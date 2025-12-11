Detenidos en España los directivos de Plus Ultra, la aerolínea contratada por Cubana de Aviación

Madrid/La Policía Nacional de España detuvo este jueves en Madrid a Julio Martínez y Roberto Roselli, dueño y director ejecutivo, respectivamente, de la compañía Plus Ultra, con la que el mandatario Miguel Díaz-Canel ha realizado sus últimos viajes oficiales internacionales. En el operativo, informaron medios locales, los agentes registraron la sede de la empresa, que es española pero tiene accionistas venezolanos, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La causa, no obstante, se lleva a cabo bajo secreto de sumario, y la aerolínea no ha ofrecido explicaciones sobre las detenciones. Fuentes policiales dijeron al diario español The Objective que los agentes de la unidad especializada en delitos económicos y fiscales accedieron a archivos internos y sistemas informáticos de la aerolínea y han copiado archivos digitales para analizarlos. La investigación, indican, “se centra en posibles movimientos económicos sospechosos que podrían estar vinculados a la gestión y uso de dinero público”.

Desde el año pasado, Plus Ultra tiene una ruta entre Varsovia y Varadero y, ante la falta de aeronaves de Cubana de Aviación, también fue usada, por ejemplo, para transportar a sanitarios de la Isla en misión internacional, como los más de 150 enviados a Gabón en 2021.

Envuelta en polémica por haber sido rescatada por el Gobierno español en mitad de la pandemia de covid a pesar de no tener apenas pasajeros y reportar pérdidas desde 2015, la compañía reflotó con fuerza en los últimos años, luego de quedar archivadas las denuncias por las presuntas irregularidades en el préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

El juzgado que archivó aquel caso es, curiosamente, el mismo que ha abierto ahora nuevas diligencias. La razón está, explican los periódicos españoles, en que la magistrada que lleva la causa ha recibido “nuevas aportaciones”. Este mismo miércoles, en otra investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional fue detenido y encarcelado el ex director de la Sepi, Vicente Fernández, junto a la ex militante del Partido Socialista (Psoe) Leire Díez, por presuntos delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Según fuentes de El Mundo, la detención de los jefes de Plus Ultra está relacionada con una investigación que la Fiscalía suiza tiene abierta contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. “Plus Ultra solicitó entre 2020 y 2021 créditos por importe de 1,3 millones de euros a sus sociedades”, dice el diario madrileño. “La compañía recurrió a estas operaciones, ahora investigadas por blanqueo, debido al desplome ocasionado por el covid y arguye en su defensa que fueron legales, públicas y transparentes”.

El pasado julio, Cubana de Aviación anunciaba el aumento de vuelos a España, sin mencionar que estaban operados en código compartido con Plus Ultra. Sus aviones son visibles siempre en la pista del aeropuerto de Barajas, y son numerosos los nacionales de la Isla que la usan, sobre todo por sus precios, comparativamente bajos.

Por esos días, la compañía volvió a salir a relucir en la prensa española. En concreto, en las declaraciones de José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte del Gobierno socialista –quien recibió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de manera secreta en Barajas, en 2020–, hoy en la cárcel por un caso de corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En entrevista con El Confidencial, Ábalos aludió a la compañía sugiriendo que en su rescate había tenido que ver el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué asuntos interesaban a Zapatero?, le preguntaba el periodista. “Solamente te lo puede informar él mismo con su interlocutor. Yo no estaba”, le respondía el ex ministro, esquivo. A la repregunta, contestó: “Lo que sí te puedo decir es que yo con Plus Ultra, y lo he dicho por activa y por pasiva y nadie me ha creído, me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que llegue a un Consejo de Ministros un tema que me puede afectar por el ámbito de competencia… Pues hombre, dado que era un tema de Transportes, deberían haber tenido el detalle de informarme y, sin embargo, no se me informó. En ese Consejo de Ministros me di cuenta de que se le daba una ayuda a esta compañía”.

En esa línea, The Objective publicó entonces que quien fuera mano derecha de Ábalos, Koldo García –actualmente también en la cárcel– estuvo presente en una reunión entre el ex ministro y Zapatero para discutir justamente el apoyo a Plus Ultra, que buscaba obtener el estatus de “empresa estratégica” para poder acceder al fondo de la Sepi, cosa que finalmente consiguió.

Los varios casos de corrupción que se investigan en distintos juzgados de España salpican a gente muy cercana al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solamente estrechos colaboradores, como Ábalos o Santos Cerdán, ex secretario de organización del Psoe, sino su propia esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.