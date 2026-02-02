La Seguridad del Estado detiene a activistas y periodistas por las visitas de Mike Hammer

El jefe de misión de EE UU en Cuba, Mike Hammer, con el sacerdote José Conrado Rodríguez, en Trinidad, Sancti Spíritus, este domingo.

Madrid/La periodista independiente Sol García Basulto y el dramaturgo Mario Junquera fueron detenidos este domingo por la Seguridad del Estado en Camagüey, tras la visita a esa ciudad del jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien a su vez sufrió el sábado un acto de repudio. Varios otros activistas reportaron el acoso de la Policía Política en distintos lugares.

Ex colaboradora de 14ymedio y actual miembro de la Redacción de La Hora de Cuba, García Basulto explicó en sus redes que fue arrestada mientras caminaba en la calle, hacia el mediodía, por un oficial de tránsito que le exigió sus documentos. A continuación, llamó a una patrulla, que la trasladó a una unidad policial. Allí se presentaron dos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, Alberto y Kevin, quienes la sometieron a un interrogatorio de tres horas, con “preguntas, silencios, advertencias y muchísimo frío”.

Un instructor del Ministerio del Interior, cuenta García Basulto, le entregó finalmente a la joven un “acta de advertencia” de la que ella dice no recordar “sobre qué cosa advertía”. La periodista prosigue detallando que el instructor le dijo que “había violado un perímetro que estaba bajo custodia” –en ese momento salía del domicilio de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba– y que hacía “publicaciones contrarrevolucionarias en las redes sociales”.

García Basulto estima en su post que “están realmente muy nerviosos” y que “no saben lo que hacen”. Así, prosigue, “lo han demostrado con sus acciones contra el diplomático en cuestión”. Se trataba del primer arresto “en más de cinco años” que sufre la periodista, quien concluye: “En estos momentos, los actores de la dictadura son impredecibles y peligrosos. Pero como siempre les digo, no les tenemos miedo”.

De la detención de Mario Junquera dio detalles La Hora de Cuba: también se produjo cerca del mediodía de ayer y también al salir de la casa del director de ese medio, Henry Constantín. El dramaturgo estuvo dos horas retenido, aunque no ha ofrecido detalles. En un reel de Facebook, publicaba una imagen suya con las palabras: “Ya estoy libre. Bueno, libre todavía falta un poco. Estoy en mi casa. Gracias a todos. A ellos la historia los absorberá”.

La vivienda de Constantín, denunciaba la publicación del diario que dirige, se encuentra desde las primeras horas del viernes rodeada por patrullas y motorizados de Policía Nacional Revolucionaria y agentes de civil de la Seguridad del Estado, “aparentemente para evitar cualquier encuentro entre el periodista y sus amigos de la sociedad civil cubana, y el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer”.

Otros activistas camagüeyanos también fueron acosados, como la actriz Iris Mariño, vicedirectora de La Hora de Cuba. El medio reporta también la detención de un joven, del que no da nombre, “que al parecer discutió con Yoel Santiesteban, funcionario gubernamental participante de los dos actos de repudio contra Mike Hammer frente al hotel Santa María”.

El acto de repudio que sufrió el diplomático, justo frente al lugar donde se hospedaba, trascendió por un video colgado en el perfil de Facebook de un simpatizante del Gobierno que solo publica en su muro actos y conmemoraciones oficiales.

Los involucrados eran hombres y mujeres que gritaban “abajo el bloqueo”, “títeres de Donald Trump”, “asesino”, “genocidas” o “lamebotas”, idénticas consignas a las que usa el aparato de propaganda cubano en actos de repudio contra opositores y disidentes.

Hammer, por su parte, informó del hecho en las redes sociales de la Embajada de EE UU con una sonrisa, como suele, explicando que le habían “chillado algunos insultos”, pero expresando que eran personas que “pertenecen a cierto partido” y que “no representan al pueblo cubano”.

En el momento de esa grabación, Hammer se encontraba en la ciudad de Trinidad, Sancti Spíritus, que también forma parte del recorrido que está haciendo estos días por la Isla, para “conocer a más cubanos de a pie”. En la ciudad central se reunió con el sacerdote José Conrado Rodríguez Alegre, una de las voces críticas contra el régimen dentro de la Iglesia.

Desde Las Tunas, la ex presa política Taimir García Meriño también reportó este domingo el acoso de la policía política, que previamente la amenazó con enfrentar “graves problemas” si recibía la visita de Hammer. “No se hicieron esperar dichas amenazas y estoy bajo vigilancia y sitiada desde horas tempranas”, denunció la opositora.

De igual manera, la Seguridad del Estado interrogó durante varios minutos al ex preso político Ezequiel Morales Carmenate, en la ciudad tunera de Puerto Padre, quien había extendido una invitación a su domicilio al jefe de misión estadounidense. En un video transmitido en redes sociales, el activista reiteraba las “puertas abiertas” a Hammer, anunciando al régimen: “Yo en mi casa recibo a quien yo quiera”.

El Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental norteamericano advirtió ayer en X que “el régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer y los miembros del equipo de la Embajada. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen”.