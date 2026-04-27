Cuba pierde sus dos principales mercados turísticos: en marzo solo llegaron 511 canadienses y 249 rusos

Un pequeño grupo de turistas rusos en La Habana el pasado 13 de febrero, justo cuando se anunció la cancelación de vuelos de ese país.

Con la suspensión de la mayoría de los vuelos internacionales por el cerco energético de EE UU, la Isla apenas recibió 35.561 visitantes el mes pasado

Madrid/En el primer trimestre del año, Cuba ha perdido casi la mitad de los turistas que consiguió atraer en el mismo período de 2025, un ejercicio que fue muy negativo para el sector al que más recursos presupuestarios se han destinado en los últimos lustros. En lo que va de 2026, han llegado a la Isla 298.057 viajeros internacionales, frente a los 573.363 del año pasado, una caída del 48%.

Si la cifra es negativa por sí sola, el drama aumenta a la hora de analizar el mes de marzo en solitario. Solo llegaron a Cuba 35.561 visitantes, una cantidad dramática, ya que en el mismo mes de 2020 –con medio mundo confinado por la pandemia de coronavirus– arribaron a la Isla 189.431 extranjeros. Solo en 2021, cuando Cuba impuso estrictas medidas por el empeoramiento del covid-19 a nivel nacional, hubo un dato peor, con la llegada de 12.542 viajeros internacionales.

Marzo ha sido tradicionalmente un mes excelente para el sector turístico, hasta el punto de que en 2018 fue el mejor del año, con 510.760. La cifra récord, con 530.615, la obtuvo en 2017, aunque esa vez quedó por detrás de diciembre, cuando se lograron 551.371, el mejor dato histórico para un mes en Cuba. Aunque desde la pandemia la situación en este rubro no levanta cabeza, tanto en 2023 como en 2024 se superaron muy ampliamente los 250.000 extranjeros y marzo volvió a ser el mejor mes en los dos años.

Antes de la pandemia, el turismo de marzo dejaba cifras extraordinarias en Cuba. / Onei

Todos estos números ponen en evidencia el varapalo que supone para la Isla la decisión de Donald Trump de vetar el envío de combustibles a Cuba, una medida adoptada el 29 de enero que llevó a las autoridades aeroportuarias a emitir un Notam informando de que todas las terminales internacionales carecían de queroseno para los aviones desde el 10 de febrero al 11 de marzo. La alerta ha tenido que ser prorrogada por el mismo motivo.

En febrero, cuando se produjo la noticia, las compañías fueron anunciando suspensiones, cancelaciones y evacuaciones, por ese orden, de los turistas en territorio cubano. Algunas empresas que tenían intención inicial de mantener sus vuelos terminaron echándose atrás en menos de 48 horas y todas las aerolíneas canadienses y rusas se dedicaron únicamente a realizar repatriación de pasajeros. Las compañías canadienses sacaron a más de 10.000 personas de la Isla en varios vuelos de retorno de los 24.559 que estuvieron en todo febrero en Cuba. Por su parte, las rusas –segundo país emisor de turistas a Cuba– evacuaron a 4.300, de los 7.314 totales en ese mes.

Otras, como las españolas, comenzando por Iberia, decidieron seguir manteniendo sus rutas y repostar en República Dominicana, pero tampoco esta opción ha podido mantenerse. La aerolínea con sede en Madrid anunció el pasado 13 de abril que este mayo bajaría las frecuencias y en junio suspendía todos los vuelos a Cuba, algo que en 60 años solo había ocurrido durante los graves problemas financieros de la empresa (2012) y la pandemia.

Marzo ha sido así el primer mes en el que Cuba ha recibido el impacto pleno de la suspensión de vuelos. Los turistas canadienses siguen liderando el listado gracias al acumulado, aunque si se echan las cuentas, este marzo solo viajaron a la Isla 511 personas de esa nacionalidad, un 99,48% menos que el mismo mes del año pasado (98.663). En el primer trimestre la cantidad ha caído un 54,2%. Los rusos, segundo mercado más importante para la Isla, solo sumaron 249 viajeros el mes pasado.

El mayor número de llegadas de marzo procede, precisamente, de los cubanos en el exterior. Hubo 11.231 exiliados que volvieron a la Isla el pasado mes

El mayor número de llegadas de marzo procede, precisamente, de los cubanos en el exterior. Hubo 11.231 exiliados que volvieron a la Isla el pasado mes y aunque la caída de este trimestre es del 42,8% con respecto al mismo período del año anterior es, de lejos, el único mercado que aguanta el destrozo. Tampoco se quedan atrás los estadounidenses, paradójicamente, ya que hubo 5.243 turistas de allí: diez veces más que canadienses.

Algunas de las otras nacionalidades que han contribuido son la española, con unos míseros 1.429 viajeros que, en esta situación saben a gloria, o la china, con 1.102. También Argentina, que después de una intensa promoción estaba ganando viajeros. Ahora, en este contexto imposible ya no hay más que el pasado año, pero sí aporta una cantidad nada despreciable a la luz de cómo están las cosas en Rusia y Canadá: 1.622 viajeros.

En este duro escenario, el régimen intenta mantener el pabellón alto y caldea los ánimos para la celebración de FitCuba, la próxima semana. La feria internacional del sector se celebra tradicionalmente en La Habana, pero este año tiene un formato virtual que comienza el 7 y 8, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y finaliza con una jornada especial el día 9 desde Varadero, con entrada libre al público.

Según la exultante prensa oficial, el evento tiene “la mirada puesta en superar todas las expectativas” y “cientos de turoperadores y agencias de viaje de todo el mundo han confirmado su presencia, incluyendo aquellos que nunca antes habían participado”.

Los inscritos pueden visitar los stands digitales y ver presentaciones o competir en gastronomía y coctelería. Aunque lo que más complicado se antoja, a la luz de las cifras, es lo de “conocer experiencias reales de clientes que disfrutan del destino durante esos días”.