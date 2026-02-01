El encargado de negocios de Estados Unidos sufre un acto de repudio en Camagüey

La Habana/Mike Hammer, el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana sufrió un acto de repudio este sábado frente a un hostal privado de la ciudad de Camagüey, a 500 kilómetros de la capital cubana. El hecho trascendió por un video colgado en el perfil de Facebook de un simpatizante del Gobierno que solo publica en su muro actos y conmemoraciones oficiales.

Los involucrados son hombres y mujeres que gritan “abajo el bloqueo”, “títeres de Donald Trump”, “asesino”, “genocidas” o “lamebotas”. Las consignas son idénticas a las que usa el aparato de propaganda cubano en actos de repudio contra opositores y disidentes, así como en marchas y actos convocados por el Partido Comunista.

La calle donde ocurrieron los hechos estaba oscura. Desde hace más de un año el país sufre unos largos apagones programados de más de 10 horas. Los que montaron el escrache gritaban “vienen a ver los apagones”, y culpaban de ello al Gobierno que representa Hammer. Los individuos se asomaron a la entrada del hostal, pero no intentaron cruzar la puerta del edificio turístico.

El pasado miércoles Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, y Reinaldo Escobar, columnista de este diario, fueron detenidos y obligados a regresar a su casa por un guardia apostado en los bajos del edificio donde viven en La Habana. El agente que persiguió a Sánchez, nervioso, no supo dar la dirección del lugar donde se la había cruzado y ella avanzó varias cuadras antes de que llegaran refuerzos, incluyendo a otro agente que se identificó con un carnet del DSE (Departamento de Seguridad del Estado) y dos mujeres vestidas de civil.

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios"

Sánchez y su esposo se dirigían a una reunión en la residencia de Hammer. Fueron invitados al inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo otros activistas políticos y opositores como Boris González, Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo, Camila Acosta, Ángel Santiesteban y Dagoberto Valdés, fueron obligados a permanecer dentro de sus viviendas, sin orden judicial alguna.

Entre La Habana y Washington hay un alza en la retórica hostil luego de que Nicolás Maduro y su esposa Ciria Flores fueran extraídos de su residencia en Caracas, donde dormían rodeados por una escolta de militares cubanos, de los cuales fueron abatidos 32 en el operativo de captura. Las autoridades de la Isla llevan cuatro sábados consecutivos convocando a ejercicios militares ante una posible acción similar por parte de EE UU.

Pero tal hostilidad contrasta con el recorrido que hace el jefe de la misión diplomática norteamericana por el centro de Cuba, donde generalmente es recibido de manera grata por sus habitantes. En las redes sociales de la Embajada de EE UU, Hammer declaró sonriendo que le “han chillado algunos insultos” y que cree que estos vienen de personas que “pertenecen a ‘cierto partido’” y que “no representan al pueblo cubano”.

En la declaración Hammer se filma con un móvil desde una azotea y dice que se encuentra en la ciudad de Trinidad, recorriendo la Isla, “llegando a conocer a más cubanos de a pie” con quienes ha “estado hablando sobre sus aspiraciones para una mejor Cuba”.

El Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental norteamericano advirtió este domingo en X que “el régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer y los miembros del equipo de la Embajada. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen”.