Los obispos cubanos cancelan su viaje al Vaticano por la falta de queroseno para los aviones

La Habana/La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha anulado el viaje al Vaticano que había anunciado para el 16 de febrero, debido a la posible cancelación masiva de vuelos a la Isla por la escasez crítica de combustible. Comunicaron su decisión el domingo, un día después de que el Gobierno cubano anunciara que, a partir del 9 de febrero y durante todo un mes, el país no tendría queroseno suficiente para recargar los aviones que lleguen a la Isla.

La visita de los prelados era la tradicional Ad Limina Apostolarum, en la que cada cinco años presentan ante el Sumo Pontífice un informe sobre la situación de sus diócesis, pero en esta ocasión había despertado muchas expectativas. En primer lugar, porque supondría el primer encuentro con el nuevo papa y, en segundo, por la situación de la Isla, presionada por EE UU. El propio León XIV expresó la semana pasada desde la plaza de San Pedro su preocupación por Cuba y pidió a ambos países entablar un “diálogo sincero y eficaz”.

Los propios obispos cubanos habían advertido de que, en los últimos seis meses, la situación del país se ha deteriorado

Los propios obispos cubanos habían advertido de que, en los últimos seis meses, la situación del país se ha deteriorado y que la angustia y la desesperanza se han extendido entre la gente, por lo que se esperaba que llevaran directamente al Vaticano un mensaje sobre la gravedad del escenario social y económico que atraviesa la Isla. También existía dentro de la Iglesia la expectativa de que el encuentro sirviera para reforzar un papel más activo de mediación y de acompañamiento internacional, como ya ha ocurrido en otros momentos, cuando la Iglesia Católica en Cuba ha participado en gestiones humanitarias, en procesos de liberación de presos políticos y en la canalización de ayuda a través de Cáritas.

Al igual que los prelados, muchos viajeros se preguntan qué hacer con sus viajes a Cuba. Actualmente se encuentran en la Isla aproximadamente 4.000 turistas rusos, por lo que autoridades rusas y cubanas mantienen conversaciones. Algunas aerolíneas como Air Canada, han cancelado todos sus vuelos a Cuba y otras, como Iberia o Air Europa, han buscado como alternativa repostar en Dominicana para mantener sus rutas a Cuba. En cualquier caso, el panorama es incierto, y embajadas como las de Suecia, España, México y Estados Unidos han publicado alertas para sus ciudadanos por el deterioro de las condiciones de vida en la Isla.