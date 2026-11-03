Detienen a la periodista independiente Camila Acosta en La Habana y se desconoce su paradero

La reportera de 'CubaNet' se dirigía con su gata al veterinario cuando fue interceptada cerca de su vivienda, en el municipio Plaza de la Revolución.

La reportera fue esposada e introducida violentamente en una patrulla cuando llevaba a su gata al veterinario, según denunció su esposo, Ángel Santiesteban

La Habana/La periodista independiente Camila Acosta fue detenida este martes en plena vía pública de La Habana por agentes policiales que la esposaron y la introdujeron violentamente en una patrulla, según denunció su esposo, el escritor y ex preso político Ángel Santiesteban. La reportera de CubaNet se dirigía con su gata al veterinario cuando fue interceptada cerca de su vivienda, en el municipio Plaza de la Revolución. Hasta el momento de publicar esta nota se desconoce su paradero y los motivos del arresto.

Un vecino que presenció la detención recogió al animal, abandonado en la calle, y avisó a Santiesteban. "Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla", relató el escritor a CubaNet. Según su testimonio, varias personas protestaron por la actuación policial y defendieron a la periodista, pero los agentes respondieron que “por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario”.

"Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla", relató su esposo, Ángel Santiesteban, a 'CubaNet'

Santiesteban señaló posteriormente en sus redes sociales que los agentes habían mencionado la localidad de Guanabo, al este de La Habana, como posible destino de la detenida. También planteó la posibilidad de que el operativo estuviera relacionado con el juicio previsto para este jueves contra varios integrantes de la masonería cubana, entre ellos el propio escritor.

El arresto ocurre apenas un día después de la detención violenta de Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de CubaNet, en el reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre. El reportero fue esposado y trasladado en una patrulla el lunes por la mañana, mientras su pareja intentaba documentar el procedimiento y también sufrió agresiones policiales.

El arresto ocurre apenas un día después de la detención violenta de Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de 'CubaNet'

Bonne quedó en libertad horas después, pero los agentes le confiscaron una computadora portátil, un teléfono, dos trípodes, audífonos y un micrófono, sin entregarle documentación sobre el decomiso. Además, recibió una multa de 3.000 pesos al amparo del Decreto-Ley 370, conocida popularmente como Ley Azote, y nuevas amenazas de prisión.

Acosta acumula un largo historial de hostigamiento. El pasado 28 de octubre denunció que un hombre vestido de civil, al que identificó como agente de la policía política, le impedía abandonar su domicilio sin mostrar una orden judicial. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) ha documentado otros cercos policiales contra ella durante este año.

En julio de 2021, la periodista fue arrestada después de cubrir las protestas del 11J para CubaNet y el diario español ABC. Permaneció cuatro días detenida y posteriormente quedó bajo arresto domiciliario, según documentó el Comité para la Protección de los Periodistas. En abril de 2024 volvió a ser detenida en Cárdenas, Matanzas, cuando intentaba visitar a familiares de presos políticos.

La nueva operación policial coincide con las advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que durante su 82ª Asamblea General, celebrada en octubre en Bogotá, denunció la intensificación de las detenciones, citaciones, restricciones de movimiento y procesos penales contra comunicadores independientes cubanos.

La organización exigió la liberación de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado desde septiembre en Camagüey, y reclamó el reconocimiento legal de los medios independientes. También cuestionó el Decreto 160/2026, que mantiene bajo control estatal actividades vinculadas con la prensa y la difusión de información.