La Seguridad del Estado detiene a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia

La Habana/El intelectual y activista católico Dagoberto Valdés Hernández fue detenido este viernes por agentes de la Seguridad del Estado en su vivienda de Pinar del Río, en una operación en la que participaron también efectivos de la Policía. La denuncia fue realizada por el Centro de Estudios Convivencia (CEC), organización que Valdés dirige desde hace más de dos décadas y que se ha convertido en uno de los espacios más persistentes del pensamiento cívico independiente en Cuba.

Según la información difundida por Convivencia, el operativo estuvo encabezado por el mayor Ernesto, oficial de la Seguridad del Estado que “atiende” a esa organización. El agente se presentó en la casa de Valdés acompañado por una patrulla policial y se lo llevó sin explicar los motivos de la detención ni el lugar al que sería conducido. Desde entonces, miembros del CEC han intentado localizarlo en la Jefatura de la Policía y en las oficinas de la Seguridad del Estado en Pinar del Río.

El arresto no se limitó a Valdés. Poco después, Yoandy Izquierdo, miembro del equipo de Convivencia, acudió a la sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Pinar del Río para averiguar la situación de Valdés. Allí fue recibido por el propio mayor Ernesto, quien procedió a su detención: “Me has ahorrado un viaje, porque ahora mismo iba a buscarte a ti también”. Izquierdo dejó su teléfono con unos amigos antes de ser detenido en esa sede del DTI, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera a San Juan y Martínez.

Convivencia precisó a este diario que tanto Dagoberto Valdés como Yoandy Izquierdo se encuentran en esa instalación policial. La forma en que se produjo el arresto vuelve a colocar en primer plano una práctica recurrente del aparato represivo cubano: la detención sin orden judicial, sin notificación formal a la familia y sin información sobre el estado legal de los detenidos. Se desconoce si se trata de una desaparición forzada de corta duración, una táctica diseñada para sembrar incertidumbre, intimidar al entorno y evitar la reacción inmediata de la opinión pública.

Dagoberto Valdés no es un nombre nuevo en los expedientes de la Seguridad del Estado. Ingeniero agrónomo de formación y figura central del laicado católico cubano, ha sido durante décadas un referente del pensamiento crítico no alineado con el poder. Primero desde la revista Vitral, en los años noventa, y luego desde Convivencia, Valdés ha promovido un discurso centrado en la dignidad humana, la participación ciudadana y la necesidad de una transición pacífica y democrática en Cuba. Esa combinación de pensamiento estructurado, lenguaje moderado y persistencia ha resultado especialmente incómoda para el régimen.

El hostigamiento contra él y su equipo ha sido sistemático. Interrogatorios, citaciones policiales, amenazas veladas, campañas de descrédito y detenciones temporales forman parte del repertorio aplicado contra el centro. En varias ocasiones, Valdés ha sido interceptado en carretera, retenido durante horas y sometido a interrogatorios centrados en sus vínculos internacionales, el financiamiento de la revista y los contactos del centro con otros actores de la sociedad civil. Ninguna de esas acciones ha derivado en procesos judiciales, pero sí ha servido para mantener una presión constante.

La detención de este viernes ocurre en un contexto de endurecimiento del control político y de creciente intolerancia hacia cualquier forma de organización autónoma. Mientras el Gobierno insiste en su discurso de “unidad” frente a la crisis económica y social, sumado al temor de acciones militares similares a las realizadas por EE UU en Caracas, la represión contra voces críticas, incluso aquellas que apuestan por el diálogo y la no violencia, se intensifica.

En días recientes, otros nombres visibles de la prensa y la intelectualidad críticas han pasado por un guion similar. El periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, fue liberado tras 44 horas detenido e incomunicado en La Habana. Pocos días después, el escritor y columnista Jorge Fernández Era fue retenido durante 16 horas, también en paradero desconocido, tras salir a realizar su protesta cívica mensual.

Desde su fundación, el Centro de Estudios Convivencia ha apostado por el análisis de la realidad cubana desde una perspectiva plural, abordando temas como la economía, la educación, la cultura y los derechos ciudadanos. Sus textos, seminarios y propuestas han evitado el lenguaje de la confrontación directa, lo que no ha impedido que las autoridades adopten medidas radicales contra el proyecto. Para la Seguridad del Estado, el simple hecho de pensar Cuba fuera de los márgenes oficiales constituye una amenaza.

En redes sociales, activistas, intelectuales y creyentes han expresado su preocupación y han exigido la liberación inmediata de Valdés. La reacción, sin embargo, vuelve a chocar con el muro habitual del silencio oficial.