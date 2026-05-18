Con la cancelación de World2Fly, Cuba se queda casi sin vuelos directos con España

Madrid/La aerolínea española World2Fly, perteneciente al grupo Iberostar, se une a la ola de cancelaciones de rutas con Cuba. Según un comunicado difundido este lunes por la agencia Online Tours –principal distribuidora de los vuelos de la compañía y propiedad de Javier Leal, hijo del historiador oficial de La Habana, Eusebio Leal–, World2Fly realizará su último vuelo el próximo 20 de mayo e interrumpirá sus operaciones entre Madrid y La Habana.

El texto añade que para todos los pasajeros con reservas afectadas, el equipo se encuentra disponible para “brindar asistencia personalizada, ofrecer alternativas de viaje o gestionar el reembolso correspondiente”.

La compañía ya venía reduciendo frecuencias desde febrero, cuando suspendió uno de sus dos vuelos semanales debido a la escasez de queroseno en la Isla, provocada por el bloqueo petrolero de EE UU tras su intervención en Venezuela. El comunicado no explica las causas de la interrupción de la ruta, aunque son obvios los motivos.

En lo que va de año, más de una docena de aerolíneas han suspendido total o parcialmente sus vuelos hacia Cuba

La noticia llega apenas días después de que Cubana de Aviación anunciara la cancelación de su única conexión semanal con Madrid, operada por Plus Ultra. Según informó la propia aerolínea estatal cubana, el "operador contratado" –del que no dio el nombre– justificó la decisión por los “riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía”.

En lo que va de año, más de una docena de aerolíneas han suspendido total o parcialmente sus vuelos hacia Cuba, entre ellas, la compañía rusa Rossiya, Air Canada, Air France, e Iberia.

Actualmente, Air Europa queda prácticamente como la única aerolínea española con operaciones regulares directas hacia Cuba, aunque todavía es posible viajar también entre Madrid y La Habana a través de rutas operadas por Air China.

Actualmente, Air Europa queda prácticamente como la única aerolínea española con operaciones regulares directas hacia Cuba

Cuba enfrenta severos problemas para abastecer de combustible a los aeropuertos, obligando a las aerolíneas a cancelar sus vuelos o realizar escalas técnicas fuera del país para repostar.

El cierre de la ruta se produce además en uno de los peores momentos para el turismo cubano. En el primer trimestre del año, Cuba ha perdido casi la mitad de los turistas que consiguió atraer en el mismo período de 2025, debido mayormente a la suspensión de vuelos internacionales.