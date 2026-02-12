A pesar de la crisis, las hoteleras españolas persisten: "No tenemos intención de abandonar Cuba"

El Meliá Costa Rey se inauguró en 2024, en la Cayería Norte de Ciego de Ávila, cuando ya el sector estaba de capa caída.

En el sector se especula sobre el futuro de los establecimientos en unas eventuales conversaciones entre la Isla y EE UU: "No creo que les quiten los hoteles, a lo mejor alguno..."

Madrid/Baleares vive atenta al horario americano. El sector turístico mallorquín, que puso sus ojos en Cuba hace más de 30 años, está viviendo sus días más difíciles desde que el bloqueo petrolero de EE UU comenzó a poner en jaque la propia supervivencia del sistema de la Isla. La consigna, sin embargo, es clara: "No tenemos intención de abandonar Cuba", dijeron fuentes de los principales grupos involucrados al Diario de Mallorca. El medio señala directamente a Miguel Fluxá, presidente del grupo Iberostar, como empresario personalmente implicado en la decisión de permanecer, aunque no es el único.

“Tampoco lo hubiera hecho el desaparecido Gabriel Escarrer Julià”, subraya la nota, aunque quien de hecho hace suya esta decisión es su hijo, Gabriel Escarrer Jaume, consejero delegado de la hotelera española Meliá. Y eso que desde la isla balear se asume que es quien más arriesga.

“Quien tiene un marrón grandísimo es Meliá", aseguran desde World2Fly, la aerolínea de Iberostar que este martes se sumó a Iberia y Air Europa en su decisión de continuar viajando a la Isla. El grupo de Escarrer se ha acogido al plan de “compactación” del Gobierno y ha cerrado tres hoteles –por ahora– de los 35 que gestiona en Cuba. Según contó la propia empresa, es una decisión operativa "basada estrictamente en los niveles de ocupación" con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

También tiembla el grupo Iberostar, que gestiona más de 20 hoteles en la Isla. Según la nota de Diario de Mallorca, el sector especula sobre qué pasará a las dos empresas españolas en el marco de las presuntas conversaciones de EE UU con la cúpula cubana, y no las tienen todas consigo: "No creo que les quiten los hoteles, a lo mejor alguno...", sospechan.

Pese a un panorama de incertidumbre total, que se suma al desplome de las cifras de viajeros internacionales en los años precedentes, la determinación es incluso llamativa. "Ante la notificación emitida por las autoridades cubanas en la que se advierte de la indisponibilidad de combustible de aviación en los aeropuertos internacionales del país durante el próximo mes, W2Fly ha adoptado la decisión de seguir”, sostuvo la compañía.

Desde ayer miércoles, sus vuelos desde La Habana hacia Madrid paran en Santo Domingo a repostar "manteniendo la operativa comercial con total normalidad y la venta de billetes a través de la web". La aerolínea tiene dos trayectos semanales y, por ahora, no planea cancelar la decisión de abrir, el 30 de mayo, una nueva frecuencia semanal que unirá Lisboa con Varadero.

Y es que Portugal, sostiene la información, ha resultado ser un mercado inesperadamente atractivo. La compañía Barceló, que tiene dos hoteles en un “desértico Varadero” –en palabras de la propia redactora–, afirma continuar su actividad con total normalidad, aunque ya hace un año que uno de sus directivos mostraba su disgusto por que el turismo en Cuba no mejoraba. "Cuba lo tiene todo para ser un gran destino; querríamos ver su despegue turístico, que desgraciadamente no se está produciendo", expuso en una entrevista en marzo de 2025, cuando el drama no se había manifestado aún en todo su esplendor.

Su aerolínea, Iberojet, no vuela a Cuba desde España desde 2024, pero sí viaja desde Lisboa entre los meses de marzo y octubre. El destino se vende dentro de su operador de viajes Ávoris, con sede en Madrid, que alega mantenerse a la expectativa respecto a esos vuelos, pero es optimista. A falta de saber los datos completos de cierre de 2025, el último informe trimestral de Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) indicaba que, hasta septiembre, el número de españoles que viajaron a Cuba cayó un 27%, mientras que el portugués solo lo hizo un 8%. Con esa cifra, es el país del que menos turistas se perdieron el pasado año, un logro en la situación actual.

"Nuestra intención no es abandonar Cuba, porque es un destino que demandan los clientes", afirman. La idea es, también, realizar esa parada técnica para repostar fuera de la Isla.

La nota menciona a otras cadenas mallorquinas con menos peso, como Roc, Valentin Hotels y Blau, con tres hoteles en Cuba cada una. "Estamos en un impasse, viendo día a día cómo evoluciona. Nuestro primer mercado es Canadá", dijo una fuente de una de las empresas a Diario de Mallorca. Es una de las nacionalidades que más turistas aporta, con diferencia, a Cuba –la mitad de los 1,8 millones viajeros internacionales de 2025 eran canadienses–, pero ahora todas las aerolíneas han cancelado sus vuelos. No obstante, la fuente resta importancia en un período inmediato de tiempo.

"No llegan más aviones de Canadá, pero no va a darse una evacuación con urgencia. Los turistas canadienses irán regresando a su país al ritmo que terminan sus paquetes vacacionales. En general, los pocos viajeros que están en Cuba en esta temporada alta para el destino prefieren agotar sus vacaciones. Y ya se sabe que el canadiense tiene mucho apego al país. El ambiente en los hoteles es bueno", dijo la fuente.

Las hoteleras españolas han mostrado una fe sorprendente en Cuba y, concretamente a Meliá, la de mayor peso, no ha sufrido por ello. La compañía comenzó hace 35 años su andadura, auspiciada por el propio Fidel Castro –que dejó de entender el turismo como amenaza y se volcó en captar las divisas que le proporcionaba durante el Período Especial– y aunque en los últimos cinco años el negocio ha caído en picado en Cuba, los beneficios de la empresa dan lo suficiente como para aguantar. Nadie sabe si esperando a tiempos mejores, ya que la hotelera nunca ha respondido a los intentos de contacto que ha hecho 14ymedio para distintas cuestiones.