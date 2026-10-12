Las cancelaciones de Air China dejan varados a decenas de cubanos en Madrid

Pese a las quejas y las malas experiencias, Air China sigue siendo la aerolínea preferida de la comunidad cubana en España por sus precios más asequibles.

Madrid/Air China, una de las dos aerolíneas que aún vuelan entre Madrid y La Habana actualmente, ha comenzado a presentar cancelaciones y cambios de horario en las últimas semanas, lo que ha desatado la alarma entre los cubanos residentes en España que dependen de esta ruta para viajar a la Isla.

Las quejas por las cancelaciones y la falta de información a los pasajeros han proliferado recientemente en redes, pero un comunicado de la embajada de China en Cuba publicado este sábado confirma los cambios frecuentes de horario y las suspensiones de algunos vuelos, que atribuye a “razones técnicas”.

La embajada pide a los ciudadanos chinos que “presten mucha atención” a los ajustes de los vuelos CA865 (Pekín-La Habana) y CA866 (La Habana-Pekín), operados por Air China. Ambos hacen escala en Madrid y son la opción más asequible para la numerosa comunidad cubana en España, ya que Air Europa, la única otra alternativa ante la actual crisis de queroseno en la Isla, vende sus boletos a un precio mucho mayor.

El comunicado no precisa cuáles son esas “razones técnicas”, pero una pasajera afectada por la cancelación del vuelo del sábado 10 de octubre relató en redes que, al acudir este domingo al aeropuerto de Madrid-Barajas, le explicaron que la causa del problema son las obras de reparación de la pista del aeropuerto de Nassau, en Bahamas, y que “no se sabe cuándo” podrán volver a operar allí los aviones chinos. Junto a su mensaje compartió la foto de un comunicado del aeropuerto bahameño que confirma las obras en la pista.

Explicaron que la causa del problema son las obras de reparación de la pista del aeropuerto de Nassau, en Bahamas, y que “no se sabe cuándo” podrán volver a operar allí los aviones chinos

Air China hace escala técnica en Nassau desde marzo para repostar, en el trayecto de regreso de La Habana a Madrid, debido a la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos. El operador del aeropuerto bahameño, en sus anuncios oficiales, confirma obras de rehabilitación en sus pistas y prevé concluirlas el 31 de octubre.

Por otra parte, según las notificaciones del Aeropuerto José Martí de La Habana, este cerrará durante dos noches de octubre: entre las 19:00 de este lunes 12 y las 2:40 del martes 13, y en el mismo horario del lunes 19 al martes 20. Los avisos oficiales mantienen también la declaración de que no hay combustible Jet A-1 disponible para repostar en la terminal, al menos hasta el 1 de noviembre. Tampoco en el resto de aeropuertos cubanos. Ningún comunicado oficial, sin embargo, relaciona estos avisos con las cancelaciones de Air China.

Los pasajeros afectados en Madrid denuncian que las afectaciones no se les notificaron y que han quedado varados en el aeropuerto durante más de 15 horas, con muchas dificultades para reclamar el reembolso del billete o la indemnización prometida por la aerolínea de 600 euros, además de problemas para ser alojados en hoteles ante los cambios de horario. En otros comentarios, algunos usuarios relatan las malas experiencias que también han sufrido al regresar desde La Habana con Air China, así como las consecuencias para su vida laboral en España debido a los vuelos suspendidos.

En 2026, numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba, reducido frecuencias o modificado sus operaciones debido a la escasez de combustible y la caída de la demanda. Algunas han tenido que incorporar escalas técnicas en terceros países para repostar antes de continuar hacia la Isla. Entre las empresas que se han retirado se encuentran Air Canada, Air France, WestJet, Sunwing, Air Transat, Iberia, Latam Perú y Turkish Airlines.

Los avisos oficiales mantienen también la declaración de que no hay combustible Jet A-1 disponible para repostar en la terminal, al menos hasta el 1 de noviembre

Air Europa es la única compañía española que opera viajes regulares a la Isla después de la salida de Iberia, World2Fly y Plus Ultra, y sus vuelos han encontrado una demanda sostenida, a pesar de sus elevadas tarifas. Air Europa hace también, en sus vuelos de regreso a España, una parada técnica para repostar en Punta Cana, República Dominicana.

A pesar de las quejas y las malas experiencias de los pasajeros, Air China es el otro operador que mantiene la ruta Madrid-La Habana y el preferido por la comunidad cubana en España, por ofrecer precios más asequibles. Su página oficial todavía conserva dos frecuencias semanales, aunque sus tarifas se han disparado con la demanda, sobre todo para finales de año.