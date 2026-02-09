Meliá baja su disponibilidad hotelera en Cuba para ajustarla a la ocupación real

Madrid/La hotelera española Meliá ha reducido en Cuba su disponibilidad hotelera ajustándola a los actuales niveles de ocupación, una decisión con la que buscan adecuarse a las limitaciones en suministros y niveles de demanda. Fuentes de la cadena hotelera han explicado a EFE que se trata de una decisión operativa que afecta, por el momento, a tres hoteles –de los que la agencia española no da el nombre–, "basada estrictamente en los niveles de ocupación" con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

Pese a la crítica situación energética en la Isla, las fuentes seguran que cuentan actualmente con suministros en plaza para respaldar la continuidad operativa de las instalaciones y han recordado que las autoridades turísticas cubanas han dicho que existe disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionan. La firma española cuenta con su propia empresa importadora, Mesol, con la que se asegura, desde 2024, la provisión de alimentos, menaje de cocina, productos de aseo y todo tipo de artículos para vender en sus establecimientos.

Han afirmado que mantienen una "estrecha comunicación y colaboración" con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas

Asimismo, han afirmado que mantienen una "estrecha comunicación y colaboración" con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas a los clientes afectados por estos reajustes.

Tanto Meliá como Iberostar, con 33 y 20 hoteles, respectivamente, han visto mermar sus beneficios en Cuba a medida que el turismo en la Isla ha ido sumiéndose en un pozo sin fondo. De acuerdo con sus propias cifras, la ocupación de Meliá en 2024 cerró en un 37%, tres puntos menos que en 2023. Ello le supuso a la hotelera, según publicó en su momento la prensa especializada española, pérdidas antes de impuestos de cuatro millones de euros, “la segunda más abultada en todas las geografías en las que opera, solo por detrás de Reino Unido, con un saldo negativo de 11,12 millones de euros”.

En su informe trimestral más reciente, publicado el pasado noviembre, la firma mallorquina aseguró haber recuperado un irrisorio 0,7% de ocupación entre junio y septiembre de 2025, pero la ratio de la ocupación hotelera en Cuba, en general, se mantuvo en esas fechas en apenas 18,9%.

La falta de petróleo, exacerbada tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EE UU, el pasado 3 de enero, pone en una situación insostenible al turismo. Cuba cerró 2025 con apenas 1.810.663 de visitantes internacionales, lejos del 1,9 millones pronosticado en el Parlamento a mediados de diciembre y peor aún si se compara con lo planificado un año atrás. La previsión entonces era de 2,6 millones, un 30,3% más de lo que finalmente se ha logrado.

Este mismo lunes, Air Canada comunicó que cancela sus vuelos a la Isla ante la falta de queroseno suficiente, y las aerolíneas Iberia y Air Europa, también debido a las limitaciones actuales en suministros, han anunciado que realizarán una escala técnica en República Dominicana para sus conexiones entre Cuba y España.