kremlin, en la que se anunciaron varios nuevos negocios entre ambas partes, entre ellos la apertura de una tienda mayorista.

Ese mismo año, llegaron 184.800 rusos a Cuba, muchos menos que los 936.000 canadienses, pero ocupando la segunda nacionalidad por origen –solo los cubanoamericanos superaron a los rusos–. Las perspectivas eran tan prometedoras que el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, prometió para 2024 la llegada de 200.000, pero la cifra no se alcanzó y se aplazó la misma meta para 2025, algo que no solo no llegó a suceder, sino todo lo contrario. El pasado año, solo llegaron 131.900 rusos a la Isla.

Moscú ha prometido en varias ocasiones apoyar al régimen frente al aumento de la presión estadounidense y, de hecho, es el único país que ha enviado petróleo desde finales de enero. Sin embargo, no ha hecho nada por seguir volando a la Isla para insuflar algo de aire a un sector moribundo.