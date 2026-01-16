Llega a Santiago de Cuba el segundo cargamento de ayuda de EE UU para afectados por el huracán Melissa

La Habana/La ciudad de Santiago de Cuba recibió este viernes el segundo de los envíos de ayuda humanitaria de Estados Unidos destinados a familias afectadas por el huracán Melissa en varias provincias del oriente del país. En esta ocasión, la carga incluye 528 kits de alimentos no perecederos y 660 kits de higiene personal, según informó Cáritas, la organización de la Iglesia católica encargada de distribuir la ayuda. En su comunicado, la institución se refiere a estos envíos como "un gesto de caridad y solidaridad cuyo objetivo es aliviar algunas de las necesidades en las comunidades que sufrieron el mayor impacto del fenómeno meteorológico".

Tal y como advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, hace dos días, cuando se fletó desde Miami el primer avión con la ayuda prometida a la Isla tras el paso del ciclón, EE UU coordina la ayuda a través de la Iglesia católica "para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo".Los insumos recibidos este viernes serán trasladados inicialmente hasta la comunidad de El Cobre, desde donde se coordinará su entrega a las familias priorizadas, con el respaldo del voluntariado local.

Tanto este envío como el anterior, que arribó el miércoles a la provincia de Holguín,forman parte de la promesa de la Administración de Donald Trump de asistir con ayuda por valor de tres millones de dólares a aquellos damnificados por el ciclón. Los envíos se prevén que alcance para unas 6.000 familias o 24.000 personas. En ambas operaciones han participado organizaciones internacionales como Catholic Relief Services y Cáritas Alemania, que han apoyado la logística y el financiamiento de la ayuda.

La llegada de asistencia desde Estados Unidos ha generado reacciones y polémica. Desde La Habana, las autoridades cubanas han reiterado su rechazo a cualquier uso político de la ayuda, aunque han señalado que no se oponen a recibir donativos. A la vez, han lamentado "enterarse" a través de Cáritas, si bien la información ha sido en todo momento pública.

El huracán Melissa provocó severos daños en el oriente del país, con afectaciones a decenas de miles de viviendas y redes de servicios básicos como la electricidad y el abasto de agua, aunque no se reportaron víctimas mortales de manera oficial, la zona no ha podido levantarse. La llegada de estos envíos de ayuda busca aliviar, al menos de forma parcial, la situación de las familias que aún enfrentan las consecuencias del paso del ciclón. Las provincias que serán beneficiarias de esta asistencia son Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.