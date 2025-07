La policía política golpea al escritor Jorge Fernández Era durante una detención

La Habana/El escritor y colaborador de 14ymedio Jorge Fernández Era regresó a su casa lleno de moretones en el rostro y el cuello luego de que la Policía lo condujera el viernes a la estación de Zanja, en La Habana, tras intentar manifestarse, como cada día 18, en solidaridad con la académica Alina Bárbara López. “Las imágenes de hoy no son disfraz. Un joven teniente coronel de la Seguridad del Estado, supuestamente nombrado Yoán, por decirle cínico y fascista me dio con todo y lo demostró con creces”, escribió el humorista en sus redes sociales.

Horas antes de ser detenido, Fernández Era había publicado una foto de la calle en la que reside, en La Lisa, donde mostraba “desde bien temprano” a una patrulla y dos motos de la policía política apostadas cerca de su casa, algo que adjudicaba a su protesta mensual e, ironizaba el escritor, también a la clausura de las sesiones del Parlamento: “Imagino custodien los contenedores de la esquina para que a ninguna ‘valiente’ funcionaria se le ocurra cuestionar el derecho de los ‘vulnerables’ a hurgar en la basura en busca de ‘materia prima’ para su ‘vida fácil’”, aludiendo a las palabras despectivas de la recién destituida ministra del Trabajo.

Varias organizaciones y activistas denunciaron la paliza propinada a Fernández Era, incluyendo López, que publicó en Facebook: “Como cada 18, estuve en el parque de la Libertad entre las 9 y las 10:30 de la mañana en el acto mensual de protesta cívica. Como acontece salvo excepciones en la República independiente de Matanzas, no hubo intentos de evitarlo por parte de las autoridades. No ocurre así en La Habana, donde Jorge Fernández Era, Jenny Pantoja, o Miryorly García son invariablemente hostilizados por la Policía y por agentes de Seguridad del Estado”.

Según la profesora, la aparente calma de las autoridades matanceras “responde a una estrategia, orientada al más alto nivel obviamente, que se llama ‘quitar presión sobre un objetivo’”. El método, añadió, se lo explicó un ex oficial de la contrainteligencia retirado hace años.

Frente a la violencia “nada sutil” del régimen, la profesora decidió llevar a su manifestación mensual una pancarta. “En el parque tuve el mismo cartel que les molestó en mi ventana: ‘Libertad para los presos políticos’”, zanjó.

Desde su perfil de Facebook, Pantoja también criticó el trato a Fernández Era y la violencia ejercida por el teniente coronel Yoán. “No solo cínico y fascista, es un esbirro de la peor catadura moral el tal Yoán. Eso es lo que saben hacer bien. Arremeter por la fuerza”, escribió.

El pasado junio, Fernández Era también fue arrestado tras intentar protestar el día 18. Entonces estuvo retenido en la estación policial de Aguilera, en el municipio de Diez de Octubre, hasta la noche, cuando él mismo anunció su salida: “Libre tras siete horas de arresto en que me sentí más libre aún”.

Repitiendo una advertencia que se ha convertido en rutina, el escritor ya había previsto su detención. “Ahí está. Hoy me toca el carro patrullero 448”, avanzó en un post en torno a las 8 am. “Cuando me conduzcan y me encierren con enorme sensibilidad en una de sus mazmorras, llevarán sobre sus hombros la tranquilidad de millones por los que unos pocos clamamos derechos a costa de que nos encadenen”, expuso.