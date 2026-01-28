La Seguridad del Estado detiene a Yoani Sánchez y la devuelve a su casa con prohibición de salir

Yoani Sánchez fue seguida durante unos minutos por un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil y con la cara cubierta, de espaldas, en la imagen.

Las autoridades cumplen con la advertencia de impedir la asistencia a una recepción en la residencia del embajador de EE UU, Mike Hammer

Madrid/Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, fue detenida este miércoles en plena calle para impedirle acudir a una recepción en la residencia del jefe de misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer. A su marido y columnista de este medio, Reinaldo Escobar, que salió por otra puerta del edificio, dos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil también le impidieron el paso y lo obligaron a volver.

Seguida durante unos minutos por un agente de unos 25 años sin uniforme y con la cara parcialmente tapada, Sánchez logró comunicarse con la Redacción en Madrid para explicar lo que estaba ocurriendo. El joven la llamó por su nombre y ella le dijo que se identificara, que no sabía quién era, a lo que él no contestó. En su lugar, llamó por teléfono a lo que parecía una patrulla u otros agentes, pidiendo refuerzos.

Sin embargo, no lograba saber dónde se encontraba exactamente, para proporcionarles la ubicación. Es sabido que el Ministerio del Interior suele destinar a la capital a efectivos traídos de otras provincias, especialmente del oriente de la Isla, que en numerosas ocasiones no conocen la ciudad.

A la altura de la avenida Ayestarán con la calle Primera, en el municipio de Plaza de la Revolución, la directora de 14ymedio paró su marcha y entonces fue abordada por el hombre que la seguía y tres personas más que los alcanzaron, un hombre y dos mujeres.

Ambos hombres enseñaron a Sánchez un carné en los que figuraban las siglas DSE (Departamento de la Seguridad del Estado), pero las mujeres nunca se identificaron. Una vez allí le dijeron que tenía que regresar caminando a su casa –“quizá porque no tienen gasolina”, aventura la periodista– y que no podía salir “hasta mañana”.

Los cuatro escoltaron a Sánchez hasta los bajos de su domicilio. Los agentes dejaron claro que la razón del operativo era impedir la llegada de ambos periodistas a la recepción convocada por el jefe de misión estadounidense. “Claro que iba para allá, para dónde iba a ir”, oyó la directora de este diario comentar un agente a otro.

El evento al que tanto Sánchez como Escobar habían sido invitados marcaba el inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, este mismo miércoles, a las 5:00 pm en la residencia de Hammer, situada en el municipio de Playa. El invitado especial de la velada es Rob Allison, el coordinador para asuntos de Cuba del Departamento de Estado.

Otros disidentes, como Boris González, Berta Soler y Ángel Moya, también tienen operativos en sus respectivos domicilios

Otros disidentes, como Boris González, Berta Soler y Ángel Moya, también tienen operativos en sus respectivos domicilios. "Así, con cercos a las viviendas de activistas y detenciones a otros, se vive en la Cuba de hoy el aniversario del Apóstol", escribió en su muro de Facebook la esposa de González, Juliette Fernández Estrada, para informar del acoso policial, en este día en el que además se cumplen 173 años del nacimiento de José Martí. "Hay mucho frío y llovizna, me alegra que el clima les sea adverso a quienes se dedican a esas acciones despreciables", añadía la mujer, que ilustraba sus palabras con dos imágenes tomadas esta misma mañana.

En el caso de Soler, líder de las Damas de Blanco, y su marido, Ángel Moya, aseguran no haber sabido nada de la recepción hoy en casa de Hammer.

Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del Río, también tiene cerco policial para impedirle salir de su vivienda. El viernes pasado, fue detenido por la Seguridad del Estado, igual que su colega Yoandy Izquierdo. Ambos fueron interrogados durante varias horas en un operativo encabezado por los mayores Ernesto y Manuel, ambos oficiales de la policía política, que reconocieron que los arrestos estuvieron motivados por una visita reciente de Valdés a Hammer.