Plus Ultra suspende el vuelo de Madrid con Cubana de Aviación por temor a las sanciones de EE UU

Madrid/El único vuelo de Cubana de Aviación que conectaba la Isla con España quedará suspendido desde este martes, tras cancelar sus servicios Plus Ultra, que le arrendaba los aviones y la tripulación. Lo informó la propia aerolínea estatal, sin mencionar a la compañía española, en un comunicado enviado a turoperadores y al que ha tenido acceso Diario de Cuba.

“El operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid”, dice el documento, sin dar el nombre del “operador contratado” en cuestión, que no es otro que Plus Ultra, una polémica aerolínea con capital chavista envuelta en un caso de corrupción que aún se sigue investigando en España.

El comunicado sí explica las razones de la cancelación, relacionadas con el temor de recibir sanciones por parte de la Administración de Donald Trump: “Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía”.

Cubana de Aviación promete reintegrar “el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes”

En su comunicado de este lunes, Cubana de Aviación promete reintegrar “el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes”, aunque el periodista oficialista Roberto A. Paneque, afirmó en sus redes que están “a la espera de recibir más información por parte de la aerolínea acerca del procedimiento a seguir para los pasajeros cuyo vuelo todavía no se haya realizado”.

Ofrecerán, dijo también el comunicador, “las indicaciones en relación al reembolso de los billetes comprados, así como de los pasajeros que ya volaron un tramo con la compañía”.

A mediados de febrero, con la crisis de combustible recrudecida tras la intervención de EE UU en Venezuela y la prohibición del Gobierno de Trump de proporcionar petróleo a Cuba, la aerolínea estatal tuvo que suspender uno de los dos vuelos semanales que mantenía entre la Isla y Madrid.

Hace menos de un mes, Iberia anunció la cancelación de sus vuelos directos entre España y Cuba por la caída del turismo. Entonces, la aerolínea explicó que la suspensión era temporal: este mismo lunes confirman a 14ymedio que abarcará en principio del 1 de junio al 24 de octubre. Aún no está confirmado, dicen también a este diario, qué países servirán como enlaces. En principio, a partir de junio, sigue vigente la alternativa de volar de Madrid a Panamá para, desde allí, venir a la Isla con Copa Airlines, que tiene un acuerdo de código compartido con Iberia.

Plus Ultra sigue así los pasos de la minera canadiense Sherritt International, que el pasado jueves anunció la suspensión inmediata de sus actividades en Cuba y la consiguiente repatriación de sus trabajadores, atribuyendo su decisión a la misma orden ejecutiva de Trump. Más tarde ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense comunicó una lista de nuevos sancionados dentro del régimen cubano, entre ellos la empresa estatal precisamente asociada a Sherritt, con la que opera en las minas de Holguín, Moa Nickel S.A.

“Las actividades descritas en la demanda corresponden únicamente a viajes legales a Cuba autorizados por órdenes federales”

Por otra parte, Delta Airlines ha pedido a un tribunal federal de EE UU desestimar la demanda, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, presentada en su contra el pasado noviembre por operar vuelos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según reveló el sábado el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (U.S.-Cuba Trade).

En una moción presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida el 28 de abril, Delta dice que la reclamación interpuesta por José Ramón López Regueiro el pasado noviembre “está legalmente bloqueada en múltiples niveles y carece de fundamento jurídico”. Para defenderse, la compañía argumentó: “Las actividades descritas en la demanda corresponden únicamente a viajes legales a Cuba autorizados por órdenes federales”. El Gobierno de EE UU autorizó expresamente desde 2016 sus vuelos regulares a La Habana.

La demanda era similar a una interpuesta a American Airlines en septiembre de 2019 y que fue desestimada al año siguiente al considerar el juez que la compañía no actuó “intencionalmente” en el usufructo de bienes que fueron de la familia del entonces demandante, Robert M. Glen.

Ese mismo sábado, U.S.-Cuba Trade hizo también público que tanto American Airlines como Iberostar han llegado a acuerdos con sus respectivos demandantes para poner fin a los pleitos que les habían interpuesto por la Ley Helms-Burton. En el caso de la firma española, se trata de María Dolores Cantó Martí, como heredera de Fernando Cantó Bory y Dolores Martí Mercadé, propietarios del hotel El Imperial en Santiago de Cuba –hoy Iberostar Heritage Imperial–, confiscado por la Revolución cubana.

En ninguno de los dos casos, U.S.-Cuba Trade precisa el monto de la negociación. Sobre American Airlines, expresan que las partes “estipulan la desestimación con perjuicio de todos los reclamos en la acción con la leyenda anterior, con cada parte para asumir los honorarios y costos de sus propios abogados”. En cuanto a Iberostar, indica expresamente que el acuerdo es “confidencial”.