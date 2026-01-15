La Cancillería de Cuba dice haberse enterado por la Iglesia católica de la llegada del donativo de EE UU

imagen difundida por Cáritcas de la recepción de la ayuda para su distribución en el oriente.

Madrid/Cáritas Cuba confirmó que la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de EE UU aterrizó este miércoles en Holguín. La donación, compuesta por 528 kits de alimentos y otros 660 kits de higiene se repartirá “en las comunidades holguineras de Cacocum y otras aledañas a esa zona que experimentaron severas consecuencias del meteoro Melissa”, dijo la organización, perteneciente a la Iglesia católica.

En el envío participaron Catholic Relief Services (una organización fundada por católicos de EE UU) y Cáritas Alemania. “Los damnificados recibirán esos bienes de manera gratuita y directamente de manos de los equipos de Cáritas Holguín-Las Tunas”, agregó Cáritas Cuba en un comunicado.

El proceso no ha gustado al Gobierno, que ha hecho público un comunicado –a través de la Cancillería– en el que rechaza la “manipulación política” que ha hecho Washington al aprovechar “con fines oportunistas” lo que “parecería un gesto humanitario”.

El texto recuerda que en octubre del pasado año, tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la Isla, el Gobierno de EE UU proclamó su intención de enviar ayuda humanitaria. “Han pasado 77 días”, reprocha el Ministerio de Relaciones Exteriores que afirma que, a fecha del 14 de enero, nadie del Departamento de Estado ni ninguna otra institución oficial ha comunicado a su contraparte la existencia de ese envío.

“Ha sido la Iglesia Católica cubana la que se ha dirigido a las autoridades del país con la información de que la Conferencia de Obispos Católicos de EE UU tenía la intención de ser el canal para enviar a Cuba asistencia material que aportaría el Gobierno estadounidense”, señala el documento. A continuación, y destacándolo con letras en negrita, el texto subraya que “Cuba no se opone a la asistencia, siempre que beneficie al pueblo y no se utilicen las necesidades de los damnificados para lucrar políticamente bajo el disfraz de gesto humanitario”.

El comunicado insiste en que las ayudas deben ser canalizadas a través de cauces oficiales, incluyendo a la propia Iglesia y otras “con probada trayectoria en este tipo de procesos”. No obstante, aduce, el donativo se acepta al entender que es un gesto de la población, ya que esta es la que contribuye a los fondos del Gobierno de EE UU.

En última instancia, en el documento –en el que llamativamente se confirma que la ayuda irá a parar a los afectados– se incide en que lo prometido es “una fracción del esfuerzo del pueblo y el Gobierno cubano y de la ayuda recibida de diversas partes del mundo, incluyendo organizaciones de EE UU no asociadas con el Gobierno”.

“El Departamento de Estado podrá seguir mintiendo sobre Cuba, pero no podrá alterar los hechos”, cierra el texto.

El régimen es, no obstante, solo uno de los descontentos con la operación. Los reproches han corrido como la pólvora desde una trinchera muy distinta, ya que buena parte del exilio considera que la Iglesia es cómplice del Gobierno cubano y el envío será, en definitiva, controlado por este.

“Estados Unidos envía el primer cargamento humanitario a Cuba para ayudar a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa. Trabajamos con la Iglesia católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano”, publicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta en X.

Las reclamaciones –tanto a él como a la cuenta USAenEspañol, que lo compartió– fueron numerosas. “¿Ese es el resultado de las conversaciones entre Trump y Alejandro Castro Espín? ¿Así es como piensan que sea libre?”, respondía un usuario. “No acaban de entender. La iglesia también está coludida, el mal está en todas partes. ¡Se robaran todo!”, añadió otro. “La Iglesia católica pertenece a la dictadura Castros-Canel, ¿o no recuerdan el envío de cinco contenedores que se robaron y después le vendieron al pueblo cubano?”, tercia uno más.

No son las únicas críticas que han llegado a Rubio, ya que otros usuarios le reprochan “décadas de bloqueo”. “Pero claro, haz un envío y finge que eres el salvador. El abuso colonial envuelto en caridad sigue siendo abuso”, espeta otra usuaria. Y uno más: “Tras 77 días de crueldad calculada, Rubio ofrece migajas a una nación que se hunde. Qué generoso, si la hambruna es su objetivo político”.

Para este viernes está anunciado otro vuelo con destino a Santiago de Cuba, que también recibirá un barco “dentro de las próximas semanas con el resto de la asistencia de Washington”. El valor total de la ayuda es de tres millones de dólares, en apoyos para 6.000 familias, o 24.000 personas, en las provincias más afectadas por el ciclón: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.