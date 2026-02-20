La compañía española World2Fly cancela uno de sus dos vuelos semanales a Cuba

La Habana/La aerolínea española World2Fly anunció este viernes que suspenderá, desde el 15 de marzo y hasta el 5 de julio, uno de sus dos vuelos semanales entre Madrid y La Habana.

La razón esgrimida por la compañía, que pertenece al Grupo Iberostar, según informa la agencia EFE, es la misma que está llevando a otras tantas empresas que se han visto obligadas a suspender o reducir sus operaciones después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el pasado 3 de enero, y de la prohibición de mandar petróleo venezolano a Cuba. Al extender esta interdicción a otros países, como México, bajo la amenaza de imponerles aranceles, los aeropuertos de la Isla se han quedado sin queroseno para repostar los aviones.

Por el momento, la aerolínea española mantendrá su vuelo de los miércoles, si bien, al igual que Iberia y Air Europa, realiza, desde el pasado 11 de febrero, una parada de repostaje en República Dominicana en los vuelos de regreso a Madrid.

Paralelamente, este jueves, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, anunció el fin de las operaciones de repatriación de más de 27.900 viajeros que se encontraban varados en Cuba, luego de que Air Canada anunciara la suspensión de sus vuelos. Al resto de sus connacionales que aún permanecen en la Isla, los instó a “abandonar el país a través de las aerolíneas comerciales que aún siguen operando, mientras existan opciones”.

Canadá, principal emisor de turistas a la Isla, ha publicado, además, una alerta a todos sus ciudadanos para disuadirles de viajar a la Isla debido al deterioro de las condiciones de vida en el país. En la misma línea, Noruega emitió este viernes un comunicado en el que desaconseja a sus ciudadanos realizar viajes a Cuba “que no sean imprescindibles”.

Por su parte, Rusia, otro de los principales países de origen de los turistas –solo por detrás de Canadá y de los cubanos residentes en el extranjero–, anunció también el pasado 12 de febrero la repatriación gradual de unos 4.000 ciudadanos, tras la decisión de la aerolínea Rossiya, perteneciente al grupo Aeroflot, de cancelar sus vuelos a Cuba. En 2024, ante una crisis similar de queroseno, la compañía rusa había mantenido sus frecuencias a la Isla añadiendo una parada técnica en Caracas, una alternativa que, en el actual contexto sociopolítico, ya no resulta viable.

Cuba cerró el año con datos catastróficos en el sector del turismo, su tercera fuente de ingresos, por detrás de la venta de servicios médicos y de las remesas. En 2025 recibió 1.810.663 visitantes internacionales, lejos de lo planificado un año atrás (2,6 millones) y de los resultados de 2017 y 2018, cuando recibió más de cuatro millones de turistas.