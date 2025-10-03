Decenas de personas bloquearon calles y pidieron "corriente" durante el apagón de La Habana

Las protestas se reportaron sobre todo en Centro Habana, pero también sonaron calderos en Lawton y Altahabana

La Habana/Los 1.842 megavatios (MW) de déficit que tuvo la Isla la noche del jueves volvieron a desencadenar protestas en La Habana, donde los cacerolazos y gritos de “libertad” y “corriente” se expandieron por varios barrios. En videos difundidos en redes sociales se ve a familias tomando las calles en medio de un apagón que mantuvo oscura a gran parte de la capital y, para hoy, el déficit se anuncia aún mayor, de 1.900 MW.

La tarde del jueves la Empresa Eléctrica de la capital reportó un incendio en la unidad 4 de la termoeléctrica Antonio Maceo, “lo que provocó una baja técnica” y una afectación de 250 MW por emergencia en La Habana, afectando varios circuitos, incluidos los que reportaron manifestaciones.

En Centro Habana, los vecinos no se limitaron a protestar desde los portales, sino que salieron en masa por la calle Monte exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico y otros recursos básicos. Poco después, fotos tomadas por Cubanet mostraban a la misma vía con el servicio restablecido y llena de agentes uniformados. Esta mañana, según comprobó 14ymedio, el ambiente todavía era tenso en la avenida, por la que no circulaban personas ni los usuales vendedores.

También en Monte, según un audiovisual compartido por el periodista José Luis Tan Estrada, las personas cortaron el tránsito con muebles y otros objetos domésticos. En un punto de la grabación, un policía se acerca y retira uno de los obstáculos provocando que los gritos y toques de caldero de los manifestantes suban de tono.

Junto a los adultos estaban también los niños. Según una publicación de la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, en la barriada de Los Sitios varias madres con sus hijos bloquearon una calle en señal de protesta. “Son chamas (…). No se les ocurra dar palo que los conozco. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eres directamente responsable si le sucede algo a alguno de esos niños”, escribió la opositora.

En otros videos se muestran carros de la Policía llegando hasta los barrios para “callar” a la gente, que tocó calderos también en Altahabana y Lawton, según testimonios y videos publicados en redes sociales.

Las protestas ocurren apenas tres días después de que el pasado lunes varias madres bloquearan la propia calle Monte junto a sus hijos pidiendo agua. La Policía intentó disuadirlas y las empujó, sacando los cubos del camino. Momentos más tarde, al lugar llegó una pipa, custodiada por la Policía.

La manifestación la encabezó Magalys Anglada Mena, hija de la activista residente en Estados Unidos Ariadna Mena Rubio, y a quien la Policía entregó una citación para “entrevistarla” este viernes en la estación de Dragones. Su hermana Sabrina también recibió el mismo documento pese a que no participó en la protesta.

Este diario también reportó un toque de calderos a inicios de semana en el municipio de Cerro, en las calles Primelles y Santa Catalina, donde los vecinos sufren hasta 12 de apagón diarias.

La escasez de agua, que afecta a toda la Isla por la sequía –además de por los deficientes sistemas de abasto– parece imposible de resolver y en cuanto a la corriente, el reporte diario de la Unión Eléctrica tampoco vaticina una mejoría. Están fuera de servicio por rotura la unidad 2 de la termoeléctrica Felton (Holguín), las 5 y 8 de Mariel, la 5 de Nuevitas y las 3, 5 y 6 de Renté (Santiago de Cuba). En mantenimiento hay otras tres unidades.