Cunde el pánico entre los canadienses por la cancelación de todos los vuelos a Cuba

Madrid/“Es el caos total”. Así definía la situación de los turistas canadienses en Cuba este lunes la propietaria de una agencia de viajes de Lamèque, al este del país. “No pensábamos que llegaría a esto, pero la peor pesadilla ocurrió la semana pasada, cuando empezamos a recibir llamadas de clientes que decían haber visto en redes sociales que los hoteles estaban cerrando”, contó la agente, Lisette Cormier-Noël en una entrevista en la emisora local de Radio-Canada.

Según explicaba, Air Canada anunció a los trabajadores del sector el viernes de la cancelación de algunos vuelos y la reacción fue imparable. “La gente nos llamaba; era pánico total. ‘¿Qué hacemos?, ¿Me voy?, ¿No debería ir?’". Las cosas empeoraron este lunes, después de que Cuba emitiera un Notam (aviso a aviadores) explicando que no había queroseno para vuelos internacionales durante, al menos, un mes. Todos los operadores canadienses han dado por cancelada ya la temporada alta y más allá.

Al anuncio de cancelación de Air Canada –que afirmó estar preparada para repatriar a unos 3.000 turistas– hasta el 1 de mayo se sumaron horas después Air Transat (hasta el 30 de abril) y WestJet y Sunwing (ambas hasta el 25 de abril).

La primera de ellas comenzó con un mensaje más optimista. A pesar de verse obligada a anular dos vuelos este lunes, a Holguín y Varadero, su primera reacción fue afirmar que mantenía la intención de no alterar su servicio. En pocas horas hubo un cambio de opinión. “Debido a la escasez de combustible para aviones anunciada por las autoridades cubanas y la reciente evolución de la situación, Air Transat suspende temporalmente todos los vuelos a Cuba hasta el 30 de abril de 2026. Air Transat se pondrá en contacto directamente con todos los clientes afectados. Entendemos lo importantes que son sus planes de viaje y nos disculpamos sinceramente por esta interrupción”, dijo la empresa en su página web pasadas las 8:30 de la noche.

La aerolínea indicó que a quienes tenían previsto viajar a la Isla en las fechas afectadas se les devolverá íntegramente su dinero, mientras que quienes se encuentran varados en Cuba serán repatriados en los próximos días en un plan aún por concretar. “Entendemos que esta situación puede ser preocupante y queremos asegurarle que nuestra principal prioridad es llevarlo a casa”, subrayaron.

Por su parte, WestJet y Sunwing –ambas pertenecientes al mismo grupo– afirmaron durante la mañana que las operaciones continuarían. “Todos los vuelos transportarán suficiente combustible para garantizar una salida segura sin depender de la disponibilidad local de combustible. En este momento, no hay preocupaciones de seguridad para nuestros huéspedes”. Pero igualmente cambiaron de opinión.

“Para disminuir la presión sobre los recursos locales, a partir de hoy, WestJet saldrá de Canadá con aviones vacíos para apoyar el regreso organizado de los viajeros que actualmente están de vacaciones en Cuba”, escribió la aerolínea en un comunicado por la noche.

La situación no es de extrañar. Los operadores canadienses han divulgado una lista de los hoteles con los que trabajan y que están afectados por los cierres para ahorrar recursos. Tres de ellos están en Cayo Santa María (Valentin Perla Blanca, Sol Cayo Santa María y Melia Buenavista), cinco en Cayo Coco (Iberostar Origin Playa Pilar, Gran Muthu Imperial Cayo Guillermo, Iberostar Origin Daiquiri, Tryp Cayo Coco y Hotel Mojito), uno en Varadero (El Patriarca) y otro en Holguín (Gran Muthu Ensenada).

Además, los turoperadores han tenido que organizar un plan de reservas y cancelaciones flexibles que permite reprogramar el viaje o cambiar de destino con facilidades económicas. “Al menos han implementado medidas para garantizar que los clientes no pierdan su dinero”, dijo Cormier-Noël, que lamenta una situación mucho peor: la de los ciudadanos. “Hay gente que no tiene electricidad, ni comida, ni agua potable”, admite.

En redes sociales, los agentes de viajes no dan abasto y piden paciencia a los clientes por los cientos de clientes que intentan contactar con ellos sin éxito. Las peticiones de paciencia y agradecimientos por tenerla alternan con quejas contra Donald Trump –a quien acusan de impedir que llegue petróleo a la Isla– y disculpas con los cubanos. “Estoy devastado por todos los que amamos a Cuba y no tenemos idea de cómo apoyar al pueblo”, decía un cliente. “Si las aerolíneas van, nadie debería cancelar. Cuba nos necesita ahora más que nunca”, pedía otra, antes de conocer la decisión final de Air Transat.

Y es que hay quienes, pese a todo, persisten en su ignorancia del contexto geopolítico. "Nos vamos mañana por la mañana y tengo muchas ganas", dijeron Eric y Francine, una pareja de canadienses, a Radio-Canada antes de que trascendiera la anulación de todas las compañías. Ambos viajan cada año a la Isla, lo que significa que son parte de los 754.010 turistas que en 2025 eligieron la Isla desde Canadá, la principal nacionalidad, aunque con un 12,4% menos que el año anterior. Solo en los dos primeros meses del año, Cuba recibió a 176.611 canadienses –88.980 en enero y 87.631 en febrero–, aunque fue ya una cantidad significativamente inferior a la del mismo período del año anterior, cuando fueron 261.009. No se ha dado a conocer el número de turistas que están ahora en Cuba, sin saber exactamente cómo van a volver a casa, pero son miles repartidos en varios puntos de la Isla.

A esas cifras han ido pasando factura las advertencias del Gobierno canadiense, que en octubre de 2023 elevó de verde a amarilla la alerta de viajes a Cuba –segundo nivel de riesgo de los cinco posibles– y apenas la semana pasada alertó de que "la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación". Aunque Eric y Francine persistían ayer mismo. "No nos preocupa demasiado la escasez de petróleo. Es un poco estresante pensar si tendremos que volver o no. Pero pase lo que pase, pasará. Y volveremos si es necesario. No es el fin del mundo", dijeron. Antes de que las medidas anunciadas a última hora sí fueran, seguramente, el fin de sus vacaciones.