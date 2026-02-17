Travelplan redirige sus viajes de Cuba a Punta Cana y Cancún

Cuba recibió 1,8 millones de turistas en 2025, muy lejos de los 4,7 millones de 2018, su récord de visitantes

La Habana/Frente al optimismo mostrado hace apenas unos días, cuando expresó que la situación en Cuba permitiría continuar con sus actividades, Constantino Pinto, director comercial de la operación turística del Grupo Ávoris en Portugal, anuncia ahora la cancelación de todas las operaciones de Travelplan desde ese país a la Isla. En una entrevista con el medio local Turisver, informó que los “problemas graves de abastecimiento, principalmente en combustible” son la razón de su decisión.

Pinto señaló que no solo no hay turbosina para los aviones, “lo que nos obligaría a una maniobra de triangulación en el viaje de regreso”, sino que remarcó otro gran problema, el desplazamiento de los turistas. “Cada uno de nuestros aviones que llega necesita al menos 10 autobuses para los traslados, y si hay escasez de combustible, correríamos el riesgo de tener problemas de un momento a otro”, indicó.

“No podemos someter a nuestros clientes a riesgos innecesarios, e inicialmente cancelamos las tres primeras salidas a Cayo Santa María, pero desde entonces hemos decidido cancelar el resto de la operación”, agregó el directivo de Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, que tiene dos hoteles en Varadero.

Con esta decisión, los vuelos programados para los sábados hacia Varadero se redirigirán a Punta Cana, República Dominicana, desde finales de mayo y, a partir de junio, el que debía de conectar con Cayo Santa María pasará a Cancún, Quintana Roo, en México.

La medida tomará unos meses, para que los pasajeros que tenían contratados esos vuelos “tengan la opción de reservar a estos destinos. Cancelamos con mucha antelación y por una razón perfectamente justificable, pero les daremos la oportunidad de reservar otros destinos, tal como hicimos con las tres fechas que cancelamos inicialmente”, agregó Pinto.

Este anuncio se da en medio de una ola de cancelaciones de vuelos de diversas aerolíneas, particularmente las de Canadá, la principal fuente de viajeros a la Isla, que el año pasado alimentó las arcas del turismo con 754.010 visitantes, casi la mitad del total, 1.810.663, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y, peor aún, si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado.

Además, beneficiará al turismo que está pujante en los dos países que ahora serán el destino de los vuelos de Travelplan. Tan solo el año pasado, México recibió 47,78 millones de turistas internacionales, un incremento anual del 6,1% en el país, el sexto más visitado del mundo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano.

Lo mismo sucede en Dominicana, que recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el turismo del país, que tiene en este sector una de sus principales fuentes de divisas.

Hasta ahora no había planes para que Travelplan hubiera extendido esta medida a los vuelos desde Madrid. Ni en su portal ni las noticias difundidas por la organización apuntaban en este sentido, aunque la lógica indica que debería ocurrir lo mismo con los vuelos españoles en algún momento.

La postura de la empresa contrasta con lo publicado en el Diario de Mallorca apenas el pasado 12 de febrero, cuando el grupo señalaba que la compañía continuaba su actividad “con total normalidad”, aunque ya hace un año uno de sus directivos, Simón Pedro Barceló, mostraba su disgusto debido a que el turismo en Cuba no mejoraba. “Cuba lo tiene todo para ser un gran destino; querríamos ver su despegue turístico, que desgraciadamente no se está produciendo”, expuso en una entrevista en marzo de 2025 al mismo periódico mallorquín, cuando el drama no se había manifestado aún en todo su esplendor en la Isla.

La crisis ha provocado también que Gobiernos de América y Europa lancen advertencias a sus potenciales viajeros o han hecho llamados a sus connacionales para que abandonen la Isla. Este lunes, por ejemplo, Costa Rica emitió una directriz urgente para que sus ciudadanos salgan de Cuba, recomendando además la suspensión de todos los viajes no indispensables hacia el país. Esta solicitud responde “al agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos en Cuba”.