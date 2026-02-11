Rusia se resigna a repatriar a sus 4.000 connacionales varados en Cuba por la falta de queroseno

La compañía rusa operará desde mañana una serie de vuelos que saldrán vacíos de Moscú para recoger pasajeros en La Habana y Varadero.

La Habana/A partir de este mismo jueves 12 de febrero, los únicos vuelos de Rossiya en Cuba serán de vuelta, para repatriar a sus connacionales a Rusia. Lo anunció este miércoles Aeroflot, la empresa dueña de la aerolínea, luego de varios días asegurando que sus viajes se mantenían normalmente.

La compañía rusa operará desde mañana una serie de vuelos que saldrán vacíos de Moscú para recoger pasajeros en La Habana y Varadero. La prioridad, indica la firma en su comunicado, es devolver a casa a los 4.000 turistas rusos que aún se encuentran en la Isla, una medida que califican de "excepcional" y que ha sido adoptada ante la imposibilidad de mantener con normalidad las operaciones habituales y los itinerarios previstos.

En el caso de los pasajeros que no son turistas rusos y habían comprado un pasaje, la aerolínea se compromete a hacer un reembolso del costo total del boleto.

De momento muchos de estos turistas están siendo concentrados en otros hoteles debido a la baja ocupación y a los problemas con el suministro eléctrico.

Desde que el pasado sábado el Gobierno cubano anunció que a partir del lunes 9 de febrero y al menos durante un mes, el país no tendría suficiente queroseno para repostar los aviones, decenas de vuelos han sido cancelados. Air Canada lo hizo el mismo lunes, dejando en ascuas a miles de turistas. La compañía canadiense afirmó, sin embargo,que está preparada para repatriar hasta 3.000 personas de aquí al 1 de mayo, siempre que las condiciones operativas y logísticas permitan sostener este plan de retorno escalonado.

El turismo ruso es uno de los más importantes para la Isla después del canadiense y de los cubanos residentes en el exterior

El turismo ruso, uno de los más importantes para la Isla después del canadiense y de los cubanos residentes en el exterior, ya había sufrido en 2025 una gran caída con respecto al mismo periodo el año anterior, al pasar de 43.859 a 22.306. Aún así esta cancelación de vuelos hacia la Isla, es un duro golpe para el sector turístico del país, solamente comparable a los años del Covid.

Otras compañias, como Iberia, Air Europa, Aeroméxico y VivaAerobus, continúan hasta ahora sus viajes a la Isla, a pesar de que varias embajadas, incluidas las de México y España, han publicado comunicados alertando a sus ciudadanos sobre el deterioro de las condiciones de vida en Cuba debido a la escasez de combustible. En el caso concreto de Iberia y Air Europa, anunciaron que sus aeronaves harían una parada para repostar en República Dominicana. Iberia, además, ofrece a sus pasajeros con billete a La Habana la posibilidad de cambiar de destino o la devolución del boleto, pese a no haber cancelado la ruta, ya que no pueden asegurar el regreso.

La incertidumbre ante la escasez de queroseno ha provocado también que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba cancelara este martes su visita prevista al Vaticano para encontrarse con el papa León XIV.

En diciembre de 2024, la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios ya había enviado un anuncio similar por escasez de combustible durante una semana. Entonces, las aerolíneas rusas pertenecientes a Aeroflot no tuvieron que cancelar la ruta desde Moscú, puesto que podían realizar una parada para repostar en Caracas. Esta opción queda ahora descartada.