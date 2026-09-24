Con la huida de los turistas canadienses, los cubanos de la diáspora son ahora los que más visitan la Isla

Una guagua turística prácticamente vacía frente al Capitolio de La Habana, reflejo de la caída de las llegadas de visitantes internacionales a Cuba.

La Habana/Canadá y Rusia prácticamente se han evaporado del turismo en Cuba, mientras los cubanos residentes en el exterior se sitúan en el primer lugar. En agosto llegaron apenas 755 canadienses y 189 rusos, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), frente a los 47.857 y 8.463, respectivamente, del mismo mes de 2025. En cambio, viajaron 14.956 cubanos de la diáspora, el 49% de los 30.490 visitantes internacionales recibidos durante el mes.

Las llegadas de canadienses cayeron un 98,4% respecto a agosto de 2025 y las de rusos, un 97,8%, una muestra de hasta qué punto se ha acelerado el derrumbe de dos de los principales mercados turísticos de Cuba. La diáspora también disminuyó, aunque mucho menos: en agosto del año pasado habían llegado 20.205 cubanos residentes en el exterior, por lo que el descenso interanual fue del 26%.

Hasta agosto llegaron 103.481 cubanos residentes en el exterior, frente a 160.751 en el mismo período de 2025, un 35,6% menos. Que aun así representen casi la mitad de las llegadas totales de agosto da una medida del hundimiento de los mercados turísticos tradicionales.

Junio coincidió, además, con la retirada total o parcial de varias grandes hoteleras extranjeras de establecimientos vinculados a Gaviota, la cadena controlada por Gaesa

Algo parecido había ocurrido ya en junio. Entonces, 13.194 de los 28.100 visitantes internacionales recibidos eran cubanos residentes fuera de la Isla, también casi la mitad. Aquel mes coincidió, además, con la retirada total o parcial de varias grandes hoteleras extranjeras de establecimientos vinculados a Gaviota, la cadena controlada por Gaesa. Iberostar dejó los 12 hoteles que gestionaba para Gaviota, Archipelago International –operadora de la marca Aston– rompió también su relación con el conglomerado y Meliá completó el 24 de julio su retirada de Cuba, al poner fin a la gestión y comercialización de todos sus establecimientos en el país, después de la salida de la canadiense.

Canadá continúa apareciendo como el primer mercado emisor en el acumulado anual, con 128.400 visitantes hasta agosto, pero casi todos llegaron en los primeros meses del año. En julio, la Onei contabilizaba 127.645 visitantes de ese país, de manera que en agosto solo llegaron a Cuba 755 canadienses.

La cifra contrasta con los 526.239 canadienses que habían viajado a la Isla entre enero y agosto de 2025. El mercado se ha reducido, por tanto, un 75,6% en un año y está a punto de desaparecer totalmente.

Ya en marzo, antes de la retirada de las cadenas hoteleras, el deterioro de ambos mercados era evidente

Algo similar ocurre con Rusia. El acumulado aumentó de 21.374 visitantes en julio a 21.563 en agosto, una diferencia de solo 189 personas. En los primeros ocho meses de 2025 habían llegado 80.653 rusos, por lo que la caída acumulada es del 73,3%.

Ya en marzo, antes de la retirada de las cadenas hoteleras, el deterioro de ambos mercados era evidente. Aquel mes llegaron únicamente 511 canadienses y 249 rusos, después de que los dos países hubieran encabezado las llegadas a comienzos de año. Cinco meses después, el flujo ruso es todavía menor y el canadiense apenas supera en unos cientos aquella cifra.

La falta de conexiones aéreas ayuda a explicar el desplome. Después de que las autoridades cubanas advirtieran en febrero de que no había combustible disponible en sus aeropuertos, todas las aerolíneas canadienses y rusas suspendieron sus vuelos a la Isla. Las compañías estadounidenses, en cambio, han mantenido sus rutas: American Airlines sigue siendo la de mayor conectividad desde EE UU, Southwest continúa operando y Delta, aunque redujo sus frecuencias, conserva la conexión entre Miami y La Habana

El resultado general del mes tampoco ofrece señales de recuperación. Cuba recibió 30.490 visitantes internacionales, frente a 135.501 en agosto de 2025, una pérdida de 105.011 personas y una caída interanual del 77,5%. El dato está además por debajo de los 32.272 registrados en julio y apenas por encima de los 28.100 de junio.