Denuncian el "secuestro" del periodista Jorge Fernández Era por la Seguridad del Estado

El escritor salió a las 3 de la tarde para hacer su protesta pacífica de cada 18 y a medianoche no había noticias de dónde estaba

Madrid/El activista y escritor Jorge Fernández Era se encuentra en paradero desconocido desde que este domingo por la tarde salió de su casa para realizar la protesta pacífica que lleva a cabo el 18 de cada mes. Aunque la Seguridad del Estado ha actuado en anteriores ocasiones para imperdirle esta actividad, en esta ocasión ninguno de sus familiares y amigos han logrado ubicarlo llamando a las estaciones de policía de La Habana. La noticia la dio a conocer su esposa, Laideliz Herrera, a través de un mensaje en Facebook poco pasadas las 7 de la tarde.

"Mi esposo, Jorge Fernández Era, salió a las 3:00 p.m. hacia el Parque Central a ejercer el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente, y no ha regresado", alertó.

La activista Jenny Pantoja compartió poco después la misma inquietud, añadiendo que sus intentos por localizarlo estaban siendo infrustuosos. "Varias personas hemos llamado a las estaciones policiales y nos dicen que no está en ninguna de ellas, que no aparece en el sistema. Sabemos cómo operan ustedes y la In-Seguridad del Estado. Meten a los activistas y opositores en la cárcel y no los registran. Por eso no aparecen en el sistema de la Policia Nacional Represora (PNR)", denunció.

Pantoja, muy molesta, advertía a las autoridades de las consecuencias si la situación continúa. "Solo les digo: pónganlo en libertad o tendrán que cargar con mucha más gente detenida y se les va a complicar el panorama", agregó. El mensaje contenía también una mención a la información que se dio a conocer este domingo sobre la aprobación de “planes y medidas del paso al Estado de Guerra”.

"No creemos en Estado de Guerra, porque hace rato que esa es la fase que se vive en Cuba, total represión y sin garantías constitucionales", espetó Pantoja.

A su reivindicación se han sumado otros activistas y opositores cubanos, entre ellos la profesora e intelectual Alina Bárbara López, que comenzó con estas manifestaciones pacíficas, a las que se sumó Fernández Era, en abril de 2023. La académica inició esta actividad precisamente a consecuencia de una detención del escritor ese año y decidió hacerla de manera periódica, cada mes en Matanzas, por la situación política del país, lo que le ha supuesto, tanto a ella como a quienes han decidido secundarla, varias detenciones en los últimos dos años.

López se enfrenta, además, a un juicio por desacato, desobediencia y atentado, delitos por los que la Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión. Pero eso no le ha impedido continuar con sus protestas y ayer mismo sí pudo realizar la suya, en Matanzas. Esta medianoche, a sabiendas de que Fernández Era seguía sin ser localizado, avisaba: "Si mañana no sabemos de él, actuaremos como se debe, con civismo y determinación".

La activista Miryorly García sí pudo, por su parte, manifestarse este domingo "por el estado deplorable en que se encuentra la nación cubana y la necesidad de un cambio que nos devuelva la soberanía al pueblo de Cuba", escribió en sus redes sociales. La editora lleva días impulsando una campaña para exigir a las autoridades una Amnistía para los presos cubanos a la que se han adherido más de un millar de personas.

"Nos han criminalizado la solidaridad, pero es una cuestión de humanidad defender a nuestro hermano o hermana, hija o hijo, madre o padre, esposa o esposo, familiar, vecino o amigo, compatriota. Debemos convertir la vergüenza del silencio en el poder de la empatía, pararnos sobre el miedo y hacer que el escarmiento se convierta en inspiración", recordaba ayer en un post en el que insistía en la importancia de adherirse a esta demanda a pesar del legítimo miedo que hay en la población. "Nada cambia si seguimos haciendo lo mismo. Es, a pesar de las consecuencias, cambiar el "Hasta cuándo" por un "Basta ya". Porque si nos unimos no cabemos en las cárceles, somos más", pide.

El pasado mes de diciembre, Jorge Fernández Era también fue detenido en su protesta mensual, en esa ocasión en Matanzas, pero fue localizado por su familia de la manera habitual y liberado pocas horas después. En varias de las mútiples ocasiones en que el escritor ha sido arrestado, ha denunciado malos tratos, incluyendo la detención de julio de 2025, cuando fue golpeado por nu teniente coronel de la estación de Zanja, en La Habana.