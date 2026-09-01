La suspensión de los vuelos de Delta Airlines a Cuba, consecuencia del colapso del turismo

Madrid/El número de viajeros internacionales que llegaron a Cuba este julio subió respecto a los ruinosos tres últimos meses, lo que no ha impedido que el balance siga siendo catastrófico. Apenas 32.272 turistas visitaron la Isla ese mes, frente a los 28.100 de junio. Si se compara con datos de años anteriores, la debacle conocida se pone de manifiesto aún más. Son un 71% menos que en el mismo mes del pasado año –con 112.000– y un 92% menos que los 386.000 de julio de 2018, que fue el mejor año registrado en ese sector.

La caída de Nicolás Maduro en enero de este año –detenido en una operación estadounidense– abrió la válvula de una cadena de sanciones de Washington que ha provocado una reducción radical de los datos del turismo, aunque la tendencia a la baja ya era patente en 2025. Pese a ello, CubaChequea –la unidad de verificación de datos de Árbol Invertido– publicó este lunes una investigación que demuestra que el 62% de la inversión promovida en la cartera de oportunidades que publicó el régimen cubano en noviembre de 2025 era para el turismo.

El sector sumaba unos 10.669 millones de dólares en propuestas para los inversores extranjeros, más interesados en ese segmento que en cualquier otro. Mientras, apenas un 7% se dirigían al de la producción de alimentos, el más importante para la población.

"Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares. Mientras que el 89,2% de los proyectos para producir alimentos no superan los 10 millones de dólares"

“Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares. Mientras que el 89,2% de los proyectos para producir alimentos no superan los 10 millones de dólares”, afirmó Francis Sánchez, director de Árbol Invertido y autor del informe, en un video publicado con los detalles de la investigación. A su juicio, esto revela el desinterés del régimen en lo que señala como prioridad, aunque también refleja claramente dónde los extranjeros aspirarían a obtener mayores beneficios.

Ha pasado menos de un año, pero el panorama ha cambiado de manera radical. En este momento, el sector está paralizado por la salida de las compañías aéreas –derivado de la escasez de queroseno– y las hoteleras que administraban la mayoría del negocio cubano.

Como en meses anteriores, los cubanoamericanos son el grupo que mejor resiste las caídas. En lo que va de año, este grupo es el que menos ha bajado si se compara con el anterior, ya que llegaron 88.525 –frente a los 140.546 de los siete primeros meses de 2025. El descenso es enorme, del 37%, pero en comparación con los demás países es el que menos pérdidas registra. Algo similar ocurre con los estadounidenses: pese a que la cifra se redujo a más de la mitad, aún alcanzan los 37.351, frente a más de 77.000 en julio del pasado año. La conexión aérea con EE UU es una de las que más resiste, lo que explica estas cifras.

Sin embargo, este lunes la compañía Delta Airlines, que anunció en junio la cancelación de su ruta directa entre La Habana y Atlanta y redujo un 50% sus operaciones desde Miami, solicitó una ampliación del permiso de reducción de vuelos. En un escrito al Departamento de Transporte de Estados Unidos, la aerolínea pide mantener sin uso el permiso para operar hacia La Habana durante la temporada de invierno, que va del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027. La empresa alega que “ las condiciones del mercado no mejoraron lo suficiente” para operar a pleno rendimiento.

Aunque España continúa apareciendo en la lista de principales emisores de turistas, sufre una gran caída, de casi el 65%

En el lado contrario está Canadá, que aún lidera el volumen absoluto de visitantes, con 127.645 cae un 70% en comparación con los niveles de 2025. La mayoría de los turistas canadienses son, además, los recibidos en enero y principios de febrero, antes de que todas las compañías del país norteamericano cancelaran sus rutas a la Isla. Solo el primer mes de 2026, casi 100.000 canadienses llegaron a Cuba, mientras un mes después lo hicieron 24.559. Desde entonces, los viajeros de ese país se cuentan por gotas.

Rusia, aunque nunca ha alcanzado los mismos niveles de emisión que Canadá, también era una de las grandes promesas para el mercado cubano, que en 2024 aspiraba a captar a 200.000 turistas de ese país. Ahora, se reporta una caída del 70,4%, ya que en lo que va de año apenas 21.374 rusos han pasado sus vacaciones en la Isla, de los que 20.668 corresponden a los dos primeros meses, antes –también– de que todas las aerolíneas de la nación euroasiática cancelaran su conexión con el país.

En cuanto a los europeos, se repite la dinámica que lleva años ya instalada y que, a juicio del régimen cubano, se debe a las restricciones de visado para los ciudadanos de la UE –beneficiarios del programa ESTA de exención de visas– que hayan viajado a Cuba. Llama la atención en este bloque el caso de España, que aunque continúa apareciendo en la lista de principales emisores de turistas, sufre una gran caída –de casi el 65%– a pesar de que sus compañías aéreas han sido las que más han aguantado pese a la situación.

Actualmente, Air Europa es una de las únicas conexiones entre el continente y la Isla, y prevé continuar en esa senda, con hasta cinco o seis vuelos semanales en diciembre y una frecuencia diaria a partir del 1 de abril de 2027. En España reside, eso sí, la segunda mayor comunidad cubana en el extranjero, después de EE UU.

Como dato anecdótico queda también la cifra de chinos que viajan a Cuba. Es el país que menos cuota de mercado pierde, aunque aún la cantidad es mínima. Con 9.209 viajeros en lo que va de año –frente a 14.439 en julio de 2025– “solo” baja un 36,2%.