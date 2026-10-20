Air China saca de Cuba a pasajeros varados en un vuelo chárter tras una ola de cancelaciones

El CA590 despegó el lunes por la noche y aterrizó en Nassau, Bahamas, según los registros de FlightAware

Madrid/La aerolínea Air China organizó un vuelo extraordinario desde La Habana para recoger a los pasajeros afectados por las cancelaciones de su ruta a Pekín, con escala en Madrid. El avión, cuya salida estaba prevista para las 22:30 del lunes, despegó de la capital cubana y aterrizó en Nassau, Bahamas, a las 11:25 de la noche, según los registros de FlightAware citados este martes por Reuters.

“Si su vuelo CA866 fue cancelado antes del 10 de octubre, podrá realizar gratuitamente los trámites de embarque del vuelo CA590 en el mostrador de Air China en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el 19 de octubre a partir de las 17:00”, informó la Embajada de China en Cuba en un comunicado publicado este lunes.

La Embajada de China en Cuba advirtió de que “el número de asientos del vuelo adicional es limitado”

La representación diplomática advirtió además de que “el número de asientos del vuelo adicional es limitado” y pidió a los viajeros que estuvieran atentos a posibles cambios de horario, planificaran con antelación y acudieran al aeropuerto lo antes posible.

Air China atribuye las frecuentes cancelaciones y modificaciones del vuelo CA866 a “razones técnicas”, sin mencionar la escasez de combustible. Esta razón ha obligado a varias aerolíneas a modificar sus operaciones y a suspender por completo otras desde principios de este año.

Desde inicios de octubre, las cancelaciones de Air China dejaron a decenas de cubanos varados en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Algunos pasajeros denunciaron esperas superiores a 15 horas y dificultades para obtener explicaciones o compensaciones.

Desde inicios de octubre, las cancelaciones de Air China dejaron a decenas de cubanos varados en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Air China utiliza Nassau como escala técnica para repostar desde marzo, ante las dificultades de abastecimiento en La Habana. Viajeros afectados también señalaron que empleados de la aerolínea habían relacionado las cancelaciones con las obras en una pista del aeropuerto bahameño, previstas hasta finales de octubre.

Con dos frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, Air China era la opción preferida de muchos cubanos residentes en España por sus precios más asequibles. La crisis de combustible y la caída del turismo han dejado a Air Europa como la única aerolínea española que mantiene vuelos regulares a Cuba, mientras Iberia prolongó hasta julio de 2027 la suspensión de sus vuelos, y otras compañías como World2Fly y Plus Ultra han suspendido sus operaciones.

La Embajada china no ha anunciado una fecha para la normalización de los servicios y Reuters tampoco ha confirmado que el avión completara su recorrido hasta Pekín.