El grupo estatal Gaviota mantiene cerradas casi el 90% de sus más de 30.000 habitaciones

Gaviota lo relanzó en agosto de 2025 como Playa Luxury Varadero, el mismo nombre con el que ahora vuelve a anunciar su “apertura”.

La filial turística de Gaesa reabre un hotel de lujo en Varadero, solo para adultos y con un precio mínimo de 363 dólares por noche

La Habana/De las más de 30.000 habitaciones que el Grupo de Turismo Gaviota asegura tener en Cuba, actualmente solo 3.470 están operativas en los principales polos del occidente y centro de la Isla. La cifra, divulgada este viernes por la propia empresa, deja fuera de funcionamiento cerca de nueve de cada diez habitaciones de la mayor compañía hotelera del país, perteneciente al conglomerado militar Gaesa.

La directora de Ventas de Gaviota, Elia Elena Cortés, explicó durante una presentación en el hotel Paseo del Prado, en La Habana, que esas unidades se concentran en La Habana, Varadero, Topes de Collantes y Cayo Santa María. Según la ejecutiva, esa concentración ha permitido “mejorar la atención a los clientes” y “garantizar los suministros” en medio de la severa crisis que atraviesa el sector en la Isla.

La explicación confirma una reducción drástica respecto a la capacidad histórica del grupo. La página oficial de Gaviota asegura actualmente que la empresa cuenta con más de 30.000 habitaciones distribuidas por toda Cuba, incluidas instalaciones en Holguín, Jardines del Rey, Baracoa y Santiago de Cuba. Si se toma como referencia ese mínimo de 30.000 cuartos, los 3.470 hoy operativos equivalen a apenas el 11,6%.

Gaviota anuncia la apertura, el próximo 23 de octubre, del Playa Luxury Varadero, un establecimiento de 85 habitaciones reservado exclusivamente para adultos

La contracción se debe al hecho de que el turismo está pasando por su peor momento en décadas. Entre enero y agosto de 2026 arribaron a la Isla apenas 450.353 visitantes internacionales, un 64,4% menos que un año antes, mientras siete cadenas extranjeras abandonaron el país y aerolíneas como Air Canada, Iberia, Air France, Turkish Airlines y las rusas suspendieron sus vuelos en medio de la crisis de combustible y la caída de la demanda.

En ese contexto, Gaviota anuncia como una de las principales novedades para la temporada 2026-2027 la apertura, el próximo 23 de octubre, del Playa Luxury Varadero, un establecimiento de 85 habitaciones reservado exclusivamente para adultos y situado en Cayo Libertad, en el final de la península de Hicacos.

El establecimiento tampoco es nuevo. Construido en 2005 como parte del complejo Marina Palace, funcionó primero como Cayo Libertad Royal Island y después, bajo gestión de Barceló, como Cayo Libertad Club Premium. Tras la salida de la cadena española pasó a manos de Blau, que lo explotó como Blau Privilege Cayo Libertad, y más tarde quedó integrado en la etapa de Posadas bajo la marca Fiesta Americana. Gaviota lo relanzó en agosto de 2025 como Playa Luxury Varadero, el mismo nombre con el que ahora vuelve a anunciar su “apertura”.

Su propia plataforma de reservas mantiene bloqueadas todas las fechas de ese mes y solo ofrece disponibilidad a partir del 1 de noviembre

Aunque el estreno se fija ahora para el 23 de octubre, su propia plataforma de reservas mantiene bloqueadas todas las fechas de ese mes y solo ofrece disponibilidad a partir del 1 de noviembre. Para entonces, una habitación cuesta desde 363 dólares por noche.

Gaviota también anunció una edición especial del evento Cayotonazo, entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, y aseguró que mantiene disponibles traslados privados y colectivos entre sus principales polos, además de excursiones y una flota de automóviles en puntos estratégicos del país.

Frank País Oltuski Rodríguez, vicepresidente del grupo, afirmó que se estudia ahora la reapertura de otros destinos durante la temporada alta, aunque reconoció que dependerá de la situación del país y de las sanciones estadounidenses. “Los clientes no se merecen perder Cuba”, lamentó.

El deterioro, sin embargo, había comenzado mucho antes del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. A finales de 2025, huéspedes de hoteles de Varadero, Holguín y otros polos turísticos denunciaban en Tripadvisor falta de variedad en la comida, instalaciones deterioradas, problemas de limpieza, restaurantes cerrados, escasez de bebidas y fallos en servicios básicos.

La crisis económica interna se fue agravando con apagones y problemas de transporte, mientras Cuba perdía competitividad frente a otros destinos del Caribe por sus precios, las dificultades cambiarias y las carencias de infraestructura fuera de los grandes complejos hoteleros. A ello se sumaron la lenta recuperación tras la pandemia, la reducción de rutas aéreas y, a finales de 2025, el impacto de las epidemias de dengue y chikunguña sobre la imagen del destino. Las nuevas sanciones de este año profundizaron una caída que ya estaba en marcha.