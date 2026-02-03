Los obispos cubanos se reunirán con el papa León XIV en plena tensión entre la Isla y EE UU

El Papa instó a “todos los responsables a promover un diálogo sincero y efectivo, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”.

La Habana/El obispo de Holguín Emilio Aranguren, confirmó este lunes en la emisora Radio Ángulo que los obispos católicos de Cuba se encontrarán con el papa León XIV por primera vez, en el marco de su próximo viaje a Roma, entre el 16 y el 20 de febrero. Se trata de la tradicional visita Ad Limina Apostolorum, el encuentro que los prelados realizan cada cinco años al Vaticano, durante la cual presentan un informe sobre la situación de sus diócesis y peregrinan a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, como lo establece el Código de Derecho Canónico.

Sin embargo, la reunión despierta especial expectación, en un momento en que el máximo pontífice se ha expresado por el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa instó a “todos los responsables a promover un diálogo sincero y efectivo, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”. Asimismo, invocó a la Virgen de la Caridad del Cobre para que proteja a los ciudadanos de la Isla.

Un día antes, a su vez, la Conferencia Episcopal cubana alertó en un comunicado que en los últimos seis meses, “la situación ha empeorado y se ha agravado la angustia y la desesperanza” en el país. A través de un mensaje en su página web, los obispos cubanos señalaron que, ante el actual panorama, los cambios “son cada vez más urgentes”.

Ambas circunstancias invitan a pensar que la Iglesia puede volver a jugar un papel mediador entre La Habana y Washington, como ha ocurrido recientemente con la distribución de ayuda por el huracán Melissa o la excarcelación de presos políticos en 2025.

La última visita Ad Limina de los obispos cubanos se realizó en 2017, bajo el pontificado de Francisco. En aquel momento, Cuba vivía un acercamiento diplomático con Estados Unidos que no derivó en cambios estructurales significativos.

Los obispos cubanos, por lo demás, no suelen salir de un marco establecido a la hora de realizar críticas al Gobierno, pero no sucede lo mismo con muchos sacerdotes católicos, que no solo han alzado la voz sino que han sufrido las consecuencias por ello. En diciembre pasado, el sacerdote mexicano José Ramírez, de la Congregación de la Misión, abandonó la Isla tras repicar las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa durante una protesta por apagones. Ramírez coordinaba programas sociales en su parroquia, incluyendo visitas a personas mayores, atención domiciliaria a enfermos y una escuela gratuita para niños con síndrome de Down.

El pasado domingo Mike Hammer, jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba se reunió en Trinidad, Sancti Espíritus, con el sacerdote José Conrado Rodríguez, una de las voces más críticas de la Iglesia católica en el país. Al salir del encuentro, el diplomático se topó con un grupo de personas probablemente pertenecientes al partido que le gritaron “toda clase de obscenidades” según sus propias palabras. Justo antes de esa visita, había sufrido otro acto de repudio en Camagüey.